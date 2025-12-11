Ο απόλυτος οδηγός για τη βιταμίνη C και E στην περιποίηση του δέρματος.

Η βιταμίνη C και η βιταμίνη E βρίσκονται πάντα ανάμεσα στα καλλυντιά που μπορεί κάποιος να βρει στα κέντρα αισθητικής. Και οι δύο κάνουν το δέρμα να δείχνει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά όταν πρόκειται για την επιλογή βιταμίνης C έναντι βιταμίνης E, ποια είναι καλύτερη για το δέρμα σας;

«Είναι σημαντικό να εκτιμούμε τα οφέλη και των δύο βιταμινών, εσωτερικά και εξωτερικά. Τόσο η C όσο και η E δρουν ως αντιοξειδωτικά στη διαχείριση των ελεύθερων ριζών στο σύστημα που βλάπτουν τα κύτταρά μας», λέει η Meridan Zerner, M.S. R.D.N. C.S.S.D. L.D., στην κλινική Cooper, στο Prevention.

Αλλά ποια είναι η καλύτερη για εσάς;

Οφέλη της βιταμίνης C για το δέρμα σας

Ένας από τους πιο προφανείς τρόπους με τους οποίους η βιταμίνη C είναι ευεργετική για το δέρμα είναι ότι βοηθά στην παραγωγή κολλαγόνου. «Το κολλαγόνο είναι σημαντικό για τη δομή του δέρματος, την επούλωση τραυμάτων και τη σφριγηλότητα», λέει η Marissa Beck, M.S., R.D.N., ιδιοκτήτρια της REVV Health στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον. «Βοηθά επίσης στην προστασία από το οξειδωτικό στρες από την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά και από τη ρύπανση».

Πέρα από αυτές τις εξαιρετικά απαραίτητες λειτουργίες, υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της εμφάνισης των ρυτίδων και των ουλών, καθώς και να βοηθήσει στη σύσφιξη του χαλαρού δέρματος. Μια πρόσφατη μελέτη μάλιστα έδειξε ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στην επανενεργοποίηση γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση του δέρματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Marisa Garshick, M.D., F.A.A.D., πιστοποιημένη δερματολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη, λέει ότι η βιταμίνη C «βοηθά επίσης στη φωτεινότητα του δέρματος και στη βελτίωση του αποχρωματισμού σε ομοιόμορφο τόνο δέρματος».

Οφέλη της βιταμίνης Ε για το δέρμα σας

Σε αντίθεση με τη βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε παράγεται ήδη από το σώμα σας. Είναι μέρος του σμήγματος που χρησιμεύει ως φράγμα για να βοηθήσει το δέρμα να παραμείνει ενυδατωμένο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο συχνά θα βρείτε βιταμίνη Ε ως συστατικό σε δημοφιλή προϊόντα ενυδάτωσης. Το έλαιο βιταμίνης Ε, ειδικότερα, μπορεί να είναι χρήσιμο για τη θεραπεία του ξηρού, ξεφλουδισμένου δέρματος ή τη βελτίωση των συμπτωμάτων του εκζέματος.

«Η βιταμίνη Ε είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη και γι' αυτό λειτουργεί κυρίως εντός των κυτταρικών μεμβρανών του δέρματος, βοηθώντας στη μείωση της βλάβης των ελεύθερων ριζών που προκαλείται από την υπεριώδη ακτινοβολία και υποστηρίζοντας το φράγμα του δέρματος», εξηγεί ο Beck. «Μπορεί επίσης να βοηθήσει με τη φλεγμονή ως αντιοξειδωτικό».

Βιταμίνη C έναντι βιταμίνης Ε: Ποια είναι καλύτερη για το δέρμα;

Όσο για το ποιο από αυτά τα βασικά θρεπτικά συστατικά κάνει περισσότερα για το δέρμα σας; Όπως ήταν αναμενόμενο, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Οι βιταμίνες είναι αρκετά διαφορετικές και η καθεμία παίζει έναν μοναδικό ρόλο στην υγεία του δέρματος.

«Τόσο η βιταμίνη C όσο και η βιταμίνη E είναι εξαιρετικά αντιοξειδωτικά που βοηθούν στη μείωση της βλάβης από τις ελεύθερες ρίζες και συχνά συνεργάζονται καλά, οπότε ενώ η βιταμίνη C μπορεί να είναι καλύτερη για το ώριμο δέρμα, η χρήση και των δύο μαζί μπορεί να είναι χρήσιμη», εξηγεί ο Δρ. Garshick. «Όταν η βιταμίνη C συνδυάζεται με βιταμίνη Ε ή φερουλικό οξύ, έχει ενισχυμένο όφελος, συμβάλλοντας στη βελτίωση τόσο της σταθερότητας όσο και της αποτελεσματικότητας».

Και η έρευνα το υποστηρίζει αυτό. Μελέτες που συνδύασαν τις βιταμίνες C και E σε ένα διάλυμα και εξέτασαν την αποτελεσματικότητά τους έναντι της προστασίας από τη βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη μείωση των σημαδιών γήρανσης είχαν θετικά αποτελέσματα.

Εφόσον η βιταμίνη C δρα για την καταπολέμηση των αποχρωματισμών και τη λάμψη, μπορεί να προτιμηθεί από άτομα με ώριμο δέρμα.

Βιταμίνη C έναντι βιταμίνης E: Πώς να την λαμβάνετε μέσω της διατροφής και της περιποίησης της επιδερμίδας

Όσον αφορά τη διασφάλιση ότι λαμβάνετε επαρκή ποσότητα κάθε βιταμίνης για την υποστήριξη της υγείας του δέρματος, μπορείτε να εξετάσετε τόσο τη διατροφή όσο το πώς την χρησιμοποιείτε στο πρόσωπό σας. «Το δέρμα μας χρειάζεται καλή διατροφή για προστασία από μέσα προς τα έξω, επομένως η κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε C και E είναι απαραίτητη!», λέει η Zerner.

Για τη βιταμίνη C, συνιστά πορτοκάλια, πιπεριές, ντομάτες, ακτινίδια, φράουλες και μπρόκολο. Για να αυξήσετε την πρόσληψη βιταμίνης Ε, η Zerner προτείνει να αναζητήσετε φυτικά έλαια όπως το έλαιο φύτρου σιταριού, ενώ η Beck προτείνει επίσης ξηρούς καρπούς, σπόρους και αβοκάντο.

«Με τους πελάτες μου, εστιάζω πρώτα στην διαιτητική πρόσληψη, επειδή ακόμη και οι ήπιες ανεπάρκειες μπορούν να επηρεάσουν την επούλωση πληγών και την ανοσία», λέει η Beck. «Μπορείτε να έχετε μόνο ορισμένα οφέλη από τα συμπληρώματα. Τα τρόφιμα προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία, καλύτερη απορρόφηση και υπάρχουν ισχυρότερα στοιχεία για οφέλη για την υγεία».

Τα προϊόντα βιταμίνης C έχουν επίσης γίνει δημοφιλή με την πάροδο των ετών, και τα βρίσκουμε σε ορούς που υπόσχονται φωτεινά και συσφικτικά αποτελέσματα.

Στην πραγματικότητα, η Δρ. Garshick λέει ότι συνιστά ανεπιφύλακτα τη χρήση ορών όταν εξετάζετε την υγεία του δέρματος. «Η βιταμίνη C είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται το πρωί, καθώς βοηθά στην προστασία από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών που μπορεί να προκληθούν από καθημερινούς περιβαλλοντικούς παράγοντες στρες και είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται καθημερινά για βέλτιστο όφελος», λέει, προτείνοντας τον συνδυασμό της με αντηλιακό για «απόλυτη προστασία».