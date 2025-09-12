Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Τι συμβαίνει στην καρδιά σας όταν πίνετε ένα ποτήρι κρασί, σύμφωνα με τους ειδικούς

pexels/Helena Lopes pexels/Helena Lopes
Κάνει τελικά καλό στην καρδιά ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα;

Το κρασί εδώ και δεκαετίες προβάλλεται ως «φίλος της καρδιάς», χάρη κυρίως στις πολυφαινόλες και την αντιοξειδωτική δράση του κόκκινου κρασιού. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η σχέση μεταξύ κρασιού και υγείας της καρδιάς είναι πιο περίπλοκη από όσο νομίζουμε.

Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα καθημερινά πρότυπα διατροφής, η σωματική δραστηριότητα και η διαχείριση του στρες έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα ποτήρι αλκοόλ.

Η διαιτολόγος προληπτικής καρδιολογίας Michelle Routhenstein τονίζει:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ρύζι στο μικροσκόπιο: Πώς η χρόνια έκθεση σε αρσενικό επηρεάζει τον οργανισμό

Το ρύζι στο μικροσκόπιο: Πώς η χρόνια έκθεση σε αρσενικό επηρεάζει τον οργανισμό

Υγεία

«Στο τέλος της ημέρας, είναι οι καθημερινές σας συνήθειες – η θρεπτική τροφή, η κίνηση, η ξεκούραση και οι πρακτικές διαχείρισης του στρες – που στηρίζουν πραγματικά την καρδιά σας, όχι το κρασί στο ποτήρι σας».

Τι πραγματικά συμβαίνει, λοιπόν, στην καρδιά όταν καταναλώνετε κρασί;

Βραχυπρόθεσμες επιδράσεις του κρασιού

Η άμεση επίδραση του κρασιού στην καρδιά είναι πολυδιάστατη:

Διακυμάνσεις αρτηριακής πίεσης: Μέτρια κατανάλωση (1–2 ποτήρια) μπορεί να μην επηρεάσει σημαντικά την πίεση, αλλά μεγαλύτερες ποσότητες προκαλούν πτώση της για λίγες ώρες και έπειτα αύξησή της, γεγονός που καταπονεί την καρδιά.

Σύνδρομο καρδιοπάθειας των γιορτών: Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά σε συνδυασμό με πλούσια γεύματα, μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες ακόμα και σε υγιή άτομα.

Προσωρινές βελτιώσεις στο λιπιδαιμικό προφίλ: Ορισμένες έρευνες δείχνουν πιθανή μείωση της LDL χοληστερόλης, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό δεν αποτελεί λόγο για κατανάλωση.

Αύξηση αντιοξειδωτικών: Η ρεσβερατρόλη και οι πολυφαινόλες του κόκκινου κρασιού αυξάνονται στο αίμα μετά από ένα ποτήρι, μειώνοντας την κυτταρική βλάβη βραχυπρόθεσμα.

Μακροπρόθεσμες συνέπειες στην καρδιακή υγεία

Παρά τα βραχυπρόθεσμα οφέλη, η συστηματική κατανάλωση κρασιού μπορεί να αποδειχθεί επιβαρυντική:

Αύξηση τριγλυκεριδίων: Η χρόνια κατανάλωση ανεβάζει τα επίπεδα λίπους στο αίμα, προάγοντας την αθηροσκλήρωση.

Καρδιομυοπάθεια από αλκοόλ: Η αιθανόλη βλάπτει τα μυϊκά κύτταρα της καρδιάς, οδηγώντας σε εξασθένηση της άντλησης αίματος.

Διατροφικές ελλείψεις: Μακροχρόνια κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει έλλειψη θειαμίνης, ζωτικής για την υγεία της καρδιάς.

Κολπική μαρμαρυγή: Το αλκοόλ διαταράσσει τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς, αυξάνοντας τον κίνδυνο αρρυθμιών.

Αυξημένη αρτηριακή πίεση: Ακόμα και μικρές ποσότητες διεγείρουν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, οδηγώντας σε υπέρταση.

Φλεγμονή: Η ζάχαρη και το αλκοόλ του κρασιού συνδέονται με φλεγμονώδεις διεργασίες, που μακροπρόθεσμα συμβάλλουν σε καρδιαγγειακά επεισόδια.

Κρασί και υπέρταση

Αν έχετε ήδη υψηλή αρτηριακή πίεση, ακόμη και ένα ποτήρι την ημέρα μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Μάλιστα, σχετικές έρευνες δείχνουν 11% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης για όσους καταναλώνουν καθημερινά κρασί σε σχέση με όσους απέχουν.

Επιπλέον, η κατανάλωση κρασιού μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των αντιυπερτασικών φαρμάκων, προκαλώντας παρενέργειες όπως ζάλη ή ακανόνιστο καρδιακό παλμό.

Ποια ποσότητα θεωρείται ασφαλής;

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες είναι ξεκάθαρες:

Αν δεν πίνετε, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσετε για λόγους υγείας.

Αν πίνετε, περιορίστε την κατανάλωση σε λιγότερο από ένα ποτήρι (175 ml) την ημέρα για τις γυναίκες και μέχρι δύο ποτήρια για τους άνδρες.

Όπως υπογραμμίζει ο ειδικός Christopher Ader:

«Η επιτρεπόμενη κατανάλωση δύο ποτών ημερησίως, όπως παλιότερα θεωρούνταν υγιεινή, είναι πιθανότατα ξεπερασμένη πληροφορία».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Οι σκάλες... σώζουν ζωές: Πόσους ορόφους πρέπει να ανεβαίνουμε την ημέρα

Οι σκάλες... σώζουν ζωές: Πόσους ορόφους πρέπει να ανεβαίνουμε την ημέρα

Υγεία
ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για σκεύασμα - «Κίνδυνος για την καρδιά»

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για σκεύασμα - «Κίνδυνος για την καρδιά»

Υγεία
Αυτός είναι ο «εχθρός» της καρδιάς, ακόμα και αν αθλείστε

Αυτός είναι ο «εχθρός» της καρδιάς, ακόμα και αν αθλείστε

Υγεία
Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Υγεία

NETWORK

Τι είναι το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα;

Τι είναι το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα;

healthstat.gr
Ιλαρά: Ένας θάνατος παιδιού στις ΗΠΑ από υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Ιλαρά: Ένας θάνατος παιδιού στις ΗΠΑ από υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ για τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην Προκήρυξη του ΥΠΕΝ για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Κλάδου Υδάτων

Η ΡΑΑΕΥ για τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην Προκήρυξη του ΥΠΕΝ για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Κλάδου Υδάτων

ienergeia.gr
Υπνοδωμάτιο: Wellness tips που φέρνουν πιο ποιοτικό ύπνο

Υπνοδωμάτιο: Wellness tips που φέρνουν πιο ποιοτικό ύπνο

healthstat.gr
ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ienergeia.gr
Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

healthstat.gr
HELENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού

HELENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού

ienergeia.gr
ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ienergeia.gr