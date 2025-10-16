Απρόσμενη ανακάλυψη για συγκεκριμένες κρέμες δέρματος.

Μια νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Μάντσεστερ δείχνει ότι οι κοινές τοπικές κρέμες στεροειδών, που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων όπως το έκζεμα, μπορεί να έχουν και αντικαρκινικές ιδιότητες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι κρέμες αυτές όχι μόνο μπορούν να μειώσουν το μέγεθος των όγκων μελανώματος - του πιο επικίνδυνου καρκίνου του δέρματος - αλλά θα μπορούσαν επίσης να είναι αποτελεσματικές και σε άλλες μορφές καρκίνου.

Αναστέλουν τη δράση της πρωτεϊνης Grap

Η βασική ανακάλυψη των επιστημόνων αφορά την πρωτεΐνη Garp, η οποία βοηθά τα καρκινικά κύτταρα να «κρυφτούν» από το ανοσοποιητικό σύστημα, επιτρέποντάς τους να αναπτυχθούν. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα στεροειδή αναστέλλουν τη δράση της Garp, επαναφέροντας έτσι την ικανότητα του οργανισμού να εντοπίζει και να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των όγκων.

Ο Δρ. Τσαρλς Έρνσο, επικεφαλής της έρευνας, τόνισε ότι η σημαντική ανακάλυψη ήταν πως τα στεροειδή προκάλεσαν μια ανοσολογική απόκριση κατά του καρκίνου, παρά το γεγονός ότι γενικά θεωρούνται ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. «Η μείωση των επιπέδων της πρωτεΐνης Garp στα καρκινικά κύτταρα επέτρεψε την επανενεργοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης και ουσιαστικά οδήγησε στην εξόντωση του καρκίνου», πρόσθεσε.

Τι έδειξε η μελέτη

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cancer Discovery, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από πάνω από 2.000 άτομα και εξέτασαν 40 δείγματα όγκων μελανώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς των οποίων οι όγκοι ανταποκρίθηκαν στα στεροειδή είχαν μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης, ενώ υψηλά επίπεδα Garp συσχετίστηκαν με χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης.

Η έρευνα ανοίγει νέες προοπτικές για τη χρήση τοπικών στεροειδών ή στεροειδών ενέσιμων θεραπειών σε επιλεγμένες περιπτώσεις καρκίνου, αλλά και για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που στοχεύουν τη Garp. Όπως εξήγησε ο Σαντιάγο Ζελενάι, επικεφαλής της ομάδας στο Ινστιτούτο CRUK του Μάντσεστερ, «σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στεροειδή μπορούν να βοηθήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αντισταθεί στον καρκίνο, αντί να το αποδυναμώνουν».

Η καθηγήτρια Samra Turamlic, διευθύντρια του Ινστιτούτου CRUK, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της επιστημονικής προσέγγισης: «Αποκαλύπτει τη βαθιά βιολογία του καρκίνου και μας φέρνει πιο κοντά σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ζουν μεγαλύτερες και καλύτερες ζωές, απαλλαγμένοι από τον φόβο του καρκίνου».

Αυτή η ανακάλυψη αναδεικνύει τις δυνατότητες κοινών φαρμάκων να χρησιμοποιηθούν με καινοτόμους τρόπους στην καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θεραπείες κατά του καρκίνου στο μέλλον.