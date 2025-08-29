Games
Μπρούμυτα, ανάσκελα ή στο πλάι - Ποια στάση ύπνου είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση

Μπρούμυτα, ανάσκελα ή στο πλάι - Ποια στάση ύπνου είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση Φωτογραφία: UNSPLASH
Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη στάση ύπνου.

Κάποιοι κοιμούνται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι στριφογυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όμως δεν είναι όλες οι στάσεις ύπνου κατάλληλες για όλους.

Για παράδειγμα, όσοι έχουν πόνους στους ώμους ή τα ισχία δεν θα πρέπει να κοιμούνται στο πλάι, σύμφωνα με την Τρίσα Πασρίσα, γιατρό και αρθρογράφο της Washington Post για θέματα υγείας.

Αναλυτικά, πώς πρέπει να κοιμόμαστε ανάλογα με τα ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε:

Ύπνος ανάσκελα

Χειρότερη στάση για: Αποφρακτική υπνική άπνοια

Καλύτερη στάση για:

Ομορφιά: Οι άνθρωποι που κοιμούνται στο πλάι ή μπρούμυτα μπορεί να αποκτήσουν ρυτίδες ή να είναι πιο επιρρεπείς σε εξανθήματα.

Μωρά: Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά τα βρέφη να κοιμούνται ανάσκελα, για μειωμένο κίνδυνο θανάτων που σχετίζονται με τον ύπνο.

Χρόνιο πόνο στη μέση, τα ισχία ή τα γόνατα: Ο ύπνος ανάσκελα είναι μία από τις καλύτερες στάσεις για την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στις αρθρώσεις.

Ύπνος στο πλάι

Χειρότερη στάση για: Πόνο στους ώμους ή τα ισχία.

Καλύτερη στάση για:

  • Καούρες
  • Αποφρακτική υπνική άπνοια

Ύπνος μπρούμυτα

Χειρότερη στάση για: Πόνους στη μέση ή στον αυχένα.

Καλύτερη στάση για: Κανέναν. Όταν κοιμάστε μπρούμυτα στρίβετε τον αυχένα κατά 90 μοίρες και ασκείτε πίεση στη σπονδυλική στήλη.

Πώς ένα μαξιλάρι μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο

Όπως κι αν μας βολεύει να κοιμόμαστε μπορούμε να το βελτιώσουμε με μία κίνηση: προσθέτοντας ένα μαξιλάρι.

Αν κοιμάστε στο πλάι

Λυγίστε ελαφρώς τα πόδια και βάλτε ένα μαξιλάρι ανάμεσά τους. Μετά, ακουμπήστε το χέρι που είναι στο κρεβάτι στον αντίθετο ώμο. Με αυτές τις κινήσεις μειώνεται η πίεση στα ισχία και τα γόνατα και υποστηρίζεται ο αυχένας και η μέση.

Αν κοιμάστε ανάσκελα

Βάλτε ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα. Αυτό βοηθά στη χαλάρωση των μυών της μέσης.

Αν κοιμάστε μπρούμυτα

Βάλτε ένα μαξιλάρι κάτω από τη λεκάνη, για να μειωθεί η καταπόνηση της μέσης. Επίσης, όσοι κοιμούνται μπρούμυτα θα πρέπει να επιλέγουν λεπτό μαξιλάρι, ή να μην χρησιμοποιούν, για να ελαχιστοποιήσουν την καταπόνηση του αυχένα.

Επίσης, προτείνεται να βάζουμε επιπλέον μαξιλάρια, για να σηκώσουμε το κεφάλι 30-60 μοίρες από το κρεβάτι, σε περίπτωση υπνικής άπνοιας, καρδιακής ανεπάρκειας ή ρινικής συμφόρησης. Σε κάθε περίπτωση, αν κάνουμε αλλαγή στον τρόπο που κοιμόμαστε, χρειάζεται χρόνος για να τη συνηθίσουμε.

