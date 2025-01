Πέτρες στα νεφρά: Αύξηση των περιστατικών σε παιδιά - Οι βασικές αιτίες

Τις αιτίες πίσω από την αύξηση των περιστατικών πέτρας στα νεφρά σε παιδιά αναζητούν οι ειδικοί. Ορισμένοι θεωρούν «ένοχα» τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ κάποιοι άλλοι τη γενετική προδιάθεση, την κακή διατροφή και την ανεπαρκή πρόσληψη νερού.

«Βλέπουμε καθημερινά παιδιά να παρουσιάζουν πέτρες στα νεφρά», λέει ο Zachary V. Zuniga, παιδοουρολόγος στο Νοσοκομείο Παίδων του Τέξας, σύμφωνα με την «Washington Post». Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις οδηγούνται στο χειρουργείο, ενώ κάποιες άλλες που τα συμπτώματα είναι πιο ήπια αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή.

«Όταν ένα παιδί πονάει κάπου, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφθεί ένας γιατρός είναι ότι έχει πέτρες στα νεφρά», τονίζει ο Zuniga. «Ιστορικά, οι πέτρες στα νεφρά είναι μία ασθένεια των μεσήλικων ανδρών. Ωστόσο, αυτό έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 30 χρόνια», δηλώνει ο Gregory E. Tasian, παιδοουρολόγος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας που έχει διεξάγει έρευνα για τις πέτρες στα νεφρά σε παιδιά.

Ο Tasian διευκρινίζει ότι η ασθένεια επηρεάζει ενήλικες και παιδιά με παρόμοιους τρόπους. Η θεραπεία των λίθων στα παιδιά ξεκινά με φαρμακευτική αγωγή με σκοπό οι πέτρες να περάσουν από τον ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη. Ένα παιδί που εμφανίζει πέτρες στα νεφρά μπορεί να χρειαστεί αντιβιοτικά εάν αναπτύξει λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, η οποία μπορεί να συμβεί όταν οι πέτρες εμποδίζουν τη ροή των ούρων. Τα αντιβιοτικά μπορούν επίσης να συνταγογραφηθούν για την πρόληψη λοιμώξεων μετά από μια διαδικασία αφαίρεσης πέτρας.

Πέτρες στα νεφρά - Αύξηση 28% στα κορίτσια

Για μεγαλύτερες πέτρες ή εκείνες που προκαλούν σημαντικό πόνο, οι γιατροί στρέφονται σε διαδικασίες όπως η ουρητηροσκόπηση, η οποία χρησιμοποιεί ένα πεδίο για να εισέλθει στην ουροδόχο κύστη και να διασπάσει απευθείας τον λίθο ή τη λιθοτριψία με κρουστικό κύμα, η οποία διασπά την πέτρα σε μικρότερα κομμάτια, διευκολύνοντας την αποβολή της.

Μια μελέτη του 2016 στο Clinical Journal of the American Society of Nephrology ανέλυσε τη συχνότητα εμφάνισης πέτρας στα νεφρά σε νέους ηλικίας 15 έως 19 ετών στη Νότια Καρολίνα από το 1997 έως το 2012. Οι ερευνητές βρήκαν αύξηση 28% σε μια περίοδο πέντε ετών για τα κορίτσια, ενώ για τα αγόρια, αυτή η αύξηση ήταν 23%.

Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η γενετική προδιάθεση μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, αλλά οι ειδικοί λένε ότι η αύξηση στα περιστατικά αντανακλά πιθανώς τις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής.

Ένας γιατρός από τη Βόρεια Καρολίνα εντόπισε έναν πιθανό ένοχο: τις δίαιτες με πολύ αλάτι. Η πρόσληψη νατρίου έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ των παιδιών τις τελευταίες δεκαετίες. «Υπάρχει τόσο πολύ πρόσθετο αλάτι στην διατροφή σήμερα, με αποτέλεσμα όταν το νεφρό εκκρίνει το νάτριο, να τραβάει το ασβέστιο μαζί του και έτσι να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης λίθων με βάση το ασβέστιο», υπογραμμίζει ο John S. Wiener, παιδοουρολόγος στο Duke Health.

Πάνω από το 90% των παιδιών ηλικίας 6 έως 18 ετών καταναλώνουν 3.300 χιλιοστόγραμμα νατρίου ημερησίως, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 2.300 που συνιστώνται από τις Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς, οι οποίες επικαιροποιούνται κάθε πέντε χρόνια. Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και το fast food είναι από τις κύριες πηγές περίσσειας νατρίου.

Επειδή πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα υπολείπονται σε βασικά θρεπτικά συστατικά, μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία μετάλλων του σώματος, επηρεάζοντας τα επίπεδα ασβεστίου και οξαλικών. Αυτά τα μέταλλα είναι ζωτικής σημασίας για το σχηματισμό λίθων στα νεφρά.

Ακόμη και όταν μια κανονική ποσότητα νατρίου καταναλώνεται καθημερινά, μερικοί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς σε πέτρες στα νεφρά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό της πάθησης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ο κανόνας αφού σύμφωνα με τον Wiener σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν τόσο οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όσο και ο τρόπος ζωής.

Πηγή: Healthstat