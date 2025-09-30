Αυξάνονται τα κρούσματα καρκίνων στους νέους ή πλέον εντοπίζονται έγκαιρα;

Ορισμένοι καρκίνοι που κάποτε διαγιγνώσκονταν κυρίως σε ηλικιωμένους, πλέον εντοπίζονται πιο συχνά σε άτομα κάτω των 50 ετών.

Μια μελέτη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, εξέτασε πάνω από δύο εκατομμύρια περιπτώσεις καρκίνων που διαγνώστηκαν σε άτομα ηλικίας 15 έως 49 ετών μεταξύ 2010 και 2019.

Από τους 33 τύπους καρκίνου, 14 εμφάνισαν αυξανόμενα ποσοστά σε τουλάχιστον μία νεότερη ηλικιακή ομάδα, με περίπου το 63% των περιπτώσεων πρώιμης έναρξης να εμφανίζονται σε γυναίκες.

Ωστόσο, μία νέα μελέτη υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης μπορεί να οφείλεται στην υπερ-διάγνωση.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο JAMA Internal Medicine και οι ερευνητές εξέτασαν τους οκτώ καρκίνους με την ταχύτερα αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης - θυρεοειδή, πρωκτό, νεφρό, λεπτό έντερο, κολοορθικό, ενδομητρίου, παγκρέατος και μυέλωμα - σε ενήλικες κάτω των 50 ετών.

Διαπιστώθηκε ότι ενώ οι διαγνώσεις αυτών των καρκίνων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1992, τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν παραμείνει αξιοσημείωτα σταθερά. Αυτό υποδηλώνει ότι η αύξηση των αναφερόμενων κρουσμάτων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αυξημένη ανίχνευση και την υπερδιάγνωση, παρά μια πραγματική αύξηση των απειλητικών για τη ζωή ασθενειών.

Για παράδειγμα, είναι τεράστια η αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου του θυρεοειδούς χωρίς ωστόσο να έχουν αυξηθεί οι θάνατοι εξαιτίας αυτού, υποδεικνύοντας ότι πολλές περιπτώσεις που εντοπίζονται μπορεί να μην προκαλέσουν ποτέ βλάβη.

Ομοίως, οι καρκίνοι του μαστού σε πρώιμο στάδιο σε γυναίκες κάτω των 50 ετών έχουν αυξηθεί, ωστόσο η θνησιμότητα έχει μειωθεί στο μισό τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, λόγω εξελιγμένης θεραπείας.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Οι καρκίνοι του παχέος εντέρου και του ενδομητρίου έχουν δείξει μικρές αλλά σταθερές αυξήσεις στους θανάτους.

