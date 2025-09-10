Ιός Δυτικού Νείλου: 6 κρούσματα σε μία εβδομάδα, ένας στη ΜΕΘ - Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Συνολικά 75 εγχώρια κρούσματα και πέντε θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Έξι νέα εγχώρια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ.

Συνολικά, έως τις 10 Σεπτεμβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί 75 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και πέντε θάνατοι. Οι ασθενείς που πέθαναν ήταν από 72 έως 86 ετών.

Από τα 75 κρούσματα, τα 62 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 13 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Έξι ασθενείς νοσηλεύονται, ο ένας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα είναι από 26 έως 92 ετών.

Επίσης, έχουν καταγραφεί δύο εισαγόμενα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες, ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου