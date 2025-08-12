Games
Αδυνάτισμα με χάπι - Νέα θεραπεία δείχνει απώλεια 12% του βάρους

Σύμφωνα με μελέτη διάρκειας 72 εβδομάδων με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 ανθρώπων, όσοι πήραν τη μεγαλύτερη δόση (36 mg) έχασαν κατά μέσο όρο 12,4% του σωματικού τους βάρους.

Χάπι για αδυνάτισμα παρασκεύασε η φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly, που έχει δημιουργήσει και το Mounjaro.

Η μεγάλη διαφορά του νέου σκευάσματος είναι ότι έρχεται σε μορφή χαπιού, με έρευνες να δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει όσους το λάβουν να χάσουν περίπου 12% του σωματικού τους βάρους.

Σύμφωνα με μελέτη διάρκειας 72 εβδομάδων με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 ανθρώπων, όσοι πήραν τη μεγαλύτερη δόση (36 mg) έχασαν κατά μέσο όρο 12,4% του σωματικού τους βάρους, σε σύγκριση με μόλις 0,9% της ομάδας ελέγχου.

Το orforglipron, όπως είναι το όνομα του φαρμάκου, αποτελεί έναν καινοτόμο αγωνιστή του υποδοχέα γλυκαγόνης-1 (GLP-1) που βοηθά στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, μειώνει την όρεξη και επιβραδύνει την πέψη.

Η δοκιμή, όπως αναφέρει και ο Guardian, έδειξε επίσης άλλα οφέλη για την υγεία των χρηστών, όπως βελτίωση της χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης και του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Τα αποτελέσματα έρχονται μετά την υποβολή προς έγκριση στις ΗΠΑ του από του στόματος φαρμάκου για απώλεια βάρους της Novo Nordisk, το οποίο βοήθησε τους συμμετέχοντες στη δοκιμή να χάσουν περίπου το 15% του σωματικού τους βάρους.

Σε περίπτωση έγκρισης του χαπιού, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια βολικότερη και φθηνότερη εναλλακτική λύση τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα εθνικά συστήματα υγείας σε σχέση με τις διαθέσιμες ενέσιμες θεραπείες.

«Με το orforglipron, εργαζόμαστε για να μεταμορφώσουμε τη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, εισάγοντας μια πιθανή θεραπεία που λαμβάνεται από το στόμα μία φορά την ημέρα και θα μπορούσε να υποστηρίξει την έγκαιρη παρέμβαση και τη μακροχρόνια διαχείριση της νόσου, προσφέροντας παράλληλα μια βολική εναλλακτική λύση στις ενέσιμες θεραπείες» δήλωσε ο πρόεδρος της Eli Lilly, Κένεθ Κάστερ, ανακοινώνοντας ότι θα υποβάλουν αίτηση για αξιολόγηση έως το τέλος του έτους.

Ο Δρ. Mihail «Misha» Zilbermint, διευθυντής Ενδοκρινολόγων Νοσοκομείων στο Johns Hopkins Community Physicians, δήλωσε ότι πιστεύει ότι το χάπι «έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα, εφόσον οι άνθρωποι μπορούν να ανεχθούν τις παρενέργειες».

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής συγκαταλέγονται στις πιο στενά παρακολουθούμενες μελέτες της φαρμακευτικής βιομηχανίας φέτος και ακολουθούν τα θετικά δεδομένα του Απριλίου από μια κλινική δοκιμή φάσης τρία που εξέταζε το πειραματικό χάπι σε ασθενείς με διαβήτη.

Η Δρ. Amy Sheer, καθηγήτρια ιατρικής και διευθύντρια προγράμματος της Υποτροφίας Ιατρικής Παχυσαρκίας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, δήλωσε ότι ελπίζει ότι το χάπι θα είναι λιγότερο ακριβό από τις υπάρχουσες ενέσεις, οι οποίες είναι δαπανηρές κυρίως λόγω των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Είπε ότι οι χαμηλότερες τιμές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση για τους ασθενείς, καθιστώντας ενδεχομένως τις ασφαλιστικές εταιρείες πιο πρόθυμες να καλύψουν το φάρμακο.

