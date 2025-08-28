Games
Σε άνοδο ο κορονοϊός - 236 νέες εισαγωγές και 5 θάνατοι

Σε άνοδο ο κορονοϊός - 236 νέες εισαγωγές και 5 θάνατοι
Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό.

«Τσίμπησαν» τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα με τον ΕΟΔΥ να σημειώνει ότι την εβδομάδα από 18/8 έως και 24/8 είχαμε 5 νέους θανάτους, έναν νέο διασωληνωμένο (ασθενής 81 ετών) και 236 νέες εισαγωγές.

Ειδικότερα:

-Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια, παρουσιάζει σταδιακή ανοδική τάση από την αρχή του καλοκαιριού, κινούμενη σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

-Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης μετά την εβδομάδα 31/2025, κυμαινόμενος προς το παρόν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Την εβδομάδα 34/2025 καταγράφηκαν 236 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 192.

-Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 34 καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και πέντε νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 34/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 403.

-Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής επικράτησης του XFG. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα εν λόγω στελέχη.

-Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερή ή αυξητική τάση.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ

