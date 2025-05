Κι όμως η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να προβλεφθεί!

Τεχνητή νοημοσύνη και «έξυπνα» ρολόγια φέρνουν επανάσταση στην ηλεκτροκαρδιολογία: Τι θα παρουσιαστεί στο 50ό Διεθνές Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη

Στην αιχμή της ιατρικής και τεχνολογικής καινοτομίας κινείται πλέον η ηλεκτροκαρδιολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις φορητές συσκευές να αλλάζουν τα δεδομένα στη διάγνωση και πρόγνωση καρδιακών παθήσεων. Επιστημονικές ομάδες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ερευνητές του ΑΠΘ, εργάζονται εντατικά πάνω στην πρόβλεψη της κολπικής μαρμαρυγής, της πιο συχνής αρρυθμίας στον σύγχρονο κόσμο, πριν ακόμη εκδηλωθεί.

Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να εντοπίσουν σημάδια μελλοντικής κολπικής μαρμαρυγής ακόμα και σε καρδιογραφήματα με φυσιολογικό ρυθμό, με ακρίβεια που φτάνει το 80%, σύμφωνα με τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν στο 50ό Διεθνές Συνέδριο Ηλεκτροκαρδιολογίας, από 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.

Νέα εποχή στην πρόληψη και θεραπεία

Ένα από τα πιο καινοτόμα θέματα που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο αφορά διεθνή μελέτη για τη χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων μόνο τη στιγμή που εντοπίζεται επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής μέσω smart watch, αντί της δια βίου λήψης, που μέχρι σήμερα είναι ο κανόνας.

«Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια κλασική εξέταση πάνω από 100 ετών, ωστόσο η τεχνητή νοημοσύνη μάς επιτρέπει να εντοπίζουμε πληροφορίες που δεν φαίνονταν πριν. Από καρδιογράφημα φυσιολογικού ρυθμού μπορούμε να προβλέψουμε την εμφάνιση μαρμαρυγής, αλλά και άλλες παθήσεις όπως η στένωση αορτικής βαλβίδας», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Καρδιολογίας και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Βασίλης Βασιλικός.

Πόσο αξιόπιστες είναι οι έξυπνες συσκευές;

Όπως σημειώνει ο καθηγητής, τα σύγχρονα πιεσόμετρα μπορούν να δώσουν ενδείξεις για πιθανή αρρυθμία, όμως η τελική διάγνωση εξακολουθεί να βασίζεται στο καρδιογράφημα, το οποίο αποτελεί το «χρυσό πρότυπο». Σε αντίθεση, τα smart watches με δυνατότητα πλήρους καρδιογραφήματος έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους και χρησιμοποιούνται πλέον επίσημα και στην ιατρική πράξη.

Η επιδημία της κολπικής μαρμαρυγής

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη μορφή καρδιακής αρρυθμίας και σχετίζεται κυρίως με την ηλικία, την υπέρταση και άλλες καρδιοπάθειες. Ο κίνδυνος εμφάνισής της αυξάνεται με την ηλικία και μπορεί να φτάσει έως και 4,5% ετησίως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό. Εκτός από τη σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο, γι’ αυτό και οι περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα εφ’ όρου ζωής.

Τι θα περιλαμβάνει το συνέδριο

Το συνέδριο, που συνδιοργανώνεται από την International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE), την International Society for Electrocardiology (ISE), την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, δίνει έμφαση στους νέους επιστήμονες με ειδικά προγράμματα δικτύωσης και κατάρτισης. Ανάμεσά τους:

ISHNE Young: Learning from the Legends/Pioneers – συναντήσεις με κορυφαίες προσωπικότητες του χώρου.

Espresso & Resilience – βιωματικές συνεδρίες για τη διαχείριση άγχους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

ECG Masterclass με τον καθηγητή A. Baranchouck (Queen’s University, Καναδάς).

Pacemaker Masterclass με τον καθηγητή Y. Birnbaum (Baylor University, ΗΠΑ).

Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται για τρεις ημέρες στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων της ηλεκτροκαρδιολογίας, με καινοτομίες που αλλάζουν τον τρόπο που προβλέπουμε και θεραπεύουμε τις καρδιοπάθειες.