O εκπληκτικός λόγος που τρώμε περισσότερη ζάχαρη

Η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο το περιβάλλον, αλλά και τη διατροφή μας: η ζέστη αυξάνει την κατανάλωση ζάχαρης, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πιο ευάλωτων ομάδων στις ΗΠΑ.

Την ώρα που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των τροφίμων - οδηγώντας σε ελλείψεις, αυξήσεις τιμών κι αλλαγές στη θρεπτική αξία αυτών που τρώμε - αποκαλύπτεται πως επηρεάζει σημαντικά και τις επιλογές μας στο τι τρώμε και πίνουμε.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα αγορών τροφίμων αμερικανικών νοικοκυριών μεταξύ 2004 και 2019 και στη συνέχεια συνέκριναν τις αγοραστικές επιλογές με περιφερειακά καιρικά δεδομένα, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία.

Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονταν, οι άνθρωποι κατανάλωναν περισσότερη ζάχαρη - κυρίως με τη μορφή ζαχαρούχων ποτών, όπως αναψυκτικά και χυμοί - σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Climate Change.

Για κάθε αύξηση 1 βαθμού Κελσίου της θερμοκρασίας, η πρόσθετη κατανάλωση ζάχαρης στα αμερικανικά νοικοκυριά αυξανόταν κατά 0,7 γραμμάρια ανά άτομο την ημέρα, διαπίστωσαν οι ερευνητές - με σημαντική άνοδο όταν οι θερμοκρασίες έφταναν μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου.

Η ζέστη κάνει το σώμα να χάνει περισσότερο νερό, προκαλώντας στους ανθρώπους την ανάγκη για ενυδάτωση και δροσιά. Για πολλούς στις ΗΠΑ, αυτό σημαίνει την επιλογή κρύων, γλυκών προϊόντων όπως αναψυκτικά και παγωτά, εξήγησε η Pan He, λέκτορας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ή χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, διαπίστωσε η μελέτη. Οι λιγότερο ευνοημένες ομάδες τείνουν ήδη να καταναλώνουν περισσότερη ζάχαρη, καθώς αυτά τα τρόφιμα μπορούν να είναι φθηνότερα και πιο προσιτά, γεγονός που τις καθιστά πιο πιθανό να επιλέξουν αυτά τα προϊόντα στη ζέστη. Επιπλέον, μπορεί να περνούν λιγότερο χρόνο σε χώρους με κλιματισμό, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μελέτη προβλέπει ότι η κατανάλωση ζάχαρης σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να αυξηθεί σχεδόν κατά 3 γραμμάρια την ημέρα μέχρι το 2095, εάν η ρύπανση που προκαλεί υπερθέρμανση συνεχιστεί ανεξέλεγκτη, με τις πιο ευάλωτες ομάδες να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να επιφέρει πλήθος αρνητικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων αυξημένων κινδύνων για παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά να περιορίζεται η πρόσθετη ζάχαρη σε όχι περισσότερο από 6% των συνολικών θερμίδων που καταναλώνει κάποιος ημερησίως: όχι περισσότερα από 36 γραμμάρια για τους άνδρες και 26 γραμμάρια για τις γυναίκες.

«Τα ζητήματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την κατανάλωση ζάχαρης έχουν συζητηθεί ευρέως, αλλά αν λάβουμε υπόψη την αλληλεπίδραση με την κλιματική αλλαγή, η κατάσταση θα επιδεινωθεί», δήλωσε η He. Οι υπεύθυνοι πολιτικής σε όλο τον κόσμο ίσως χρειαστεί να εξετάσουν τρόπους διαχείρισης της κατανάλωσης ζάχαρης ως μέρος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόσθεσε.

«Τα στοιχεία για το πώς η (ακραία ζέστη) αλλάζει τα διατροφικά πρότυπα είναι ακόμη σχετικά περιορισμένα», δήλωσε η Charlotte Kukowski, ερευνήτρια στο Cambridge Social Decision-Making Lab του Πανεπιστημίου του Cambridge, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα. Η μελέτη «αναδεικνύει έναν λιγότερο συζητημένο τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη ευημερία», είπε στο CNN.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες - αυτές με λιγότερους διαθέσιμους πόρους για προσαρμογή - είναι ταυτόχρονα οι πιο εκτεθειμένες στη ζέστη και οι πιο ευάλωτες σε ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή», πρόσθεσε.

Το πώς ακριβώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις διατροφικές συνήθειες της ανθρωπότητας και τις πιθανές συνέπειες για την υγεία και την ανισότητα παραμένει ακόμη ασαφές, δήλωσε η He, με πολύ περισσότερη έρευνα να απαιτείται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Πηγή: CNN