Ψέριμος: Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο

Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τοποθετήθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Ψερίμου Ιατρός Οπλίτης Θητείας, πτυχιούχος Ιατρικής, προκειμένου να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες του νησιού.
Ο κ. Δαβάκης τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, προσφέροντας έμπρακτα βοήθεια στους πολίτες και ιδιαίτερα στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Η παρουσία γιατρού στο νησί αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε βασικές ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες.