Η αφυδάτωση επηρεάζει και την επιδερμίδα σας.

Το νερό είναι θεμέλιο της ζωής — και το δέρμα, το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας, το γνωρίζει καλύτερα από όλους.

Όταν δεν προσλαμβάνουμε αρκετά υγρά, το δέρμα μας είναι από τα πρώτα που «διαμαρτύρονται». Η θαμπή όψη, οι λεπτές γραμμές και η τραχύτητα μπορεί να εμφανιστούν κυριολεκτικά από τη μια μέρα στην άλλη.

Το Δέρμα Γίνεται Θαμπό και Άτονο

Η αφυδάτωση κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται κουρασμένη και ανομοιόμορφη. Όπως εξηγεί η δερματολόγος Ojong, τα σημάδια είναι χαρακτηριστικά: απώλεια λάμψης, ξηρά σημεία, μειωμένη ελαστικότητα και λεπτές γραμμές — στοιχεία που θυμίζουν γήρανση.

Η διαφορά, όμως, είναι ότι η αφυδάτωση είναι αναστρέψιμη. Με σωστή ενυδάτωση, τόσο από μέσα όσο και από έξω, η εικόνα του δέρματος μπορεί να βελτιωθεί ακόμη και μέσα σε 48 ώρες.

«Τα καλά ενυδατωμένα κύτταρα του δέρματος είναι πιο γεμάτα, κάτι που βελτιώνει αισθητά την υφή και την όψη της επιδερμίδας», σημειώνει ο Dr. Arjun Dupati.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ενυδατικές κρέμες προσφέρουν πιο άμεσα και ορατά αποτελέσματα από το απλό πόσιμο νερό, ενώ η κατανάλωση υγρών βοηθά συνολικά τη λειτουργία των κυττάρων και τη θρέψη του δέρματος.

Ο Δερματικός Φραγμός Αποδυναμώνεται

Το δέρμα λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε μικρόβια, ρύπους και υπεριώδη ακτινοβολία. Όταν όμως είναι αφυδατωμένο, ο φυσικός φραγμός του εξασθενεί, καθιστώντας το πιο ευάλωτο σε ερεθισμούς και πρόωρη γήρανση.

«Ένας φραγμός που παραμένει ξηρός χάνει την ικανότητά του να κρατά έξω τους ρύπους και να κλειδώνει το νερό», εξηγεί η Ojong.

Η ενυδάτωση από μόνη της δεν αρκεί — χρειάζεται ισορροπημένη διατροφή, επαρκής ύπνος, άσκηση και καθημερινή χρήση αντηλιακού για πλήρη προστασία.

Το Δέρμα Επουλώνεται πιο Αργά

Η αφυδάτωση επηρεάζει ακόμη και την ικανότητα του οργανισμού να επουλώνει μικρούς τραυματισμούς.

Όπως δείχνουν μελέτες, η σωστή πρόσληψη υγρών διευκολύνει τη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα, επιταχύνοντας την αναγέννηση των ιστών.

Σε άτομα με χρόνιες πληγές —όπως τα έλκη ποδιών— η καλή ενυδάτωση έχει συσχετιστεί με ταχύτερη επούλωση και καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η Θερμοκρασία του Σώματος Δυσκολεύεται να Ρυθμιστεί

Το δέρμα παίζει καθοριστικό ρόλο στη θερμορρύθμιση. Όταν είστε καλά ενυδατωμένοι, το σώμα ιδρώνει αποτελεσματικά και αποβάλλει τη θερμότητα. Σε κατάσταση αφυδάτωσης, όμως, η ικανότητα αυτή μειώνεται, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και εξάντλησης.

Μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει την άνεση και τη φυσιολογική αντίδραση του σώματος στη ζέστη.

Πώς να Διατηρείτε το Δέρμα Ενυδατωμένο μέσα και Έξω

Οι ειδικοί συμφωνούν: η καλή ενυδάτωση είναι ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής φροντίδας.

Πίνετε τακτικά νερό μέσα στη μέρα και όχι μεγάλες ποσότητες μονομιάς.

Προτιμήστε σκέτο νερό, τσάι από βότανα, γάλα ή ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη.

Αν ασκείστε ή ιδρώνετε πολύ, προσθέστε ηλεκτρολύτες για καλύτερη αναπλήρωση υγρών.

Μην επενδύετε σε «θαυματουργά» ροφήματα ή detox ποτά· η ισορροπημένη διατροφή είναι το κλειδί.

Περίπου το 20% της ημερήσιας ενυδάτωσης προέρχεται από τις τροφές. Εντάξτε στο διαιτολόγιό σας προϊόντα πλούσια σε νερό, όπως αγγούρια, καρπούζι, φράουλες, εσπεριδοειδή, πιπεριές και φυλλώδη λαχανικά.

Παράλληλα, τρόφιμα με ωμέγα-3 λιπαρά, πρωτεΐνες και βιταμίνη C —όπως σολομός, καρύδια και μούρα- ενισχύουν τον δερματικό φραγμό και «κλειδώνουν» την υγρασία.