Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ακόμη και η μετρίου επιπέδου καθημερινή άσκηση καθυστερεί τις αλλαγές στον εγκέφαλο και τη γνωστική φθορά σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ.

Οι άνθρωποι συχνά ενθαρρύνονται να κάνουν 10.000 βήματα την ημέρα, ωστόσο οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ακόμη και τα 3.000 βήματα φαίνεται να καθυστερούν τις αλλαγές στον εγκέφαλο και τη γνωστική φθορά σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματα της 14ετούς μελέτης έδειξαν ότι η γνωστική φθορά καθυστέρησε κατά μέσο όρο τρία χρόνια σε άτομα που περπατούσαν 3.000 έως 5.000 βήματα την ημέρα και κατά επτά χρόνια σε όσους έκαναν 5.000 έως 7.000 βήματα καθημερινά.

«Ενθαρρύνουμε τους ηλικιωμένους που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ να κάνουν μικρές αλλαγές στα επίπεδα δραστηριότητάς τους, να δημιουργήσουν συνήθειες που προστατεύουν ή ωφελούν τον εγκέφαλό τους και τη γνωστική τους υγεία», δήλωσε η Δρ Wai-Ying Yau, η πρώτη συγγραφέας της μελέτης.

Η άνοια επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, με την νόσο Αλτσχάιμερ να αποτελεί την πιο κοινή αιτία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερα από 500.000 άτομα πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Η πάθηση συνδέεται με τη συσσώρευση δύο τοξικών μορφών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο (πλάκες βήτα-αμυλοειδών και tau-συσσωματωμάτων).

Η Δρ Wai-Ying Yau και οι συνεργάτες της ανέλυσαν δεδομένα από 296 άτομα ηλικίας 50 έως 90 ετών που δεν παρουσίαζαν γνωστικές διαταραχές στην αρχή της μελέτης. Τα δεδομένα περιελάμβαναν ετήσιες γνωστικές αξιολογήσεις, μετρήσεις βημάτων και απεικόνιση PET για την ανίχνευση των επιπέδων αμυλοειδούς και tau στον εγκέφαλο των εθελοντών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα αμυλοειδούς στον εγκέφαλο στην αρχή της μελέτης παρουσίασαν πολύ μικρή γνωστική φθορά ή συσσώρευση της πρωτεΐνης ταυ κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ο κίνδυνος εκδήλωσης της νόσου Αλτσχάιμερ ήταν μεγαλύτερος για όσους είχαν αυξημένα επίπεδα αμυλοειδούς στην αρχή της μελέτης, ενώ ο υψηλότερος αριθμός βημάτων συνδέθηκε με επιβράδυνση της γνωστικής φθοράς και καθυστερημένη συσσώρευση πρωτεϊνών tau. Σε άτομα με καθιστική ζωή, η συσσώρευση tau και η γνωστική φθοράς ήταν σημαντικά ταχύτερες, αναφέρουν οι ερευνητές στο περιοδικό Nature Medicine.

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η σωματική δραστηριότητα έχει προστατευτική δράση.

«Χρειαζόμαστε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για να αποδείξουμε την αιτιώδη συνάφεια, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στην τροποποίηση της πορείας της νόσου», δήλωσε η Yau.

Δεν είναι σαφές πώς μπορεί να βοηθήσει η άσκηση, αλλά η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει τη ροή του αίματος, μειώνει τη φλεγμονή και αυξάνει τα επίπεδα ορισμένων ορμονών και αυξητικών παραγόντων, που μπορεί να παίζουν ρόλο.

Η Δρ Julia Dudley, από το Alzheimer’s Research UK, δήλωσε: «Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και τα 5.000 βήματα την ημέρα συμβάλλουν στην πιο αργή συσσώρευση της πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο, ένας από τους βασικούς παράγοντες της νόσου του Αλτσχάιμερ. Αυτό μας δίνει σαφέστερη εικόνα για το πώς η καθημερινή δραστηριότητα μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου και να επηρεάσει τις υποκείμενες αιτίες του Αλτσχάιμερ».

«Απαιτούνται περισσότερες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών, για να διαπιστωθεί η άμεση επίδραση της σωματικής δραστηριότητας στην πρόληψη και την επιβράδυνση της εξέλιξης της άνοιας και στις υποκείμενες αιτίες της νόσου. Ωστόσο, μελέτες όπως αυτή ενισχύουν την άποψη ότι απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας βοηθούν να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό μας υγιέστερο», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian