Περπάτημα στην άμμο: Αυτά είναι τα οφέλη

Το περπάτημα στην άμμο έχει αρκετά οφέλη, τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό, ειδικά αν γίνεται ξυπόλυτα και κοντά στη θάλασσα.

Η μαλακή, ασταθής επιφάνεια της άμμου κάνει τους μύες των ποδιών, των αστραγάλων και των γονάτων να δουλεύουν πιο έντονα.

Επίσης, στην άμμο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να περπατήσεις, άρα αυξάνεται η κατανάλωση θερμίδων.

Παράλληλα, οι κόκκοι της άμμου διεγείρουν την κυκλοφορία και ενεργοποιούν σημεία πίεσης (σαν ρεφλεξολογία).

Πάντως, η άμμος απορροφά μέρος των κραδασμών, μειώνοντας την επιβάρυνση σε γόνατα και ισχία σε σύγκριση με το τσιμέντο.

Επιπλέον, ο συνδυασμός θαλασσινού αέρα, ήχου των κυμάτων και φυσικού περιβάλλοντος ηρεμεί το νευρικό σύστημα.

Ακόμη, η επαφή με την άμμο μπορεί να βοηθήσει στην ισορροπία του νευρικού συστήματος και στην αίσθηση ευεξίας.

Τέλος, ο ήλιος- με σωστή αντηλιακή προστασία- συμβάλλει στη σύνθεση βιταμίνης D.

Υπάρχει βέβαια διαφορά αν το περπάτημα είναι σε ξηρή, μαλακή άμμο όπου η επιβάρυνση στους μύες είναι μεγαλύτερη ή στην υγρή, πιο συμπαγή άμμο, που είναι πιο εύκολο και σταθερό.

Πηγή Healthline