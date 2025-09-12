Τι συμβαίνει στην καρδιά σας όταν πίνετε ένα ποτήρι κρασί, σύμφωνα με τους ειδικούς

Κάνει τελικά καλό στην καρδιά ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα;

Το κρασί εδώ και δεκαετίες προβάλλεται ως «φίλος της καρδιάς», χάρη κυρίως στις πολυφαινόλες και την αντιοξειδωτική δράση του κόκκινου κρασιού. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η σχέση μεταξύ κρασιού και υγείας της καρδιάς είναι πιο περίπλοκη από όσο νομίζουμε.

Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα καθημερινά πρότυπα διατροφής, η σωματική δραστηριότητα και η διαχείριση του στρες έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα ποτήρι αλκοόλ.

Η διαιτολόγος προληπτικής καρδιολογίας Michelle Routhenstein τονίζει:

«Στο τέλος της ημέρας, είναι οι καθημερινές σας συνήθειες – η θρεπτική τροφή, η κίνηση, η ξεκούραση και οι πρακτικές διαχείρισης του στρες – που στηρίζουν πραγματικά την καρδιά σας, όχι το κρασί στο ποτήρι σας».

Τι πραγματικά συμβαίνει, λοιπόν, στην καρδιά όταν καταναλώνετε κρασί;

Βραχυπρόθεσμες επιδράσεις του κρασιού

Η άμεση επίδραση του κρασιού στην καρδιά είναι πολυδιάστατη:

Διακυμάνσεις αρτηριακής πίεσης: Μέτρια κατανάλωση (1–2 ποτήρια) μπορεί να μην επηρεάσει σημαντικά την πίεση, αλλά μεγαλύτερες ποσότητες προκαλούν πτώση της για λίγες ώρες και έπειτα αύξησή της, γεγονός που καταπονεί την καρδιά.

Σύνδρομο καρδιοπάθειας των γιορτών: Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά σε συνδυασμό με πλούσια γεύματα, μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες ακόμα και σε υγιή άτομα.

Προσωρινές βελτιώσεις στο λιπιδαιμικό προφίλ: Ορισμένες έρευνες δείχνουν πιθανή μείωση της LDL χοληστερόλης, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό δεν αποτελεί λόγο για κατανάλωση.

Αύξηση αντιοξειδωτικών: Η ρεσβερατρόλη και οι πολυφαινόλες του κόκκινου κρασιού αυξάνονται στο αίμα μετά από ένα ποτήρι, μειώνοντας την κυτταρική βλάβη βραχυπρόθεσμα.

Μακροπρόθεσμες συνέπειες στην καρδιακή υγεία

Παρά τα βραχυπρόθεσμα οφέλη, η συστηματική κατανάλωση κρασιού μπορεί να αποδειχθεί επιβαρυντική:

Αύξηση τριγλυκεριδίων: Η χρόνια κατανάλωση ανεβάζει τα επίπεδα λίπους στο αίμα, προάγοντας την αθηροσκλήρωση.

Καρδιομυοπάθεια από αλκοόλ: Η αιθανόλη βλάπτει τα μυϊκά κύτταρα της καρδιάς, οδηγώντας σε εξασθένηση της άντλησης αίματος.

Διατροφικές ελλείψεις: Μακροχρόνια κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει έλλειψη θειαμίνης, ζωτικής για την υγεία της καρδιάς.

Κολπική μαρμαρυγή: Το αλκοόλ διαταράσσει τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς, αυξάνοντας τον κίνδυνο αρρυθμιών.

Αυξημένη αρτηριακή πίεση: Ακόμα και μικρές ποσότητες διεγείρουν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, οδηγώντας σε υπέρταση.

Φλεγμονή: Η ζάχαρη και το αλκοόλ του κρασιού συνδέονται με φλεγμονώδεις διεργασίες, που μακροπρόθεσμα συμβάλλουν σε καρδιαγγειακά επεισόδια.

Κρασί και υπέρταση

Αν έχετε ήδη υψηλή αρτηριακή πίεση, ακόμη και ένα ποτήρι την ημέρα μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Μάλιστα, σχετικές έρευνες δείχνουν 11% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης για όσους καταναλώνουν καθημερινά κρασί σε σχέση με όσους απέχουν.

Επιπλέον, η κατανάλωση κρασιού μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των αντιυπερτασικών φαρμάκων, προκαλώντας παρενέργειες όπως ζάλη ή ακανόνιστο καρδιακό παλμό.

Ποια ποσότητα θεωρείται ασφαλής;

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες είναι ξεκάθαρες:

Αν δεν πίνετε, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσετε για λόγους υγείας.

Αν πίνετε, περιορίστε την κατανάλωση σε λιγότερο από ένα ποτήρι (175 ml) την ημέρα για τις γυναίκες και μέχρι δύο ποτήρια για τους άνδρες.

Όπως υπογραμμίζει ο ειδικός Christopher Ader:

«Η επιτρεπόμενη κατανάλωση δύο ποτών ημερησίως, όπως παλιότερα θεωρούνταν υγιεινή, είναι πιθανότατα ξεπερασμένη πληροφορία».