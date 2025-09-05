Είναι πραγματικά υγιεινή η στέβια;

Η στέβια είναι ένα καλό υποκατάστατο της ζάχαρης, ωστόσο έχει κάποια μειονεκτήματα.

Αν και το «φυσικό» δεν είναι πάντα συνώνυμο του «καλό για την υγεία», οι ειδικοί στη διατροφή υποστηρίζουν ότι η στέβια είναι ένα χρήσιμο υποκατάστατο της ζάχαρης.

Ένα πλεονέκτημα της στέβιας είναι ότι είναι πολύ πιο γλυκιά από τη συνηθισμένη ζάχαρη και άλλα τεχνητά γλυκαντικά, όπως η ασπαρτάμη, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσθέτετε μεγάλη ποσότητα στο προϊόν που θέλετε να καταναλώσετε.

«Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μειώσετε την ποσότητα, διατηρώντας όμως τη γλυκιά γεύση», λέει η διαιτολόγος Jamie Nadeau στη USA Today, σημειώνοντας ότι η στέβια δεν έχει θερμίδες. «Αν προσπαθείτε να μειώσετε την ζάχαρη στη διατροφή σας, η στέβια είναι μια εξαιρετική επιλογή που αξίζει να δοκιμάσετε», τονίζει

Η στέβια είναι κακή για την υγεία;

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η στέβια δεν είναι κακή για την υγεία, αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως συμβαίνει με όλα τα τρόφιμα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πρέπει να βεβαιώνεστε πως η στέβια που επιλέγετε από τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι 100% στέβια και δεν περιέχει άλλα τεχνητά γλυκαντικά ή αλκοόλη ζάχαρης, η οποία, όπως σημειώνει η Nadeau, χρησιμοποιείται μερικές φορές «για να αυξήσει τον όγκο και να βελτιώσει τη γεύση».

«Οι αλκοόλες σακχάρου μπορεί να προκαλέσουν πεπτικά προβλήματα, οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν επιλέγετε στέβια», προσθέτει.

Επίσης, οι αλκοόλες σακχάρου, όπως η ξυλιτόλη και η ερυθριτόλη, μπορεί να αυξήσουν το σάκχαρο του αίματος, κάτι που μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για τα άτομα με διαβήτη.

«Το κύριο μειονέκτημα της στέβιας είναι κυρίως ότι δεν έχει την ίδια γεύση με τη ζάχαρη», λέει η Nadeau, σημειώνοντας ότι «δεν αρέσει σε όλους η γεύση της. Η στέβια μπορεί να έχει πικρή επίγευση, ειδικά αν χρησιμοποιήσετε υπερβολική ποσότητα. Όμως, η στέβια είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση της ζάχαρης, με ελάχιστα μειονεκτήματα», καταλήγει η Nadeau.