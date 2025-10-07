Τα μικροπλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το μικροβίωμα του εντέρου, αυξάνοντας τους κινδύνους για την υγεία, σύμφωνα με μελέτη.

Τα μικροπλαστικά που εισέρχονται στο σώμα μας μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του εντέρου μας, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι τα μικροπλαστικά, που βρίσκονται παντού στο περιβάλλον, επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο βοηθά τον ανθρώπινο οργανισμό στην πέψη, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, τη ρύθμιση του μεταβολισμού και την προστασία από λοιμώξεις.

Σε ένα πείραμα με δείγματα κοπράνων από πέντε υγιείς ανθρώπους, οι επιστήμονες καλλιέργησαν μικροοργανισμούς σε εργαστήριο και στη συνέχεια τους εξέθεσαν σε πέντε κοινά είδη μικροπλαστικών, σε επίπεδα που μιμούνται την έκθεση του ανθρώπου.

Τα μικροπλαστικά δεν οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στην ποσότητα των βακτηρίων που βρέθηκαν στις καλλιέργειες, αλλά υπήρξε σημαντική μείωση στα επίπεδα pH, κάτι που, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποδηλώνει ότι υπήρξαν αλλαγές στις μεταβολικές διεργασίες που επιτρέπουν την αναπαραγωγή αυτών των μικροοργανισμών.

Οι βακτηριακές διαφορές ποίκιλαν, ανάλογα με τον τύπο του μικροπλαστικού που χρησιμοποιήθηκε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τα ευρήματα αυτά είναι σημαντικά δεδομένης της έκθεσής μας σε μικροπλαστικά, στην καθημερινή ζωή», ανέφερε ο Christian Pacher-Deutsch, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ερευνητής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία.

Τα μικροπλαστικά έχουν βρεθεί σχεδόν παντού, από τον ωκεανό και το έδαφος μέχρι τα φακελάκια τσαγιού - καθώς και στο ανθρώπινο αίμα, το σάλιο, το συκώτι, τα νεφρά και τον εγκέφαλο.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα πώς τα μικροπλαστικά μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία, αλλά η έκθεση μας σε αυτά μπορεί να επηρεάσει το αναπαραγωγικό, το ανοσοποιητικό και το καρδιαγγειακό μας σύστημα.

Στη νέα μελέτη, ορισμένες από τις αλλαγές που προκλήθηκαν από τα μικροπλαστικά στις καλλιέργειες του μικροβιώματος ήταν παρόμοιες με αλλαγές που συνδέονται με την κατάθλιψη και τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ωστόσο, θα χρειαστούν μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας για να επιβεβαιωθεί η σύνδεση.

Με πληροφορίες από Euronews.com