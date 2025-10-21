Το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο αλλάζει τον χάρτη της υγείας στην Ελλάδα.

Τα επίσημα εγκαίνια του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου, που περιλαμβάνει το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, πραγματοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νέο Ωνάσειο σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή ψηφιακής υγείας, με πλήρη ψηφιοποίηση, Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και προηγμένες ιατρικές υποδομές που στοχεύουν σε ταχύτερη διάγνωση, ακριβέστερες θεραπείες και πιο προσωποποιημένη φροντίδα για κάθε ασθενή.

Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και πλήθος επισήμων από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και ιατρικό κόσμο. Το νέο Ωνάσειο νοσοκομείο θα αποτελεί το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα και το οποίο αναβαθμίστηκε με νέες δομές, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.

Ο πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου Ιωάννης Μπολέτης τόνισε ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα του, καθιστά δυνατή μια νέα εποχή στην ιατρική φροντίδα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, υπογράμμισε πως «το Ωνάσειο απέδειξε ότι τα δημόσια νοσοκομεία μπορούν να είναι άριστα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Ιδρύματος Ωνάση, επισημαίνοντας ότι «το Ωνάσειο Παίδων εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο που θα συμβάλει και στην έρευνα για τις συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις».

«Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων κι έτσι, σταδιακά, θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των ζωτικών οργάνων. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα μπορούν να γίνονται εδώ πλέον και μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδιά, καρδιάς, πνευμόνων, πλέον των νεφρών, όπως και εδώ σύντομα θα αναπτυχθεί το πρώτο παιδιατρικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος στη χώρα, δίνοντας μία λύση σε μικρούς ασθενείς και στους γονείς τους, που μέχρι τώρα κατέφευγαν στα κέντρα του εξωτερικού», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Σήμερα έχουμε πράγματι μια διπλή γιορτή, καθώς το Ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής, παραδίδοντας ένα έργο το οποίο επίσης θα δίνει ζωή. Είναι το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, που εκτός από το αναβαθμισμένο Kαρδιοχειρουργικό, όπως το γνωρίζαμε 32 χρόνια τώρα, θα λειτουργούν πλέον και το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, τρεις υπερσύγχρονες μονάδες, ειδικευμένες σε κρίσιμους τομείς, που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnyf9xj2e15?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο ανοίγει τις πύλες του – Κέντρο αριστείας στην καρδιοχειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις πολύ μεγάλες δυνατότητες σε απεικονιστικό και θεραπευτικό επίπεδο που παρέχει ο καινούργιος τεχνολογικός εξοπλισμός του Ωνασείου, από τους πλέον σύγχρονους στην Ευρώπη και διεθνώς, ο οποίος αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική για τη σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Επιπρόσθετα, επισκέφθηκε τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας που καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών, και κυρίως των μεταμοσχευμένων, ενηλίκων και παίδων, καθώς και κλινικές στο Ωνάσειο Παίδων.

Μετά την ξενάγηση ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τη συγκίνησή μου αλλά και τις θερμότατες ευχαριστίες μου εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού στο Ίδρυμα Ωνάση για μια ακόμα σημαντικότατη δωρεά στον χώρο της υγείας. Το νοσοκομείο αυτό, που αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη εμβληματική δωρεά του Ιδρύματος, έχει ουσιαστικά επεκταθεί και πλήρως εκσυγχρονιστεί. Και νομίζω ότι πίσω μου βλέπετε, σε αυτά τα υπερσύγχρονα τεχνολογικά μηχανήματα, πραγματικά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ως προς την περίθαλψη των περιστατικών τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει το νοσοκομείο από εδώ και στο εξής. Η ιατρική προχωράει με γρηγορότατους ρυθμούς. Η τεχνολογία, πια, κάνει θαύματα και σε συνδυασμό με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου, πιστεύω ότι στην πατρίδα μας, πια, έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο ανήκει, είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου για τα περιστατικά τα οποία θα κληθεί να περιθάλψει.

Οπότε, πραγματικά, τις θερμές μας ευχαριστίες, τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για να γίνει πράξη αυτή η μεγάλη δωρεά. Θυμάμαι, είχα βρεθεί, είχα την τιμή να είμαι εδώ όταν θεμελιώθηκε το έργο. Έχω πάλι την τιμή να είμαι εδώ όταν το έργο επίσημα παραδίδεται πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πάλι να πω, ειδικά στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, το υποστηρικτικό προσωπικό, τη διοίκηση, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πραγματικά αξιοθαύμαστο έργο το οποίο επιτελείτε και για τη δυνατότητα, να το πούμε αυτό, να μπορούμε να περιθάλπουμε πολύ περισσότερα παιδιά. Παιδιά τα οποία στο παρελθόν θα έπρεπε να φύγουν από την Ελλάδα για να αναζητήσουν περίθαλψη, τώρα θα μπορούμε να τα περιθάλπουμε εδώ και -γιατί όχι;- να φιλοξενούμε και παιδιά από το εξωτερικό, τα οποία θα έρχονται και θα επιζητούν περίθαλψη σε ένα νοσοκομείο, το οποίο, όπως είπα, πια, βρίσκεται στην κορυφή και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε νοσοκομείο του κόσμου. Και εδώ είμαστε με διαρκή διάθεση βελτίωσης και προόδου, που διακρίνει το ανθρώπινο δυναμικό, σε συνεργασία με τους άξιους γιατρούς, με επιστήμονες από το εξωτερικό, Έλληνες και ξένους, οι οποίοι συνεργάζονται με το νοσοκομείο. Πραγματικά σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα ποιότητας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και σας είμαστε ευγνώμονες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddo0zrpyt0l5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου επισήμανε: «Το νέο Ωνάσειο, που παραδίδουμε σήμερα, είναι η τελευταία λέξη της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής τεχνολογίας, ένα πραγματικό κόσμημα, ένα νοσοκομείο για όλους. Δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια υπόσχεση ότι η ζωή κάθε ανθρώπου μετράει. Ότι η φροντίδα μπορεί να είναι δημόσια, ισότιμη, και σύγχρονη. Και ότι μαζί -Πολιτεία, επιστήμονες και πολίτες- μπορούμε να αλλάξουμε όχι μόνο το επίπεδο της Υγείας στη χώρα, αλλά και τον ίδιο τον ορισμό του τι είναι εφικτό».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου Ιωάννης Μπολέτης ανέφερε: «Στο τέλος του 2019 ο πρωθυπουργός εγκαινίασε τα έργα για την δημιουργία του καινούργιου κτηρίου, του οποίου τη λειτουργία εγκαινιάζει σήμερα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ολοκληρώθηκε το έργο, συγκινημένοι -μιλώ και εκ μέρους όλων των ανθρώπων συντελεστών και του Νοσοκομείου και του Ιδρύματος- και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι επίσης από την αναγνώριση από την πολιτεία στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού όλης αυτής της μεγάλης προσφοράς του νοσοκομείου και του Ιδρύματος, για την οποία υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».