Ένα μοντέλο βαθιάς μάθησης που βασίζεται σε πολύπλοκα δεδομένα από ανθρώπινα κύτταρα παρακάμπτει την ανάγκη για χρονοβόρο έλεγχο κατά την ανάπτυξη φαρμάκων

Η ανακάλυψη φαρμάκων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες εντοπίζουν και αναπτύσσουν νέα φάρμακα. Χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες βαθιάς μάθησης και γονιδιωματικά δεδομένα, οι ερευνητές δημιουργούν πλέον πιο έξυπνα, ταχύτερα και ακριβέστερα συστήματα για την ανάπτυξη φαρμάκων.

Αντί της δοκιμής εκατομμυρίων χημικών ενώσεων χειροκίνητα, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να προβλέψουν ποια μόρια θα έχουν το επιθυμητό βιολογικό αποτέλεσμα, εξοικονομώντας χρόνο προσπάθειας και δισεκατομμύρια σε κόστος.

Επί δεκαετίες, οι ερευνητές αναζητούσαν φάρμακα διερευνώντας μεγάλες χημικές βιβλιοθήκες και δοκιμάζοντας την επίδραση κάθε ένωσης σε κύτταρα που καλλιεργούνταν στο εργαστήριο. Η προσέγγιση αυτή έχει επιτυχία, εντοπίζοντας, για παράδειγμα, φάρμακα που σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα, αλλά είναι μια αργή διαδικασία που απαιτεί τεράστιους πόρους.

Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε να το αλλάξει αυτό. Τα μοντέλα βαθιάς μάθησης μπορούν πλέον να αναλύσουν πώς οι χημικές ενώσεις μεταβάλλουν τη γονιδιακή δραστηριότητα μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα. Μελετώντας σύνολα γονιδιωματικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, αυτά τα μοντέλα εντοπίζουν μοτίβα που αποκαλύπτουν ποιες ενώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικά νέα φάρμακα.

Ένα πολλά υποσχόμενο παράδειγμα είναι ένα μοντέλο γνωστό ως DrugReflector που ανέπτυξαν επιστήμονες στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), με επικεφαλής τον βιοϊατρικό μηχανικός Άλεξ Σάλεκ. Η ομάδα εκπαίδευσε το μοντέλο βαθιάς μάθησης σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το πώς καθεμία από σχεδόν 9.600 χημικές ενώσεις διαταράσσει τη γονιδιακή δραστηριότητα σε περισσότερα από 50 είδη κυττάρων. Το μοντέλο έμαθε να προβλέπει ποιες χημικές ουσίες θα μπορούσαν να διεγείρουν την παραγωγή αιμοπεταλίων και ερυθρών αιμοσφαιρίων, που είναι ζωτικής σημασίας για τη θεραπεία διαφόρων αιματολογικών διαταραχών.

Στη συνέχεια οι επιστήμονες εξέτασαν 107 από αυτές τις χημικές ουσίες για να διαπιστώσουν εάν είχαν το προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Όταν δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, το DrugReflector ξεπέρασε τις παραδοσιακές μεθόδους διαλογής έως και 17 φορές. Όταν οι ερευνητές ενημέρωσαν το μοντέλο με νέα δεδομένα, η ακρίβειά του διπλασιάστηκε — ένα σαφές σημάδι ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να «μαθαίνουν» και να βελτιώνονται από την εμπειρία.

Εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και δυνάμεων στην έρευνα

Η ανακάλυψη φαρμάκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης μειώνει δραματικά τους πόρους που απαιτούνται για την ανεύρεση αποτελεσματικών θεραπειών. Αντί να εξετάζουν εκατομμύρια ενώσεις, οι ερευνητές μπορούν να επικεντρωθούν σε μερικές εκατοντάδες υποψήφιες ουσίες υψηλού δυναμικού. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τον φόρτο εργασίας των εργαστηρίων, το κόστος έρευνας και επιταχύνει το ταξίδι από την ιδέα έως την κλινική δοκιμή. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη φαρμακευτική έρευνα, επιτρέποντας σε μικρότερα εργαστήρια και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες.

Ωστόσο, παρότι η ανακάλυψη φαρμάκων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Τα τρέχοντα μοντέλα εξαρτώνται από τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων και δεν μπορούν ακόμη να δημιουργήσουν εντελώς νέα μόρια. Επιπλέον, η πρόβλεψη του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται μια ένωση μέσα στο ανθρώπινο σώμα παραμένει περίπλοκη.

Οι ερευνητές οραματίζονται ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να προβλέπει τις βιολογικές επιδράσεις ενός μορίου απευθείας από τη χημική του δομή. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να φέρει «επανάσταση» όχι μόνο στην ιατρική, αλλά σε ολόκληρο το τοπίο της βιοτεχνολογίας και της γονιδιωματικής.

Παρά τις προκλήσεις οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης, της γονιδιωματικής και της κυτταρικής βιολογίας αποτελεί το πιο συναρπαστικό μέτωπο στην ιατρική καινοτομία. Με περαιτέρω βελτίωση, αυτά τα εργαλεία θα μπορούσαν να εξατομικεύσουν τις θεραπείες, να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να συντομεύσουν δραστικά τη διαδρομή από την ανακάλυψη ενός μορίου έως τη φροντίδα των ασθενών.

Καθώς η ανακάλυψη φαρμάκων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να εξελίσσεται, επαναπροσδιορίζονται και οι δυνατότητες της υγειονομικής περίθαλψης. Οι μηχανές δεν επεξεργάζονται πλέον δεδομένα απλώς, αλλά βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν την ίδια τη βιολογία. Από την έρευνα για τον καρκίνο έως την αναγεννητική ιατρική, η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει στους ερευνητές έναν ισχυρό φακό για να βλέπουν μοτίβα που είναι αόρατα στο ανθρώπινο μάτι.

Το μέλλον της ιατρικής μπορεί να εξαρτάται όχι μόνο από τη χημεία αλλά και από την υπολογιστική, όπου τα δεδομένα, η νοημοσύνη και η ανθρώπινη δημιουργικότητα «συνεργάζονται» για να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά καινοτόμων θεραπειών που σώζουν ζωές.