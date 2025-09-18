Δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, ενώ δηλώθηκαν δύο νέοι θάνατοι.

Μείωση στη θετικότητα του κορωνοϊού καταγράφει η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ (8-14 Σεπτεμβρίου), ωστόσο το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα εμφανίζει έντονα αυξητική τάση.

Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν 226 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, αριθμός που παραμένει σταθερός σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες (μέσος όρος: 220). Δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, ενώ δηλώθηκαν δύο νέοι θάνατοι.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, κυκλοφορούν τα στελέχη LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG, με το τελευταίο να δείχνει τάση επικράτησης, χωρίς ενδείξεις αυξημένης σοβαρότητας.

Για γρίπη και RSV η δραστηριότητα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με σποραδικά μόνο κρούσματα και θανάτους.