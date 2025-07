Το κινητό επηρεάζει την επικοινωνία γονιών-παιδιών, ακόμα κι όταν οι ενήλικες δεν κοιτάζουν την οθόνη

Πώς η χρήση των social media επηρεάζει την αλληλεπίδραση του γονιού με το παιδί.

Η χρήση των social media επηρεάζει σημαντικά την επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά, ακόμα κι όταν οι ενήλικες δεν κοιτάζουν την οθόνη, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι μητέρες που περνούν περισσότερη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλούν πολύ λιγότερο στα παιδιά τους όταν παίζουν μαζί τους, σε σύγκριση με εκείνες που διαθέτουν λιγότερο χρόνο στα social media. Αυτή η διαφορά ισχύει και όταν δεν χρησιμοποιούν συσκευές, σύμφωνα με μελέτη που θα παρουσιαστεί αύριο, Τρίτη, στο Διεθνές επιστημονικό συνέδριο ψηφιακών μέσων και ανάπτυξης του νου, στην Ουάσινγκτον.

Παλαιότερες έρευνες εστίαζαν στο πώς επηρεάζονται τα παιδιά όταν γονείς ή κηδεμόνες είναι απασχολημένοι σε οθόνες. Ωστόσο, αυτή η μελέτη εξέτασε τον αντίκτυπο που έχει η χρήση του κινητού στις αλληλεπιδράσεις γονιού- παιδιού, ακόμα και όταν οι πρώτοι είναι εκτός σύνδεσης, επισημαίνει η Λιζ Ρόμπινσον, διδακτορική φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα και επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας.

Οι μητέρες που χρησιμοποιούν εκτεταμένα τα social media (κατά μέσο όρο 169 λεπτά την ημέρα) μιλούν κατά 29% λιγότερο στα παιδιά τους όταν παίζουν μαζί τους- χωρίς να έχουν το κινητό τους εκείνη την ώρα- σε σύγκριση με εκείνες που κάνουν χαμηλή χρήση (κατά μέσο όρο 21 λεπτά καθημερινά) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλες χρήσεις οθονών- μεταξύ άλλων για τον έλεγχο email ή του καιρού- δεν σχετίστηκαν με λιγότερη επικοινωνία, έδειξε η μελέτη στην Αλαμπάμα, στην οποία συμμετείχαν 65 παιδιά από 2 έως 5 ετών και οι μητέρες τους.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να μιλούν συνεχώς στα παιδιά τους, λένε ειδικοί. Η εκμάθηση της γλώσσας «είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της βέλτιστης ανάπτυξης του παιδιού», αναφέρει η Κρις Πέρι, εκτελεστική διευθύντρια του «Children and Screens: Institute of Digital Media and Child Development», της ΜΚΟ που διοργανώνει το συνέδριο στο οποίο θα παρουσιαστεί η έρευνα.

Η μεγαλύτερη έκθεση στη γλώσσα βελτιώνει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπληρώνει.

Επίσης, η αλληλεπίδραση των γονιών με τα παιδιά όταν εκείνα παίζουν είναι σημαντική για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξή τους, τονίζει η Ρόμπινσον. Και αυτό γιατί τα βοηθά να αναπτύξουν τις εκτελεστικές λειτουργίες, το εύρος προσοχής και να μάθουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους.

Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με τους γονείς είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν τα παιδιά σε τι να δίνουν προτεραιότητα. «Αντιλαμβάνονται πού κοιτάζει ο γονέας και μαθαίνουν τι είναι σημαντικό. Οπότε, όταν το βλέμμα μας στρέφεται συνεχώς σε μία συσκευή, σε ένα smartphone, δείχνουμε στα παιδιά τι είναι σημαντικό εκείνη τη στιγμή», εξηγεί.

Πηγή: CNN