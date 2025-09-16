Η ανάκληση υπαγορεύτηκε απο τον ΕΟΦ μετά από έλεγχο υδατοστεγανότητας για τον εντοπισμό των οπών.

Με απόφασή του ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση της παρτίδας (10)5303064 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος γάντια εξεταστικά ABANA Gloves Nitrile powder free medical examination gloves Classic (ref 1999905272), του κατασκευαστικού οίκου Aben A/S Denmark, διότι το αποτέλεσμα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Εργαστηρίων του ΕΟΦ δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές ως προς τον έλεγχο υδατοστεγανότητας για τον εντοπισμό των οπών.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Η εταιρεία OPEN CARE IKE η οποία διακινεί το προϊόν στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της ανωτέρω παρτίδας, προκειμένου να την αποσύρουν. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.