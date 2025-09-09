Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

O εκπληκτικός λόγος που τρώμε περισσότερη ζάχαρη

O εκπληκτικός λόγος που τρώμε περισσότερη ζάχαρη Φωτογραφία: Nathan Dumlao on Unsplash
Η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο το περιβάλλον, αλλά και τη διατροφή μας: η ζέστη αυξάνει την κατανάλωση ζάχαρης, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πιο ευάλωτων ομάδων στις ΗΠΑ.

Την ώρα που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των τροφίμων - οδηγώντας σε ελλείψεις, αυξήσεις τιμών κι αλλαγές στη θρεπτική αξία αυτών που τρώμε - αποκαλύπτεται πως επηρεάζει σημαντικά και τις επιλογές μας στο τι τρώμε και πίνουμε.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα αγορών τροφίμων αμερικανικών νοικοκυριών μεταξύ 2004 και 2019 και στη συνέχεια συνέκριναν τις αγοραστικές επιλογές με περιφερειακά καιρικά δεδομένα, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία.

Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονταν, οι άνθρωποι κατανάλωναν περισσότερη ζάχαρη - κυρίως με τη μορφή ζαχαρούχων ποτών, όπως αναψυκτικά και χυμοί - σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Climate Change.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Υγεία
«Θησαυρός» το ρόφημα κακάο για την υγεία – Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρει

«Θησαυρός» το ρόφημα κακάο για την υγεία – Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρει

Υγεία

Για κάθε αύξηση 1 βαθμού Κελσίου της θερμοκρασίας, η πρόσθετη κατανάλωση ζάχαρης στα αμερικανικά νοικοκυριά αυξανόταν κατά 0,7 γραμμάρια ανά άτομο την ημέρα, διαπίστωσαν οι ερευνητές - με σημαντική άνοδο όταν οι θερμοκρασίες έφταναν μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου.

Η ζέστη κάνει το σώμα να χάνει περισσότερο νερό, προκαλώντας στους ανθρώπους την ανάγκη για ενυδάτωση και δροσιά. Για πολλούς στις ΗΠΑ, αυτό σημαίνει την επιλογή κρύων, γλυκών προϊόντων όπως αναψυκτικά και παγωτά, εξήγησε η Pan He, λέκτορας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ή χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, διαπίστωσε η μελέτη. Οι λιγότερο ευνοημένες ομάδες τείνουν ήδη να καταναλώνουν περισσότερη ζάχαρη, καθώς αυτά τα τρόφιμα μπορούν να είναι φθηνότερα και πιο προσιτά, γεγονός που τις καθιστά πιο πιθανό να επιλέξουν αυτά τα προϊόντα στη ζέστη. Επιπλέον, μπορεί να περνούν λιγότερο χρόνο σε χώρους με κλιματισμό, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μελέτη προβλέπει ότι η κατανάλωση ζάχαρης σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να αυξηθεί σχεδόν κατά 3 γραμμάρια την ημέρα μέχρι το 2095, εάν η ρύπανση που προκαλεί υπερθέρμανση συνεχιστεί ανεξέλεγκτη, με τις πιο ευάλωτες ομάδες να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να επιφέρει πλήθος αρνητικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων αυξημένων κινδύνων για παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά να περιορίζεται η πρόσθετη ζάχαρη σε όχι περισσότερο από 6% των συνολικών θερμίδων που καταναλώνει κάποιος ημερησίως: όχι περισσότερα από 36 γραμμάρια για τους άνδρες και 26 γραμμάρια για τις γυναίκες.

«Τα ζητήματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την κατανάλωση ζάχαρης έχουν συζητηθεί ευρέως, αλλά αν λάβουμε υπόψη την αλληλεπίδραση με την κλιματική αλλαγή, η κατάσταση θα επιδεινωθεί», δήλωσε η He. Οι υπεύθυνοι πολιτικής σε όλο τον κόσμο ίσως χρειαστεί να εξετάσουν τρόπους διαχείρισης της κατανάλωσης ζάχαρης ως μέρος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόσθεσε.

«Τα στοιχεία για το πώς η (ακραία ζέστη) αλλάζει τα διατροφικά πρότυπα είναι ακόμη σχετικά περιορισμένα», δήλωσε η Charlotte Kukowski, ερευνήτρια στο Cambridge Social Decision-Making Lab του Πανεπιστημίου του Cambridge, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα. Η μελέτη «αναδεικνύει έναν λιγότερο συζητημένο τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη ευημερία», είπε στο CNN.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες - αυτές με λιγότερους διαθέσιμους πόρους για προσαρμογή - είναι ταυτόχρονα οι πιο εκτεθειμένες στη ζέστη και οι πιο ευάλωτες σε ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή», πρόσθεσε.

Το πώς ακριβώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις διατροφικές συνήθειες της ανθρωπότητας και τις πιθανές συνέπειες για την υγεία και την ανισότητα παραμένει ακόμη ασαφές, δήλωσε η He, με πολύ περισσότερη έρευνα να απαιτείται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Πηγή: CNN

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Καρκίνος εγκεφάλου: Η διατροφή που επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων

Καρκίνος εγκεφάλου: Η διατροφή που επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων

Υγεία
Το φρούτο έκπληξη που «ρίχνει» τη χοληστερίνη

Το φρούτο έκπληξη που «ρίχνει» τη χοληστερίνη

Υγεία
Είναι πραγματικά υγιεινή η στέβια;

Είναι πραγματικά υγιεινή η στέβια;

Υγεία
Μακροζωία: Οι τροφές που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο των σαραντάρηδων

Μακροζωία: Οι τροφές που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο των σαραντάρηδων

Υγεία

NETWORK

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

healthstat.gr
Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

ienergeia.gr
Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

ienergeia.gr
Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

healthstat.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

ienergeia.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

healthstat.gr