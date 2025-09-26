Παν μέτρον άριστον, ακόμη και όταν μιλάμε για μανταρίνια.

Τα μανταρίνια είναι αγαπημένα εσπεριδοειδή λόγω της γλυκιάς τους γεύσης και του αρωματικού τους χαρακτήρα.

Παρά την ελαφριά οξύτητα, είναι γευστικά, χορταστικά, αναζωογονητικά και πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία όπως κάλιο, φυτικές ίνες, βιταμίνες Α και C, ασβέστιο και μαγνήσιο.

Τα μανταρίνια καταναλώνονται συνήθως ωμά ή σε φρουτοσαλάτες και είναι γενικά εύκολα ανεχτά από τους περισσότερους.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως δεν χρειάζεται μέτρο: ένα με δύο μανταρίνια την ημέρα είναι ιδανικά, ειδικά για όσους έχουν διαβήτη, καθώς ο χυμός τους περιέχει αρκετή ζάχαρη. Την ίδια ώρα, δεν πρέπει να καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες αφού μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα με την ηπατική λειτουργία.

Όπως διαβάζουμε, όταν καταναλώνουμε πολλά μανταρίνια απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος ορισμένες ουσίες που δεν είναι ιδιαίτερα συμβατές με το συκώτι.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως είναι σημαντικό να έχετε κατά νου μερικούς μικρούς κανόνες όταν πρόκειται για τα μανταρίνια!!