Άνδρας πήρε συμβουλές διατροφής από το ChatGPT και κατέληξε στο νοσοκομείο με παραισθήσεις

Άνδρας πήρε συμβουλές διατροφής από το ChatGPT και κατέληξε στο νοσοκομείο με παραισθήσεις Φωτογραφία: Kiichiro Sato/AP
Οι διατροφικές συμβουλές του ChatGPT τον κράτησαν για εβδομάδες στο νοσοκομείο...

Ένας άνδρας νοσηλεύτηκε για εβδομάδες και υπέφερε από παραισθήσεις αφού δηλητηριάστηκε μόνος του με βάση τις διατροφικές συμβουλές του ChatGPT.

Το περιστατικό δημοσιεύτηκε στις 5 Αυγούστου στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine. Όπως αναφέρεται, ο 60χρονος άνδρας αποφάσισε να αφαιρέσει τελείως από τη διατροφή του το αλάτι. Έτσι, ζήτησε από το ChatGPT μια εναλλακτική λύση και το chatbot τεχνητής νοημοσύνης πρότεινε το βρωμιούχο νάτριο - μια ένωση που χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική.

Ο άνδρας αγόρασε βρωμιούχο νάτριο και το χρησιμοποίησε για τρεις μήνες αντί για επιτραπέζιο αλάτι.

Ως αποτέλεσμα, κατέληξε στα επείγοντα με παραισθήσεις, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Πεπεισμένος ότι ο γείτονάς του τον δηλητηρίαζε, ο άνδρας δεν δεχόταν ούτε νερό από το νοσοκομείο, αν και διψούσε πολύ. Συνέχισε να βιώνει αυξημένη παράνοια, καθώς και ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις, οδηγώντας τελικά σε ακούσια ψυχιατρική κράτηση αφού προσπάθησε να δραπετεύσει κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Τι του είχε συμβεί

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έπασχε από βρωμισμό, που οδηγεί σε νευρολογικά και ψυχιατρικά συμπτώματα, κόπωση, αϋπνία, αδεξιότητα, υπερβολική δίψα.

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ναυτία και έμετο, διάρροια, τρόμο ή επιληπτικές κρίσεις, υπνηλία, πονοκέφαλο, αδυναμία, απώλεια βάρους, νεφρική βλάβη, αναπνευστική ανεπάρκεια και κώμα, σύμφωνα με το iCliniq.

Ο βρωμισμός ήταν κάποτε πολύ πιο συχνός λόγω της χρήσης βρωμιούχων αλάτων σε καθημερινά προϊόντα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, χρησιμοποιήθηκε σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, συχνά προκαλώντας νευροψυχιατρικά και δερματολογικά συμπτώματα, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης. Τα περιστατικά των δηλητηριάσεων μειώθηκαν απότομα όταν η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) κατάργησε σταδιακά τη χρήση βρωμιούχων στα φαρμακευτικά προϊόντα μεταξύ των μέσων της δεκαετίας του '70 και των τελών της δεκαετίας του 1980.

Ο άνδρας νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο για τρεις εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων τα συμπτώματά του βελτιώθηκαν προοδευτικά.

Με πληροφορίες από USA Today

