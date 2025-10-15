Το λάθος μαξιλάρι μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σας και «η κακή ποιότητα ύπνου σχετίζεται με την ψυχική υγεία, την υγεία της καρδιάς και τη μνήμη».

Το να βρει κάποιος το «σωστό» μαξιλάρι, δεν είναι εύκολη υπόθεση και με μία κακή επιλογή μπορεί να καταλήξει να στριφογυρίζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να επιλέγουν το λάθος μαξιλάρι επειδή επικεντρώνονται περισσότερο στις ιδιότητες αυτού, παρά στον τρόπο που κοιμούνται», τονίζει ο Δρ Geet Paul, διευθυντής επεμβατικής ιατρικής πόνου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου George Washington.

«Ένα μαξιλάρι πρέπει να κρατά το κεφάλι και τον αυχένα ευθυγραμμισμένα με τη σπονδυλική στήλη», τονίζει και προσθέτει: «Ωστόσο, πολλοί επιλέγουν ένα μαξιλάρι απλά και μόνο επειδή είναι μαλακό ή... fluffy».

Πώς κοιμάστε;

Η εύρεση του καλύτερου τύπου μαξιλαριού για εσάς εξαρτάται από τον τρόπο που κοιμάστε.

Υπάρχουν τέσσερις βασικές στάσεις ύπνου, αναφέρει ο Cary:

ύπτια (ανάσκελα),

πρηνής (μπρούμυτα),

«υποστηρικτική» πλάγια θέση (με το πάνω γόνατο πίσω από το κάτω γόνατο)

«προκλητική» πλάγια θέση (με το πάνω γόνατο μπροστά από το κάτω).

Σύμφωνα με τον Δρ Doug Cary, όσοι κοιμούνται είτε μπρούμυτα είτε πλάφια με το πάνω κόνατο μπροστά από το κάτω, «είναι πιο πιθανό να αναφέρουν χαμηλότερη ποιότητα ύπνου, πόνο και δυσκαμψία στη σπονδυλική στήλη κατά την αφύπνιση»..

Το σωστό μαξιλάρι

Όταν το κεφάλι σας ακουμπάει σε μαξιλάρι τη νύχτα, η σπονδυλική σας στήλη πρέπει να είναι ίσια και καλά υποστηριζόμενη.

«Η κακή τοποθέτηση - όπως η στροφή του αυχένα - μπορεί να καταπονήσει τις δομές της σπονδυλικής στήλης και να προκαλέσει μακροπρόθεσμα προβλήματα», τονίζει ο Paul.

Για να επιλέξετε το καλύτερο μαξιλάρι, πρέπει να ξέρετε ποια στάση ύπνου προτιμάτε.

Μπορεί, για παράδειγμα, να κοιμάστε κυρίως στο πλάι. Σημειώστε ότι «καμία στάση δεν θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας», επισημαίνει ο Cary. «Ακόμα και όσοι κοιμούνται "κανονικά" θα αλλάξουν στάση ύπνου 15-20 φορές κατά μέσο όρο. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι διπλάσιος για όσους κοιμούνται "άσχημα"», τονίζει.

Όσον αφορά το υλικό, επιλέξτε αυτό που σας φαίνεται καλύτερο: αφρό μνήμης, λάτεξ ή κανονικό αφρό. Τα μαξιλάρια με πούπουλα μπορεί να έχουν μια... πολυτελή όψη, ωστόσο, σύμφωνα με τον Cary, έρευνα έχει δείξει ότι είναι τα λιγότερο άνετα.

Στρώμα και σωματικό βάρος - Το κατάλληλο μαξιλάρι ανά στάση ύπνου

Άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η σκληρότητα του στρώματος και το σωματικό βάρος. Για παράδειγμα, σε ένα μαλακό στρώμα, το σώμα σας θα βυθιστεί περισσότερο. Επομένως, θα χρειαστείτε μικρότερο ύψος μαξιλαριού, τονίζει ο Cary. Το ίδιο ισχύει και για το σωματικό βάρος. Επίσης, για να στηρίξετε στο μέγιστο τη σπονδυλική στήλη, μπορεί να είναι χρήσιμο να έχετε περισσότερα από ένα μαξιλάρια.

Για όσους κοιμούνται ανάσκελα: Όσον αφορά την ευθυγράμμιση, το πιο σημαντικό «είναι να βεβαιωθείτε ότι το πηγούνι δεν αγγίζει τον αυχένα, κάτι που μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που κοιμάστε σε ψηλό/σφιχτό μαξιλάρι», τονίζει η Δρ. Lindsay Orosz, διευθύντρια έρευνας στο Εθνικό Ίδρυμα Υγείας της Σπονδυλικής Στήλης. Βρείτε ένα μαξιλάρι αρκετά μαλακό ώστε να αφήνει κενό «τουλάχιστον τέσσερα δάχτυλα ανάμεσα στο πηγούνι και το στήθος», επισημαίνει.

Η Orosz προτείνει επίσης σε όσους κοιμούνται ανάσκελα να προσθέσουν στήριξη κάτω από τα γόνατα, όπως ένα μαξιλάρι ή μια τυλιγμένη κουβέρτα. Αυτό μπορεί να μειώσει την πίεση στο κάτω μέρος της πλάτης.

Για όσους κοιμούνται στο πλάι: Το μαξιλάρι πρέπει να είναι αρκετά ψηλό για να κρατάει τον αυχένα σας ίσιο, αλλά όχι τόσο ψηλό που να πιέζει τον αυχένα πολύ προς τη μία πλευρά, φέρνοντας το αυτί κοντά στον ώμο. «Ένα μαξιλάρι μέτριας σκληρότητας συνήθως λειτουργεί καλύτερα», τονίζει ο Paul.

Οι ειδικοί προτείνουν επίσης να βάλετε ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατά σας για να κρατάτε τους γοφούς και την πλάτη σε ευθεία γραμμή. Ένας καλός εμπειρικός κανόνας είναι να σχεδιάζετε μια νοητή ευθεία γραμμή «από την άκρη της μύτης, στο στέρνο και τον αφαλό», τονίζει η Orosz.

Για όσους κοιμούνται μπρούμυτα: «Γενικά θα συνιστούσαμε να μην κοιμάστε μπρούμυτα», αναφέρει ο Paul.

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, ο ύπνος μπρούμυτα μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στην πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους, επειδή οι άνθρωποι τείνουν να στρίβουν τον αυχένα τους και να βάζουν τα χέρια τους κάτω από τα μαξιλάρια.

Αν αυτή είναι η θέση στην οποία κοιμάστε πιο φυσικά, ο Paul συνιστά να τοποθετείτε λεπτά μαξιλάρια κάτω από το κεφάλι και τους γοφούς για να βοηθήσετε στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζετε τα μαξιλάρια σας

Ένα μαξιλάρι δεν είναι επένδυση ζωής.

«Τα περισσότερα μαξιλάρια πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 1-2 χρόνια», αναφέρει η Orosz. Αν ένα μαξιλάρι γίνει σβωλιασμένο, δεν μπορείτε πλέον να νιώσετε άνετα πάνω του ή αρχίσετε να ξυπνάτε με πόνο στον αυχένα, ίσως είναι καιρός να το αποσύρετε», τονίζει.

Κάντε, αν θέλετε, ένα τεστ: Διπλώστε στη μέση το μαξιλάρι σας. Αφήστε το. Αν ανακτήσει το σχήμα του, συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε. Αν όχι, ίσως ήρθε η ώρα να το αντικαταστήσετε.

Με πληροφορίες από Guardian