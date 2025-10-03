Κι όμως μπορείτε να αντιμετωπίσετε την υψηλή πίεση, χωρίς περιττές θυσίες.

Τα υποκατάστατα αλατιού είναι ένας εξαιρετικά απλός τρόπος για να μειώσει κανείς το νάτριο, ωστόσο, όπως αποδεικνύει νέα μελέτη, οι Αμερικανοί σπάνια τα προτιμούν.

Τα αποτελέσματα, που παρουσιάστηκαν στις Επιστημονικές Συνεδρίες για την Υπέρταση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, εγείρουν ερωτήματα για το γιατί αυτή η απλή αλλαγή στη διατροφή παραμένει αντιδημοφιλής.

Η υπέρταση, ή αλλιώς υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι από τα πιο κοινά προβλήματα υγείας στις ΗΠΑ, με σχεδόν το μισό του ενήλικου πληθυσμού - περίπου 120 εκατομμύρια άνθρωποι - να πάσχουν από αυτήν. Παρά τη διαθεσιμότητα φαρμάκων και τις πολλαπλές αλλαγές στο lifestyle που μπορεί να δοκιμάσει κανείς, λιγότερο από 1 στους 4 ενήλικες με υπέρταση καταφέρνουν να ελέγξουν την πίεσή τους.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής (NHANES), η οποία παρακολουθεί τη διατροφή και την υγεία των Αμερικανών εδώ και χρόνια.

Για τη μελέτη εξετάστηκαν απαντήσεις από πάνω από 37.000 άτομα, που συλλέχθηκαν μεταξύ 2003 και 2020. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν τον τύπο αλατιού που χρησιμοποιούν: κοινό αλάτι (ιωδιούχο, θαλασσινό ή kosher), υποκατάστατο αλατιού (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων εμπλουτισμένων με κάλιο) ή καθόλου αλάτι.

Η έρευνα εστίασε κυρίως στους ενήλικες με υπέρταση, ενώ πρόσθετες αναλύσεις έγιναν σε όσους θεωρούνται κατάλληλοι για χρήση υποκαταστάτων αλατιού - με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και χωρίς φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα καλίου. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη συχνότητα φαγητού σε εστιατόρια, για να δουν αν επηρεάζει τη χρήση υποκαταστάτων αλατιού.

Τι έδειξε η μελέτη

Η χρήση υποκαταστάτων αλατιού ήταν γενικά σπάνια. Έφτασε στο υψηλότερο σημείο της - 5,4% - το 2013 και το 2014, αλλά μειώθηκε σε μόλις 2,5% στις αρχές του 2020, όταν η συλλογή δεδομένων σταμάτησε λόγω της πανδημίας COVID-19.

Ακόμη και μεταξύ των ενηλίκων που θεωρούνται κατάλληλοι για χρήση υποκαταστάτων, τα ποσοστά παρέμειναν χαμηλά (2,3% έως 5,1%). Η μεγαλύτερη χρήση παρατηρήθηκε σε άτομα με υπέρταση που λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή και είχαν ελεγχόμενη πίεση (3,6% έως 10,5%). Στα άτομα με ανεξέλεγκτη πίεση παρά τη θεραπεία, η χρήση κυμαινόταν μεταξύ 3,7% και 7,4%.

Όσοι έτρωγαν σε εστιατόρια τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα φάνηκαν λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν υποκατάστατα, αν και αυτή η διαφορά εξαφανίστηκε όταν λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, φυλή, εκπαίδευση και ασφαλιστική κάλυψη.

Τι σημαίνει στην πράξη

Τα υποκατάστατα αλατιού έχουν γεύση παρόμοια με το κοινό αλάτι, αλλά περιέχουν λιγότερο νάτριο. Πολλά αντικαθιστούν μέρος ή όλο το χλωριούχο νάτριο με χλωριούχο κάλιο, που μπορεί να μειώσει την πίεση αυξάνοντας τα επίπεδα καλίου και μειώνοντας το νάτριο. Πωλούνται στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και είναι ένας απλός τρόπος για να αρωματίσει κανείς τα φαγητά στο σπίτι ενώ υποστηρίζει την καρδιακή υγεία.

Ωστόσο, δεν είναι για όλους. Άτομα με νεφρική νόσο ή όσοι λαμβάνουν φάρμακα που επηρεάζουν το κάλιο πρέπει να είναι προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση, είναι καλύτερο να συμβουλεύονται έναν επαγγελματία υγείας.

Ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε υποκατάστατο αλατιού, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μειώσετε το νάτριο χωρίς να θυσιάσετε τη γεύση: φρέσκα ή αποξηραμένα βότανα, μπαχαρικά όπως κύμινο ή πάπρικα, χυμός και ξύσμα εσπεριδοειδών, σκόρδο, κρεμμύδι, ξίδι ή μείγματα χωρίς αλάτι. Μικρές αλλαγές στην κουζίνα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στον έλεγχο της πίεσης με την πάροδο του χρόνου.

Το συμπέρασμα των ειδικών

Η μελέτη υπογραμμίζει πόσο σπάνια χρησιμοποιούνται τα υποκατάστατα αλατιού στις ΗΠΑ, παρόλο που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της υπέρτασης - έναν βασικό παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού και νεφρικών προβλημάτων.

Η χρήση υποκαταστάτων σε συνδυασμό με περισσότερο μαγείρεμα στο σπίτι, προσεκτική ανάγνωση ετικετών και τη συμβουλή γιατρού αποτελεί τον πιο ασφαλή δρόμο προς υγιή πίεση.