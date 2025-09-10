Games
Υγεία

Ιός Δυτικού Νείλου: 6 κρούσματα σε μία εβδομάδα, ένας στη ΜΕΘ - Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: 6 κρούσματα σε μία εβδομάδα, ένας στη ΜΕΘ - Η έκθεση του ΕΟΔΥ Φωτογραφία: EUROKINISSI/ TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ
Συνολικά 75 εγχώρια κρούσματα και πέντε θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Έξι νέα εγχώρια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ.

Συνολικά, έως τις 10 Σεπτεμβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί 75 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και πέντε θάνατοι. Οι ασθενείς που πέθαναν ήταν από 72 έως 86 ετών.

krousmata_45355.png

Από τα 75 κρούσματα, τα 62 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 13 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Έξι ασθενείς νοσηλεύονται, ο ένας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα είναι από 26 έως 92 ετών.

nosileies_cf6b5.png

Επίσης, έχουν καταγραφεί δύο εισαγόμενα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες, ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

krousmata_perioxes_19a46.png

krousmata_perioxes2_52cb0.png

Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου

