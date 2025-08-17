Ράπισμα «Le Monde» για τη δημόσια Υγεία στην Ελλάδα - Παραμένει σε άθλια κατάσταση

Υποχρηματοδότηση, ελλείψεις προσωπικού και χαμηλοί μισθοί οι βασικές αιτίες σύμφωνα με την Le Monde.

Σε ένα ρεπορτάζ… καταπέλτη για τη δημόσια υγεία προχώρησε σήμερα στην Κυριακάτικη Έκδοσή της η «Le Monde». Αυτή τη φορά μπήκε στο «στόχαστρό» της η δημόσια Υγεία στην Ελλάδα, η οποία παραμένει σε άθλια κατάσταση όπως αναφέρει στον τίτλο της. «Greek public healthcare system remains in shambles» αναφέρει χαρακτηριστικά με την ανταποκρίτρια, Marina Rafenberg, να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι οι Έλληνες «πληρώνουν περίπου το 33% των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης από την τσέπη τους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 15% για τους ανθρώπους σε άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)».

Μεταξύ άλλων στο ρεπορτάζ της η «Le Monde» σημειώνει:

«Το 2011, ο Γιώργος Βήχας, καρδιολόγος, άνοιξε ένα κοινοτικό ιατρείο με έξι συναδέλφους στο Ελληνικό, ένα νότιο προάστιο της Αθήνας, για να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων μακροχρόνια ανέργων που, επειδή δεν είχαν ασφάλιση υγείας, δεν εισάγονταν πλέον δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία. Το 2015, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τη σχετική νομοθεσία που επέτρεπε την επιστροφή ανασφάλιστων στα δημόσια νοσοκομεία, η κλινική στο Ελληνικό κατέστη λιγότερο απαραίτητη. Αλλά οι δημόσιες εγκαταστάσεις αντιμετώπισαν γρήγορα προβλήματα. «Για τους μακροχρόνια ανέργους, αυτή η μεταρρύθμιση ήταν πρόοδος. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η χρηματοδότηση που παρέχει η κυβέρνηση για την κάλυψη της φροντίδας αυτών των επιπλέον ασθενών δεν είναι αρκετή. Ως αποτέλεσμα, τα νοσοκομεία είναι χρεωμένα και στερούνται τα πάντα», επεσήμανε ο καρδιολόγος.

Σε τέτοιο βαθμό που, ακόμη και μετά το 2015, οι τακτικοί ασθενείς συνέχισαν να επισκέπτονται την κλινική Ελληνικόν επειδή «εξακολουθούσαν να αισθάνονται στιγματισμένοι στα δημόσια νοσοκομεία, δεν είχαν ακόμη πρόσβαση σε ορισμένα φάρμακα που ήταν πολύ ακριβά και οι χρόνοι αναμονής για περίθαλψη ήταν ακόμα μεγάλοι», θυμήθηκε ο Βήχας. Αλλά η κοινοτική κλινική δεν κράτησε πολύ. Αναγκάστηκε να κλείσει τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή της κρίσης Covid-19».

Και συνεχίζει η Le Monde: «Σήμερα, ο Βήχας ηγείται μιας δημόσιας κλινικής κοντά στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λαγονήσι, νότια της Αθήνας, και παρατηρεί με λύπη ότι η δημόσια υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα παραμένει παραμελημένη. Μεταξύ 2008 και 2023, σχεδόν 20.000 γιατροί έφυγαν από τη χώρα, σύμφωνα με τον Σύλλογο Ιατρών Αθήνας. Οι αποχωρήσεις, αν και λιγότερο συχνές από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζονται: Το 2023, περισσότεροι από 800 γιατροί επέλεξαν να φύγουν, κυρίως λόγω χαμηλών μισθών. Ένας καρδιολόγος και διευθυντής κλινικής κοντά στη συνταξιοδότηση, όπως ο Βήχας, κερδίζει μόνο 2.100 ευρώ το μήνα.

Ο Στρατής Εμμανουηλίδης, ενδοκρινολόγος σε δημόσια κλινική βορειοανατολικά της Αθήνας, συνταξιοδοτήθηκε πριν από λίγους μήνες και λαμβάνει μόνο 1.800 ευρώ το μήνα. «Οι συνταξιούχοι δεν αντικαθίστανται. Στις εγκαταστάσεις μας δεν υπάρχει πλέον ενδοκρινολόγος, παιδίατρος ή γυναικολόγος... Οι εξειδικευμένοι γιατροί επιλέγουν να μετακινηθούν στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει αναπτυχθεί μόνο τα τελευταία χρόνια επειδή οι μισθοί είναι υψηλότεροι», δήλωσε με λύπη.

Μεγάλοι χρόνοι αναμονής

Ο Εμμανουηλίδης πιστεύει ότι αυτή η έλλειψη προσωπικού έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για την πρόληψη όσο και για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις σε δημόσιες εγκαταστάσεις. «Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε μια από τις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά νοσοκομειακών λοιμώξεων. Δυστυχώς, όταν ένας μόνο βοηθός νοσηλευτή είναι υπεύθυνος για έναν ολόκληρο όροφο, η φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς και η υγιεινή μπορεί να είναι ελλιπείς», δήλωσε ο γιατρός, ο οποίος είναι περίπου 60 ετών. Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, που διεξήχθη το 2022 και το 2023, περίπου το 12% των νοσηλευόμενων ασθενών στην Ελλάδα απέκτησαν νοσοκομειακή λοίμωξη, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (6,8%).

«Μας λείπει προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές – ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, υπήρξαν προσωρινές προσλήψεις, αλλά δεν ανανεώθηκαν – και βασικός εξοπλισμός. Το μηχάνημα υπερήχων που έχω είναι αυτό που απέκτησα χάρη σε μια δωρεά στο κοινοτικό ιατρείο πριν από αρκετά χρόνια. Διαφορετικά, δεν θα είχα», εξήγησε ο Βήχας. Οι Έλληνες πληρώνουν περίπου το 33% των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης από την τσέπη τους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 15% για τους ανθρώπους σε άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)».