Αλλαγές στο clawback: Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι και πώς διαμορφώνονται οι επιστροφές
Σύμφωνα με την απόφαση, η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη προσδιορίζεται βάσει των τιμολογίων για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, αφαιρώντας το προβλεπόμενο 5% rebate ή τις χαμηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται μέσω κεντρικών διαγωνισμών της ΕΚΑΠΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν σκευάσματα χαμηλής τιμής αναμένεται να είναι οι κύριοι ωφελημένοι από τη νέα κυβερνητική απόφαση για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του 2023. Το αναθεωρημένο σύστημα θέτει ανώτατα όρια στις επιστροφές και προβλέπει μηδενική επιβάρυνση για φάρμακα αξίας έως 5 ευρώ, στοχεύοντας σε δικαιότερη κατανομή των βαρών και ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου.

Η νέα απόφαση, που συνυπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας, καθορίζει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού και επιβάλλονται τα σχετικά ποσά επιστροφής, σηματοδοτώντας μια νέα φάση διαχείρισης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Σύμφωνα με την απόφαση, η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη προσδιορίζεται βάσει των τιμολογίων για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, αφαιρώντας το προβλεπόμενο 5% rebate ή τις χαμηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται μέσω κεντρικών διαγωνισμών της ΕΚΑΠΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από το αποτέλεσμα εξαιρούνται οι δαπάνες για φάρμακα που υπάγονται σε κλειστούς προϋπολογισμούς και εκείνες που προέρχονται από κεντρικές συμβάσεις, ώστε να υπολογιστεί η πραγματική υπέρβαση έναντι του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για πρώτη φορά καθορίζονται ανώτατα ποσοστά clawback ανά κατηγορία αξίας φαρμάκου. Συγκεκριμένα, μηδενική επιστροφή προβλέπεται για σκευάσματα αξίας έως 5 ευρώ, ποσοστό έως 40% για αξία από 5,01 έως 15 ευρώ και έως 60% για αξία από 15,01 έως 30 ευρώ. Εάν το συνολικό ποσοστό υπέρβασης υπερβεί τα ανώτατα όρια, η επιπλέον επιβάρυνση κατανέμεται αναλογικά σε άλλες κατηγορίες σκευασμάτων, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Η νέα διαδικασία προβλέπει επίσης συμψηφισμούς των ποσών επιστροφής με οφειλές των νοσοκομείων ή της ΕΚΑΠΥ προς τις εταιρείες, με την ΕΚΑΠΥ να αναλαμβάνει την εκτέλεση της διαδικασίας όταν τα νοσοκομεία δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χρεωστικά τιμολόγια. Οι συμψηφισμοί μπορούν να γίνουν για οφειλές που δημιουργήθηκαν το ίδιο, το προηγούμενο ή το επόμενο έτος.

Το ποσό του clawback θα υπολογίζεται ανά τρίμηνο ή εξάμηνο και θα εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και της ΕΚΑΠΥ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φαρμακευτικών εταιρειών ή των ΚΑΚ, η απόφαση προβλέπει διακοπή κάθε συμβατικής σχέσης προμήθειας μέχρι την εξόφληση των οφειλών.

