Αυτός ο χυμός μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της υψηλής πίεσης

Νέα μελέτη δείχνει ότι η κατανάλωση αυτού του χυμού θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Η υπέρταση, γνωστή και ως υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι μια πάθηση που επηρεάζει σχεδόν τους μισούς ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Ορίζεται ως συστολική πίεση άνω των 130 mmHg ή διαστολική άνω των 80 mmHg. Παρόλο που είναι συχνή, η υπέρταση δεν είναι ακίνδυνη· αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου, δύο από τις κυριότερες αιτίες θανάτου.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Free Radical Biology and Medicine, έρχεται να ενισχύσει την ιδέα ότι η διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Το επίκεντρο της μελέτης; Ο χυμός παντζαριού.

Τι εξέτασαν οι ερευνητές

Οι επιστήμονες θέλησαν να διερευνήσουν εάν ο χυμός παντζαριού –ο οποίος είναι πλούσιος σε νιτρικά άλατα– επηρεάζει το στοματικό μικροβίωμα και, μέσω αυτού, την αρτηριακή πίεση. Συμμετείχαν δύο ομάδες εθελοντών:

36 ηλικιωμένοι ενήλικες (65–80 ετών)

42 νεαροί ενήλικες (18–30 ετών)

Όλοι ήταν υγιείς και με φυσιολογικά επίπεδα πίεσης στην αρχή της μελέτης. Οι συμμετέχοντες πέρασαν από τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις διάρκειας δύο εβδομάδων: κατανάλωση χυμού παντζαριού με νιτρικά, κατανάλωση «εικονικού» χυμού χωρίς νιτρικά και χρήση στοματικού διαλύματος. Μεταξύ των παρεμβάσεων υπήρχε διάστημα ξεπλύματος δύο εβδομάδων.

Τα ευρήματα

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά:

Ο χυμός παντζαριού με νιτρικά βελτίωσε το στοματικό μικροβίωμα, μειώνοντας τα επιβλαβή βακτήρια και ενισχύοντας τα ωφέλιμα.

Η ομάδα των ηλικιωμένων εμφάνισε σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 7 mmHg, μια κλινικά ουσιαστική βελτίωση που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού.

Η νεότερη ομάδα δεν παρουσίασε αξιοσημείωτες αλλαγές στην πίεση, πιθανόν επειδή τα αρχικά επίπεδα τους ήταν ήδη χαμηλά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θετικά αποτελέσματα εμφανίστηκαν μόνο με τον πραγματικό χυμό πλούσιο σε νιτρικά, όχι με το υποκατάστατο.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα

Η ενσωμάτωση παντζαριών στη διατροφή –είτε σε μορφή χυμού είτε σε γεύματα– μπορεί να αποτελέσει έναν απλό, φυσικό τρόπο υποστήριξης της υγείας της καρδιάς, ειδικά για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή για όσους αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης.

Άλλες τροφές πλούσιες σε νιτρικά είναι το σπανάκι, το σέλινο, το μάραθο και το λάχανο, ενώ η μεσογειακή διατροφή, που περιλαμβάνει πληθώρα τέτοιων λαχανικών, θεωρείται ιδανική για τη ρύθμιση της πίεσης.

Παράλληλα, οι συνήθειες του τρόπου ζωής –όπως η τακτική άσκηση, η επαρκής ενυδάτωση, ο περιορισμός του άλατος και η διαχείριση του άγχους– παραμένουν θεμελιώδεις.