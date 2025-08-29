Το κόκκινο ελιξίριο: Ο φυσικός χυμός που «ρίχνει» την πίεση

Ο χυμός από παντζάρι με την ιδιαίτερη γεύση του είναι φυσικός σύμμαχος στη μείωση της πίεσης.

Ένα απλό ποτήρι χυμού παντζαριού μπορεί να κρύβει περισσότερα μυστικά υγείας απ’ όσα νομίζαμε. Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει μέχρι σήμερα, η κατανάλωσή του αποτελεί σημαντικό όπλο στην μάχη για την μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Όπως διαβάζουμε στο healthstat.gr, τα αποτελέσματα νέας έρευνας αναδεικνύουν τα διαιτητικά νιτρικά άλατα ως πιθανό εργαλείο για πιο υγιή γήρανση.Ειδικότερα, η ικανότητα του χυμού παντζαριού, πλούσιου σε νιτρικά άλατα, να μειώνει την αρτηριακή πίεση σε ηλικιωμένους μπορεί να συνδέεται με μετρήσιμες αλλαγές στην κοινότητα βακτηρίων που ζουν στο στόμα, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Έξετερ και δημοσιεύτηκε στο Free Radical Biology and Medicine, συνέκρινε πώς ανταποκρίνονται στο χυμό νεότεροι και μεγαλύτεροι συμμετέχοντες. Προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι οι δίαιτες πλούσιες σε νιτρικά άλατα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ένα αποτέλεσμα που παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ο ρόλος των νιτρικών στο σώμα

Τα νιτρικά άλατα παίζουν ουσιαστικό ρόλο στον οργανισμό και καταναλώνονται τακτικά μέσω των λαχανικών, ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Στη μελέτη, ηλικιωμένοι που έπιναν ένα συμπυκνωμένο «σφηνάκι» χυμού παντζαριού δύο φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες παρουσίασαν μείωση της αρτηριακής πίεσης. Αυτό το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε στους νεότερους συμμετέχοντες.

Η έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα BBSRC Industrial Partnership Award, υποδηλώνει ότι η μείωση της πίεσης μπορεί να συνδέεται με αλλαγές στα βακτήρια του στόματος. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο χυμός παντζαριού καταστέλλει ορισμένα επιβλαβή μικρόβια στο στόμα, βοηθώντας στην αποκατάσταση μιας πιο υγιούς ισορροπίας. Όταν η ισορροπία κλίνει προς τα επιβλαβή βακτήρια, η ικανότητα του σώματος να μετατρέπει τα διαιτητικά νιτρικά (που βρίσκονται συχνά στα λαχανικά) σε μονοξείδιο του αζώτου μειώνεται. Το μονοξείδιο του αζώτου είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση εύκαμπτων, υγιών αιμοφόρων αγγείων και παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Διατροφικές συστάσεις για ηλικιωμένους

Η καθηγήτρια Anni Vanhatalo, από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι μια διατροφή πλούσια σε νιτρικά έχει οφέλη για την υγεία, και οι ηλικιωμένοι παράγουν λιγότερο δικό τους μονοξείδιο του αζώτου καθώς γερνούν. Έχουν επίσης την τάση να παρουσιάζουν υψηλότερη αρτηριακή πίεση, που μπορεί να συνδέεται με καρδιαγγειακές επιπλοκές όπως έμφραγμα και εγκεφαλικό. Η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων να καταναλώνουν περισσότερα λαχανικά πλούσια σε νιτρικά θα μπορούσε να έχει σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία. Εάν δεν σας αρέσουν τα παντζάρια, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές όπως το σπανάκι, η ρόκα, το μάραθο, το σέλερι και το λάχανο». Η έρευνα περιέλαβε 39 συμμετέχοντες κάτω των 30 ετών και 36 άτομα ηλικίας 60 και 70 ετών, μέσω του NIHR Exeter Clinical Research Facility, με επιπλέον υποστήριξη από τη Μονάδα Κλινικών Δοκιμών του Έξετερ. Και οι δύο ηλικιακές ομάδες ολοκλήρωσαν δύο ξεχωριστές φάσεις διάρκειας δύο εβδομάδων: μία με καθημερινή κατανάλωση χυμού παντζαριού πλούσιου σε νιτρικά και μία με εικονικό χυμό από τον οποίο είχαν αφαιρεθεί τα νιτρικά. Μεταξύ των δύο φάσεων υπήρξε ένα διάστημα «αποτοξίνωσης» δύο εβδομάδων για να επανέλθει το σώμα. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αλληλούχιση γονιδίων βακτηρίων ώστε να εντοπίσουν ποια μικρόβια υπήρχαν στο στόμα των συμμετεχόντων πριν και μετά από κάθε φάση.

Και στις δύο ομάδες, η σύσταση του στοματικού μικροβιώματος άλλαξε σημαντικά μετά την κατανάλωση χυμού παντζαριού πλούσιου σε νιτρικά, αλλά οι αλλαγές διέφεραν μεταξύ των νεότερων και των ηλικιωμένων.

Η ηλικιωμένη ομάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη μείωση των βακτηρίων Prevotella στο στόμα μετά την κατανάλωση χυμού πλούσιου σε νιτρικά και αύξηση της ανάπτυξης βακτηρίων γνωστών για τα οφέλη τους, όπως τα Neisseria. Η ομάδα αυτή είχε υψηλότερη μέση αρτηριακή πίεση στην αρχή της μελέτης, η οποία μειώθηκε μετά την κατανάλωση χυμού παντζαριού με νιτρικά, αλλά όχι μετά το εικονικό συμπλήρωμα.

Η μελέτη δείχνει ότι οι τροφές πλούσιες σε νιτρικά μεταβάλλουν το στοματικό μικροβίωμα με τρόπο που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, καθώς και να μειώσει την αρτηριακή πίεση στους ηλικιωμένους. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερες μελέτες που θα εξετάσουν την επίδραση παραγόντων του τρόπου ζωής και του βιολογικού φύλου στο πώς ανταποκρίνονται οι άνθρωποι στη συμπλήρωση με νιτρικά, όπως δήλωσαν οι ερευνητές.