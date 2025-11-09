Οι ερευνητές προτείνουν να τρώμε φλούδες πορτοκαλιού για ένα πιο υγιές έντερο. Αλλά είναι αυτό ασφαλές;

Μια νέα μελέτη ήρθε να ανατρέψει τα όσα γνωρίζαμε για τα αγαπημένα μας πορτοκάλια.

Όπως αναφέρει το eatingwell, τα πορτοκάλια είναι ένα δημοφιλές φρούτο, όπως και ο χυμός πορτοκαλιού. Αλλά είτε τρώτε τη σάρκα του πορτοκαλιού είτε πίνετε τον χυμό, η φλούδα συνήθως πετιέται. Αυτό δημιουργεί ένα σωρό από τροφικά απόβλητα που θα μπορούσαν πραγματικά να καταναλωθούν. Επιπλέον, δεν πετάτε απλώς ένα σνακ - πετάτε μια θρεπτική πηγή.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι η φλούδα πορτοκαλιού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες.

Συγκεκριμένα, περιέχει πολλή πηκτίνη, έναν τύπο διαλυτής ίνας που απορροφά νερό στο πεπτικό σύστημα και διευκολύνει την αφόδευση. Οι διαλυτές ίνες επιβραδύνουν επίσης την πέψη, βοηθώντας στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα.

Επιπλέον, αυτός ο τύπος ίνας συνδέεται με τη χοληστερόλη, την απομακρύνει από το σώμα και μπορεί ακόμη και να μειώσει την αρτηριακή πίεση.

Και υπάρχουν περισσότερα. Οι ερευνητές λένε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η φλούδα πορτοκαλιού ωφελεί το μικροβίωμα του εντέρου με διάφορους τρόπους:

Οι φυτικές ίνες από τις φλούδες υποστηρίζουν την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών στα έντερα.

Όταν αυτοί οι ευεργετικοί οργανισμοί ζυμώνουν τις ίνες στη φλούδα, αλλάζει η σύνθεση των πολυφαινολών, μετατρέποντάς τες σε μια πιο εύχρηστη, ευεργετική μορφή.

Τα φλαβονοειδή - είδη αντιοξειδωτικών - στη φλούδα πορτοκαλιού μπορεί να αναστείλουν την ανάπτυξη δυνητικά επιβλαβών βακτηρίων στα έντερα και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας αφθονίας χρήσιμων βακτηρίων.

Οι φλαβανόλες της φλούδας πορτοκαλιού βοηθούν επίσης στην ενίσχυση του εντερικού φραγμού, αποτρέποντας την εντερική υπερδιαπερατότητα, γνωστή και ως σύνδρομο διαρροής του εντέρου.

Οι πολυφαινόλες στη φλούδα πορτοκαλιού συμβάλλουν στην επιβίωση των προβιοτικών οργανισμών μέσω του πεπτικού σωλήνα, συμπεριλαμβανομένου του Lactobacillus spp, ενός από τους πιο χρήσιμους τύπους προβιοτικών.

Είναι ασφαλές να τρώμε φλούδα πορτοκαλιού;

Φυσικά, κάποιοι μπορεί να ανησυχούν για πιθανά φυτοφάρμακα στη φλούδα πορτοκαλιού.

Τα πορτοκάλια δεν μπήκαν στη λίστα Dirty Dozen της Environmental Working Group, η οποία επισημαίνει τα προϊόντα που τείνουν να έχουν τις υψηλότερες ποσότητες φυτοφαρμάκων - αλλά δεν μπήκαν ούτε στη λίστα Clean 15 του οργανισμού.

Πρέπει να ανησυχούμε για τα φυτοφάρμακα στη φλούδα πορτοκαλιού;

Αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διάφορα είδη πορτοκαλιών και άλλων εσπεριδοειδών να έχουν διάφορα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι ανιχνεύθηκαν πολλαπλά υπολείμματα στο 83% των 76 αναλυθέντων δειγμάτων εσπεριδοειδών. Επιπλέον, το 28% περιείχε φυτοφάρμακα σε ή πάνω από τα μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων.

Μια άλλη μελέτη που εξέτασε μανταρίνια διαπίστωσε ότι μόνο το 8,4% των δειγμάτων δεν ανίχνευσε ποσοτικοποιήσιμα υπολείμματα, ενώ 207 δείγματα περιείχαν τουλάχιστον ένα υπόλειμμα. Και το 22,1% των δειγμάτων υπερέβη το επιτρεπόμενο μέγιστο επίπεδο υπολειμμάτων.3

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι το πλύσιμο του εξωτερικού του πορτοκαλιού με νερό βρύσης μπορεί να μειώσει τα επίπεδα υπολειμμάτων κατά 26-84%.4 Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πορτοκάλια που είχαν υποστεί επεξεργασία με εξωτερική επίστρωση κεριού συγκρατούσαν τα φυτοφάρμακα κάτω από το κερί και δεν μπορούσαν να ξεπλυθούν.

Εάν ανησυχείτε για την έκθεση σε φυτοφάρμακα, μπορείτε να αγοράσετε βιολογικά πορτοκάλια, καθώς οι βιοκαλλιεργητές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν συνθετικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

Με αυτό που είπαν, οι βιοκαλλιεργητές μπορούν να χρησιμοποιούν φυσικά φυτοφάρμακα, πράγμα που σημαίνει ότι θα θέλετε να πλένετε το εξωτερικό των προϊόντων σας.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή όλα τα προϊόντα, ανεξάρτητα από τον τρόπο καλλιέργειάς τους, μπορούν να εισέλθουν σε επιβλαβή βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, η λιστέρια και το E. coli, τόσο κατά την ανάπτυξή τους όσο και μετά τη συγκομιδή.

Πλύνετε τα χέρια σας πριν πλύνετε τα πορτοκάλια σας για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση. Στη συνέχεια, συνιστάται να ξεπλύνετε και να τρίψετε τα πορτοκάλια με κρύο τρεχούμενο νερό.

Αποφύγετε το μούλιασμα και τη χρήση οποιουδήποτε είδους απορρυπαντικού. Το μούλιασμα των πορτοκαλιών μπορεί να τα επανεισάγει σε βακτήρια και φυτοφάρμακα. Το απορρυπαντικό μπορεί να μην ξεπλυθεί εντελώς και θα μπορούσε επίσης να εισέλθει στα φρούτα - και ποιος ξέρει πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας μακροπρόθεσμα.

Αν θέλετε επιπλέον σιγουριά, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα γρήγορο μούλιασμα με αραιωμένο ξύδι αφού τα ξεπλύνετε και τα τρίψετε με τρεχούμενο νερό. Το οξικό οξύ στο ξύδι διαταράσσει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων που μπορεί να αναπτύσσονται στο εξωτερικό του προϊόντος. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει ψεκάζοντάς τα με ένα διάλυμα ξιδιού και νερού.

Είτε τα μουλιάζετε για λίγο είτε τα ψεκάζετε, φροντίστε να τα ξεπλύνετε καλά ξανά με κρύο τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν γεύση και υπολείμματα ξιδιού.

Τι σημαίνει αυτό στην πραγματική ζωή;

Η χρήση της φλούδας πορτοκαλιού στη μαγειρική δεν είναι κάτι καινούργιο. Χρησιμοποιούμε ξύσμα πορτοκαλιού—το οποίο είναι μέρος της φλούδας πορτοκαλιού—σε αρκετές από τις συνταγές μας, όπως τα σοταρισμένα χτένια με κινόα εσπεριδοειδών-τζίντζερ, το σμούθι καρότου μας και αυτό το κλασικό ψητό χοιρινό με μουστάρδα και σφένδαμο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπείρες από φλούδα πορτοκαλιού ή φέτες πορτοκαλιού με τη φλούδα για να γαρνίρετε το αγαπημένο σας ρόφημα. Η μαρμελάδα πορτοκάλι περιέχει φλούδα πορτοκαλιού και μπορείτε να αγοράσετε ή να φτιάξετε ζαχαρωμένες φλούδες πορτοκαλιού για γαρνιτούρα επιδόρπιου.

Αν δεν είστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι πρέπει να αρχίσετε να τρώτε μεγάλα κομμάτια φλούδας πορτοκαλιού αμέσως, μπορείτε τουλάχιστον να αρχίσετε να φυλάτε το ξύσμα σας για αργότερα.

Ο Alex Loh, αναπληρωτής συντάκτης τροφίμων του EatingWell, λέει ότι μπορείτε να ξεφλουδίσετε τα πορτοκάλια σας απευθείας σε μια σακούλα κατάψυξης και να αποθηκεύσετε το ξύσμα στην κατάψυξη μέχρι να είστε έτοιμοι να το προσθέσετε σε ένα κέικ, κοκτέιλ, ντιπ ή ακόμα και ως γαρνιτούρα σε ένα συνοδευτικό πιάτο, όπως αυτά τα γλασαρισμένα καρότα.

Όλα τα είδη πορτοκαλιών είναι εξαιρετικές πηγές βιταμίνης C, φυτικών ινών και μιας ευρείας γκάμας αντιοξειδωτικών. Αυτό περιλαμβάνει τη σάρκα του πορτοκαλιού, τον χυμό του και τη φλούδα του.

Οι επιστήμονες προτείνουν να τρώτε τη φλούδα πορτοκαλιού για τις πρεβιοτικές και πολυφαινολικές της ιδιότητες, οι οποίες ωφελούν το μικροβίωμα του εντέρου.

Αν πρόκειται να συμπεριλαμβάνετε φλούδα πορτοκαλιού στις συνταγές σας πιο συχνά, σκεφτείτε να χρησιμοποιείτε βιολογικά πορτοκάλια και να τα καθαρίζετε σχολαστικά πριν ξεφλουδίσετε ή κόψετε τη φλούδα.