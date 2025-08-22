Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Τι ισχύει με την ουσία που απαγορεύτηκε στα gel νυχιών ως τοξική

Φωτογραφία: Unsplash
Απαγορεύεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 η χρήση της χημικής ουσίας Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2025/877 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ουσία, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως κυρίως σε προϊόντα τζελ για τεχνητά νύχια, έχει πλέον ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και χαρακτηρίζεται ως Καρκινογόνος, Μεταλλαξιγόνος ή Τοξική για την Αναπαραγωγή (ΚΜΤ) κατηγορίας 1Β.

Η απόφαση τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα, αφαιρώντας την ουσία από τη λίστα των επιτρεπόμενων (Παράρτημα III) και εντάσσοντάς την πλέον στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών (Παράρτημα II).

Αυξημένο ενδιαφέρον από τη βιομηχανία και τις Αρχές

Η ανακοίνωση της απαγόρευσης έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από αρμόδιες αρχές κρατών-μελών, επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου, καθώς και μεμονωμένες εταιρείες, που ζητούν διευκρινίσεις για την εφαρμογή της απόφασης και τις εναλλακτικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) υπενθυμίζει ότι οι επαγγελματίες του χώρου της αισθητικής και οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενήμεροι για τις αλλαγές στους κανονισμούς, καθώς και για την πιθανή επικινδυνότητα προϊόντων που κυκλοφορούν ακόμη στην αγορά πριν από την εφαρμογή της απαγόρευσης.

Τι είναι το TPO και πού χρησιμοποιείται

Η ουσία TPO (CAS αριθ. 75980-60-8) χρησιμοποιείται ως φωτοεκκινητής σε καλλυντικά όπως τα UV/LED τζελ νυχιών, καθώς βοηθά στη σκλήρυνση του προϊόντος υπό υπεριώδη ακτινοβολία. Η απόφαση για την απαγόρευσή της βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τη σοβαρή τοξικότητα για το ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα.

