Ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα φίλτρα δεν μειώνουν την έκθεση σε τοξικές ουσίες και συμβάλλουν σημαντικά στη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ειδικοί προτρέπουν το Ηνωμένο Βασίλειο να απαγορεύσει τα φίλτρα στα τσιγάρα, για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον Guardian, ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα φίλτρα δεν μειώνουν την έκθεση σε τοξικές ουσίες και συμβάλλουν σημαντικά στην κρίση των αποβλήτων.

«Τα φίλτρα τσιγάρων δεν λειτουργούν και αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης. Θα έπρεπε να απαγορευτούν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου», αναφέρουν οι ειδικοί.

Σε άρθρο τους στο Addiction, το περιοδικό της Εταιρείας για τη Μελέτη του Εθισμού, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι Βρετανοί νομοθέτες θα πρέπει στο επικείμενο νομοσχέδιο για τον καπνό και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να συμπεριλάβουν την απαγόρευση των φίλτρων «προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος».

«Τα φίλτρα τσιγάρων σχεδιάστηκαν για να δίνουν την ψευδή εντύπωση ασφάλειας», δήλωσε η Δρ. Katherine East, αναπληρώτρια καθηγήτρια δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή του Μπράιτον και του Σάσεξ, η οποία είναι η κύρια συγγραφέας του άρθρου.

«Στην πραγματικότητα, δεν μειώνουν την έκθεση σε τοξικές ουσίες. Πιθανόν και να αυξάνουν τη βλάβη, επειδή οι καπνιστές εισπνέουν βαθύτερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απελευθερώνοντας επιβλαβείς ίνες και μικροπλαστικά στους πνεύμονες. Αποτελούν επίσης σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια κρίση των αποβλήτων».

Η East και οι συνάδελφοί της ανέφεραν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι περισσότερα από τα 3/4 των ανθρώπων - και περισσότερα από τα 4/5 των καπνιστών - πιστεύουν λανθασμένα ότι τα φίλτρα προστατεύουν την υγεία.

«Η εισαγωγή φίλτρων έχει οδηγήσει σε αύξηση του θανατηφόρου αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα», τονίζουν οι ερευνητές.

Μία επιτυχημένη «απάτη»

Η Hazel Cheeseman, διευθύνουσα σύμβουλος της Action on Smoking and Health, και μία από τους συγγραφείς, τονίζει: «Τα φίλτρα είναι ένα μάρκετινγκ που κάνει τους ανθρώπους να καπνίζουν, προστατεύοντας τα κέρδη της καπνοβιομηχανίας. Πρόκειται για μία απίστευτα επιτυχημένη απάτη και η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν γνωρίζει ότι τα φίλτρα δεν έχουν οφέλη για την υγεία. Η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να σταματήσει να επιτρέπει αυτήν την απάτη και να απαγορεύσει εντελώς τα φίλτρα».

