Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Φωτιές: Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για προστασία από τον καπνό

Φωτιές: Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για προστασία από τον καπνό
Οδηγίες προστασίας από την εισπνοή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.

Οδηγίες προστασίας από την εισπνοή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς εξέδωσε ο ΕΟΔΥ. O Οργανισμός στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, συστήνει τη λήψη των παρακάτω μέτρων για την αποφυγή εισπνοής καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς:

Σε περίπτωση συνθηκών που ευνοούν την έντονη έκθεση σε καπνό, συστήνεται η απομάκρυνση από την περιοχή, εφόσον είναι εφικτό, για όσο διάστημα το φαινόμενο παραμένει έντονο.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση από την περιοχή, παραμείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο σε κλειστούς χώρους και διατηρείστε τον εσωτερικό αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο καθαρό ακολουθώντας τις παρακάτω συστάσεις:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Σε πέντε λεπτά έχασαν τους κόπους μιας ζωής - Μαρτυρίες κατοίκων

Φωτιά στην Πρέβεζα: Σε πέντε λεπτά έχασαν τους κόπους μιας ζωής - Μαρτυρίες κατοίκων

Ελλάδα
Φωτιά στη Χίο: Κρανίου τόπος η Βολισσός - Χωρίς ρεύμα και νερό πολλά χωριά

Φωτιά στη Χίο: Κρανίου τόπος η Βολισσός - Χωρίς ρεύμα και νερό πολλά χωριά

Ελλάδα
Πού έχει φωτιές τώρα - Live χάρτης

Πού έχει φωτιές τώρα - Live χάρτης

Ελλάδα
  • Διατηρείστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά, και χρησιμοποιείστε κλιματισμό ο οποίος να διαθέτει ανακύκλωση εσωτερικού αέρα και καλά συντηρημένα φίλτρα.
  • Αποφύγετε το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους.
  • Αποφύγετε τη χρήση σκούπας (ηλεκτρικής ή συμβατικής).
  • Σε περίπτωση απουσίας καπνού εξωτερικά αερίζουμε τους εσωτερικούς χώρους για ανανέωση του αέρα ανοίγοντας τα παράθυρα.
  • Αποφύγετε τις εξωτερικές δραστηριότητες για όσο διάστημα υπάρχει καπνός.

Μέτρα για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στην υγεία

  • Αποφύγετε την σωματική καταπόνηση.
  • Καταναλώστε άφθονες ποσότητες πόσιμου νερού και υγρών, ειδικά κατά τα διαστήματα έντονης παρουσίας καπνού.
  • Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα που μπορεί να σχετίζονται με υπερβολική έκθεση σε καπνό, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή/και συριγμός στην αναπνοή, σφίξιμο ή πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Εντολή εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα: Πύρινη λαίλαπα σε Πάτρα, Χίο και Ζάκυνθο

Εντολή εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα: Πύρινη λαίλαπα σε Πάτρα, Χίο και Ζάκυνθο

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Σακελλαρίδης: 6 χρόνια τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες

Σακελλαρίδης: 6 χρόνια τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες

Πολιτική
BBC για φωτιές σε Ελλάδα, Νότια Ευρώπη και Βαλκάνια: Υψηλές θερμοκρασίες τροφοδοτούν την πύρινη κόλαση

BBC για φωτιές σε Ελλάδα, Νότια Ευρώπη και Βαλκάνια: Υψηλές θερμοκρασίες τροφοδοτούν την πύρινη κόλαση

Διεθνή
Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Ελλάδα
Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Ελλάδα

NETWORK

Τα προϊόντα που προστατεύουν από τη φωτογήρανση

Τα προϊόντα που προστατεύουν από τη φωτογήρανση

healthstat.gr
Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

ienergeia.gr
Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

ienergeia.gr
Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

healthstat.gr
Πρόωρη γήρανση της καρδιάς: Οι καλές συνήθειες που θωρακίζουν την υγεία της

Πρόωρη γήρανση της καρδιάς: Οι καλές συνήθειες που θωρακίζουν την υγεία της

healthstat.gr
Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

ienergeia.gr
Τι αποκαλύπτει το αγαπημένο σας χρώμα για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Τι αποκαλύπτει το αγαπημένο σας χρώμα για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr