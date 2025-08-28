Games
CDC: Απομακρύνθηκαν με συνοδεία υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι

CDC: Απομακρύνθηκαν με συνοδεία υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι Φωτογραφία: AP Photo/J. Scott Applewhite
Οι νέες παραιτήσεις στον CDC ήρθαν μετά την αποπομπή της επικεφαλής του οργανισμού, Σούζαν Μονάρεζ.

Οι παραιτηθέντες ανώτεροι αξιωματούχοι των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), Ντέμπρα Χόουρι, Δημήτρης Δασκαλάκης και Νταν Τζέρινγκαν απομακρύνθηκαν με συνοδεία από την έδρα του οργανισμού στην Ατλάντα σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), τόνισαν τέσσερις πηγές με γνώση της κατάστασης.

Οι τρεις αξιωματούχοι παραιτήθηκαν χθες, μετά την αιφνίδια αποπομπή της επικεφαλής του οργανισμού, Σούζαν Μονάρεζ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε αργά χθες Τετάρτη ότι η Μονάρεζ απολύθηκε. Οι δικηγόροι της Μονάρεζ λένε ότι η απόλυσή της είναι παράνομη.

Η Χόουρι ήταν επικεφαλής ιατρική διευθύντρια των CDC, ο Δημήτρης Δασκαλάκης, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων (NCIRD) και ο Τζέρινγκαν διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Νεοεμφανιζόμενων και Ζωονοσογόνων Λοιμωδών Ασθενειών.

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, δήλωσε σήμερα ότι τα CDC πρέπει να εφαρμόσουν την ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα μετά την αποπομπή της διευθύντριας της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο.

Η Μονάρεζ δεν παραιτήθηκε και στοχοποιήθηκε επειδή αρνήθηκε να υποστηρίξει «αντιεπιστημονικές ντιρεκτίβες» και να απολύσει ειδικούς στον τομέα της υγείας, ανέφεραν οι δικηγόροι της.

Σήμερα, ο Κένεντι αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της αποχώρησης της Μονάρεζ και τεσσάρων άλλων κορυφαίων αξιωματούχων του οργανισμού, λέγοντας ότι επρόκειτο για ζητήματα προσωπικού.

Η διαμάχη τράβηξε την προσοχή του προέδρου της Επιτροπής Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων (HELP) της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος δήλωσε ότι η επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση.

«Αυτές οι αποχωρήσεις υψηλού προφίλ θα απαιτήσουν εποπτεία από την Επιτροπή HELP», δήλωσε ο Κάσιντι σε ανάρτηση στο X αργά χθες Τετάρτη. Εκπρόσωποι του Κάσιντι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις ενέργειες που σχεδιάζει η Επιτροπή.

