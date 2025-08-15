Περπάτημα στην άμμο: Αυτά είναι τα οφέλη

Το περπάτημα στην άμμο έχει αρκετά οφέλη, τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό, ειδικά αν γίνεται ξυπόλυτα και κοντά στη θάλασσα.
Η μαλακή, ασταθής επιφάνεια της άμμου κάνει τους μύες των ποδιών, των αστραγάλων και των γονάτων να δουλεύουν πιο έντονα.
Επίσης, στην άμμο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να περπατήσεις, άρα αυξάνεται η κατανάλωση θερμίδων.
Παράλληλα, οι κόκκοι της άμμου διεγείρουν την κυκλοφορία και ενεργοποιούν σημεία πίεσης (σαν ρεφλεξολογία).
Πάντως, η άμμος απορροφά μέρος των κραδασμών, μειώνοντας την επιβάρυνση σε γόνατα και ισχία σε σύγκριση με το τσιμέντο.
Επιπλέον, ο συνδυασμός θαλασσινού αέρα, ήχου των κυμάτων και φυσικού περιβάλλοντος ηρεμεί το νευρικό σύστημα.
Ακόμη, η επαφή με την άμμο μπορεί να βοηθήσει στην ισορροπία του νευρικού συστήματος και στην αίσθηση ευεξίας.
Τέλος, ο ήλιος- με σωστή αντηλιακή προστασία- συμβάλλει στη σύνθεση βιταμίνης D.
Υπάρχει βέβαια διαφορά αν το περπάτημα είναι σε ξηρή, μαλακή άμμο όπου η επιβάρυνση στους μύες είναι μεγαλύτερη ή στην υγρή, πιο συμπαγή άμμο, που είναι πιο εύκολο και σταθερό.
Πηγή Healthline