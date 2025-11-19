Ανησυχία προκαλεί το νέο στέλεχος «Κ» της γρίπης που φέρεται να προκαλεί βαρύτερη νόσηση και αυξημένη διασπορά.

Για τις ανησυχίες που προκαλεί το νέο υποστέλεχος «Κ» της γρίπης Α μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, διευκρινίζοντας πως έχει συγκεντρώσει πολλές μεταλλάξεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή χρονιά αναμένεται δύσκολη, καθώς τα υπάρχοντα εμβόλια προσφέρουν προστασία μόλις στο 40-50% των ενηλίκων.

Ο Νίκος Τζανάκης τονίζει ότι η κατάσταση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που έχουν ήδη χορηγηθεί, ενώ το συγκεκριμένο στέλεχος μεταδίδεται ευκολότερα απο άλλα.

Ο καθηγητής εικάζει πως φέτος θα έχουμε περισσότερες νοσήσεις και πιθανόν σοβαρότερες νοσήσεις, για αυτό και καλεί τους πολίτες να εμβολιάζονται, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να τηρούν προληπτικά μέτρα για την προστασία τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decil5x6heo9?integrationId=40599y14juihe6ly}