6 κονσερβοποιημένα τρόφιμα που «ρίχνουν» τη χοληστερίνη σύμφωνα με διαιτολόγους

Βοηθούν στη βελτίωση των επιπέδων της χοληστερίνης.

Η μείωση της χοληστερίνης δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Μικρές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά — και τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα είναι ένας απλός, πρακτικός και οικονομικός τρόπος να το πετύχετε.

Η υψηλή χοληστερίνη επηρεάζει περίπου 25 εκατομμύρια ενήλικες μόνο στις ΗΠΑ, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, η υιοθέτηση μιας πιο ισορροπημένης, φυτοκεντρικής διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες και καλά λιπαρά μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των επιπέδων της χοληστερόλης. Εκεί ακριβώς τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα γίνονται πολύτιμος σύμμαχος: διατηρούν τη θρεπτική τους αξία, είναι εύκολα διαθέσιμα και μπορούν να ενσωματωθούν σε δεκάδες γεύματα χωρίς κόπο.

Ακολουθούν έξι κορυφαίες επιλογές που προτείνουν οι διαιτολόγοι:

1. Κολοκύθα σε κονσέρβα

Γεμάτη διαλυτές φυτικές ίνες, η κολοκύθα συμβάλλει στη μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης έως και 10%. Ένα φλιτζάνι κολοκύθας παρέχει 7 γραμμάρια φυτικών ινών, δηλαδή το ¼ της ημερήσιας ανάγκης. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε σούπες, αρτοσκευάσματα ή ακόμα και smoothies.

2. Κονσερβοποιημένα ψάρια

Τόνος, σολομός ή σαρδέλες είναι γεμάτα με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που μειώνουν τα τριγλυκερίδια και βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ. Αν επιλέξετε εκδοχές με κόκαλα, θα επωφεληθείτε και από το ασβέστιο. Ιδανικά για σαλάτες, σάντουιτς ή ζυμαρικά.

3. Σπανάκι σε κονσέρβα

Πλούσιο σε φυτικές ίνες και λουτεΐνη, το σπανάκι βοηθά στη μείωση της χοληστερόλης και προστατεύει τις αρτηρίες από τη συσσώρευση πλάκας. Μπορεί να προστεθεί εύκολα σε σούπες, ομελέτες ή πίτες.

4. Φασόλια σε κονσέρβα

Με 15 γραμμάρια πρωτεΐνης και άφθονες διαλυτές φυτικές ίνες ανά φλιτζάνι, τα φασόλια μειώνουν την LDL χοληστερόλη και αποτελούν εξαιρετική εναλλακτική στις ζωικές πρωτεΐνες. Χρησιμοποιήστε τα σε σαλάτες, σούπες, τάκος ή μπουρίτος.

5. Αχλάδια σε κονσέρβα

Προσφέρουν 4 γραμμάρια φυτικών ινών ανά φλιτζάνι, εκ των οποίων πολλές είναι πηκτίνη — μια ίνα που συνδέεται με τη μείωση της LDL. Προτιμήστε τα αχλάδια σε νερό ή φυσικό χυμό και συνδυάστε τα με γιαούρτι, τυρί ή αρτοσκευάσματα.

6. Μπάμιες σε κονσέρβα

Η μπάμια περιέχει βλέννα, μια ουσία που δεσμεύει τη χοληστερόλη και βοηθά στην απομάκρυνσή της από τον οργανισμό. Ταιριάζει τέλεια σε σούπες και μαγειρευτά.

Πώς να επιλέξετε κονσερβοποιημένα τρόφιμα

Προτιμήστε χαμηλό νάτριο. Επιλέξτε εκδοχές με ένδειξη «χωρίς προσθήκη αλατιού» ή «χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο».

Αποφύγετε τις βαριές σάλτσες. Αναζητήστε τρόφιμα σε νερό ή φυσικό χυμό αντί για λάδι, άλμη ή σιρόπι.

Ξεπλύνετε πριν τη χρήση. Το ξέπλυμα φασολιών και λαχανικών μπορεί να μειώσει το νάτριο έως και 40%.