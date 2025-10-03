Τα φασόλια είναι η «ταπεινή» υπερτροφή που θωρακίζει την υγεία: Όλα τα οφέλη ενός πιάτου νόστιμης φασολάδας.

Τα φασόλια δεν είναι μόνο χορταστικά, αλλά και ιδιαίτερα ωφέλιμα για την υγεία.

Όσοι τα καταναλώνουν συστηματικά, μάλιστα, εμφανίζουν λιγότερο φούσκωμα και αέρια σε σύγκριση με όσους τα αποφεύγουν.

Πλούσια σε φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες των φασολιών βοηθούν τον οργανισμό να αισθάνεται κορεσμό και μειώνουν την ανάγκη για υπερφαγία. Αν και οι διατροφικές οδηγίες συνιστούν 25 γρ. ινών την ημέρα για τις γυναίκες, λίγες φτάνουν αυτή την ποσότητα. Τα φασόλια περιέχουν ίνες τόσο στη σάρκα όσο και στη φλούδα τους, οι οποίες δεν καταστρέφονται με το μαγείρεμα.

Οφέλη για το πεπτικό

Συνδυάζουν διαλυτές και αδιάλυτες ίνες, που δρουν συμπληρωματικά: οι πρώτες επιβραδύνουν την πέψη και χαρίζουν κορεσμό, ενώ οι δεύτερες προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα. Έρευνες δείχνουν ότι το αρχικό φούσκωμα από την κατανάλωσή τους υποχωρεί μετά από λίγες εβδομάδες. Η καλή ενυδάτωση βοηθά επιπλέον τις ίνες να κινηθούν σωστά στο έντερο.

Σταθεροποίηση σακχάρου

Με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, τα φασόλια συμβάλλουν στη σταθερή απορρόφηση υδατανθράκων και στη ρύθμιση του σακχάρου. Μελέτες σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 δείχνουν βελτίωση όχι μόνο στο σάκχαρο, αλλά και στην αρτηριακή πίεση.

Μείωση χοληστερόλης και προστασία καρδιάς

Η καθημερινή κατανάλωση μιας μερίδας φασολιών, αρακά ή οσπρίων μπορεί να μειώσει την «κακή» χοληστερόλη LDL έως 5%, περιορίζοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Κάθε μείωση 1% στη χοληστερόλη μεταφράζεται σε περίπου 2% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Τα φασόλια προσφέρουν επίσης κάλιο και μαγνήσιο, στοιχεία απαραίτητα για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Έλεγχος βάρους

Ο συνδυασμός πρωτεΐνης και ινών παρατείνει το αίσθημα κορεσμού και περιορίζει την όρεξη, καθιστώντας τα φασόλια σύμμαχο στη διαχείριση βάρους. Μισό φλιτζάνι μαγειρεμένων μαύρων φασολιών αποδίδει περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης, με ελάχιστα λιπαρά.

Σίδηρος και βιταμίνες Β

Τα φασόλια αποτελούν καλή πηγή μη αιμικού σιδήρου, που απορροφάται καλύτερα όταν συνδυάζεται με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως η ντομάτα ή το μπρόκολο. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Αντικαρκινική δράση

Χάρη στα αντιοξειδωτικά τους, τα φασόλια προστατεύουν τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες. Έρευνες δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωσή τους μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού και πιθανόν πολυπόδων στο παχύ έντερο. Οι σαπωνίνες που περιέχουν φαίνεται να αναστέλλουν την ανάπτυξη όγκων.