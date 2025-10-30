Η μείωση του κοιλιακού λίπους απαιτεί συνδυασμό οικοδόμησης μυϊκής μάζας, ισορροπημένης διατροφής και τακτικής σωματικής δραστηριότητας.

Η κοιλιά είναι μία από τις πιο κοινές περιοχές όπου συσσωρεύεται λίπος, ακόμα και αν το συνολικό σας βάρος είναι φυσιολογικό. Ένα μικρό φούσκωμα γύρω από τη μέση ή το παντελόνι που σφίγγει λίγο μπορεί να είναι σημάδι επιπλέον κοιλιακού λίπους, το οποίο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το Κλειδί: Μυϊκή Μάζα

Η οικοδόμηση μυϊκής μάζας είναι κρίσιμη. Με την ηλικία, ιδιαίτερα στους άνδρες, η μυϊκή μάζα μειώνεται – μια διαδικασία γνωστή ως σαρκοπενία. Περίπου το 30% της μυϊκής μάζας χάνεται κατά τη διάρκεια της ζωής, ξεκινώντας μετά τα 30. Όταν η μυϊκή μάζα μειώνεται, η «μηχανή» καύσης θερμίδων γίνεται λιγότερο αποτελεσματική, με αποτέλεσμα περισσότερες θερμίδες να αποθηκεύονται ως λίπος. Οι άνδρες τείνουν να αποθηκεύουν αυτό το λίπος κυρίως στην κοιλιά, αντί σε πόδια ή στήθος.

Υποδόριο vs Σπλαχνικό Λίπος

Δεν είναι όλα τα λίπη ίδια. Το υποδόριο λίπος βρίσκεται κάτω από το δέρμα και είναι σχετικά αβλαβές. Αντίθετα, το σπλαχνικό λίπος, που περιβάλλει ζωτικά όργανα όπως ήπαρ, πάγκρεας και έντερα, είναι επικίνδυνο. Παράγει κυτοκίνες που προκαλούν φλεγμονή και πρωτεΐνες που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση. Ακόμα και το 10% σπλαχνικού λίπους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, σακχάρου στο αίμα και λιπώδους νόσου του ήπατος.

Πώς να Εκτιμήσετε το Σπλαχνικό Λίπος

Η πιο ακριβής μέθοδος είναι η μαγνητική ή η αξονική τομογραφία, αλλά είναι δαπανηρές. Ένας πρακτικός τρόπος εκτίμησης είναι η μέτρηση της περιφέρειας μέσης. Τοποθετήστε την ταινία στο ύψος του αφαλού, χωρίς να ρουφάτε το στομάχι ή να τη σφίγγετε υπερβολικά. Για τους άνδρες, περίμετρος μέσης άνω των 122 εκ. υποδηλώνει υπερβολικό σπλαχνικό λίπος. Ιδανικά, η μέση δεν πρέπει να ξεπερνά το μισό του ύψους σε ίντσες.