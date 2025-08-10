Σταφύλια: Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τα τρώμε, πόσο ευεργετικά είναι

Το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά φρούτο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων, της υψηλής αρτηριακής πίεσης και της δυσκοιλιότητας.

Τα σταφύλια διατίθενται σε πολλές ποικιλίες, όπως κόκκινο, πράσινο (λευκό) και μωβ.

Το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά φρούτο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων, της υψηλής αρτηριακής πίεσης και της δυσκοιλιότητας.

Στο Very Well Health επισημαίνουν τους 9 λόγους που αξίζει να τα εντάξετε στην καθημερινή διατροφή σας:

Μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου: Τα σταφύλια διαθέτουν ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αντιοξειδωτικά. Αυτές οι ουσίες καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν το DNA και να προκαλέσουν μεταλλάξεις στα κύτταρα.

Βοηθούν στην υγεία της καρδιάς: Τα φλαβονοειδή που περιέχουν τα σταφύλια προσφέρουν προστασία στην καρδιά. Σύμφωνα με μελέτες, βοηθούν στη λειτουργία των αιμοπεταλίων, ρύθμιση της χοληστερίνης, μείωση του οξειδωτικού στρες, υγεία των αιμοφόρων αγγείων, ρύθμιση των λιπιδίων αίματος, μείωση των φλεγμονών, έλεγχο της αρτηριακής πίεσης

Μειώνουν την αρτηριακή πίεση: Η κατανάλωση σταφυλιών φαίνεται να μειώνει την συστολική πίεση (την πίεση όταν η καρδιά αντλεί αίμα). Αν και άλλοι δείκτες καρδιαγγειακής λειτουργίας δεν επηρεάστηκαν σημαντικά, η επίδραση στην πίεση είναι αξιοσημείωτη.

Αντιμετωπίζουν τη δυσκοιλιότητα: Τα σταφύλια περιέχουν υψηλή ποσότητα νερού, φρουκτόζης, φυτικών ινών και φυτοχημικών, που τα καθιστά εξαιρετική επιλογή για άτομα με δυσκοιλιότητα.

Μειώνουν τα αλλεργικά συμπτώματα: Η κερκετίνη, ένα φλαβονοειδές που βρίσκεται στα σταφύλια, έχει φυσικές αντιισταμινικές ιδιότητες. Αναστέλλει την απελευθέρωση ισταμίνης και μπορεί να μειώσει συμπτώματα αλλεργίας.

Μειώνουν τον κίνδυνο διαβήτη: Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση συγκεκριμένων φρούτων- συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών- σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Προσοχή, δεν ισχύει το ίδιο για την κατανάλωση χυμών, η οποία σε αντίθεση με την κατανάλωση ολόκληρων φρούτων, αυξάνει τον κίνδυνο. Επιπλέον, ανασκοπήσεις κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι τα σταφύλια και τα παράγωγά τους μειώνουν την ινσουλινοαντίσταση, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του διαβήτη.

Προστατεύουν από επιπλοκές του διαβήτη: Η διαβητική νευροπάθεια (βλάβες νεύρων) και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (βλάβες στα μάτια) μπορεί να προληφθούν ή να μετριαστούν χάρη στα πολυφαινολικά συστατικά των κόκκινων σταφυλιών όπως η ρεσβερατρόλη, η κερκετίνη και η μυρικετίνη.

Βελτιώνουν την υγεία των ματιών: Η τακτική κατανάλωση σταφυλιών μπορεί να ενισχύσει την υγεία των ματιών, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι πολυφαινόλες του σταφυλιού φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο για εκφύλιση ωχράς κηλίδας, προβλήματα με το ραγοειδές σώμα, σχηματισμό καταρράκτη, φλεγμονές και κοκκίνισμα, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Ενισχύουν την υγεία του δέρματος: Η ρεσβερατρόλη που βρίσκεται στα κόκκινα σταφύλια χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ακμής. Σε μελέτες, διαπιστώθηκε πως προσφέρει πιο μακροχρόνια αντιβακτηριδιακή δράση από την κοινή θεραπεία με υπεροξείδιο του βενζολίου.

Πάντως, παρότι είναι υγιεινά, έχουν φυσικά σάκχαρα, οπότε η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να μην είναι ιδανική για άτομα με διαβήτη.

Πηγή Very Well Health