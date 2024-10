Φιάσκο με τα κινέζικα self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Προσοχή στο χάος που έχει δημιουργηθεί με τα κινέζικα self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Και κυρίως ψυχραιμία.

Διαστάσεις ανεπανάληπτου φιάσκου τείνει να λάβει το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, που διατυμπανίζει η κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραλαμβάνει μάλιστα και το δικό του self test.

Καταρχήν πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με την πρόληψη ειδικά για τον καρκίνο να είναι τα Αλφα και το Ωμέγα για την υγεία μας. Αρκεί να συντρέχουν εκείνοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε αφενός τα τεστ να είναι ελεγμένα και ασφαλή, και αφετέρου να έχουν ερωτηθεί όλοι οι αρμόδιοι ιατρικοί και φαρμακευτικοί σύλλογοι της χώρας ώστε να καταλήξουμε ως χώρα στην προμήθεια των σύγχρονων self test.

Τι έχει γίνει λοιπόν στην περίπτωση της Ελλάδας;

Όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα για το πρόγραμμα προλαμβάνω «Πληροφορίες και οδηγίες προς τους Φαρμακοποιούς σχετικά με το Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου» τα self test kit «που θα διατίθενται στους δικαιούχους μέσω του Προγράμματος ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ πρέπει να είναι τεχνολογίας iFOB ή FIT, να φέρουν τη σήμανση CE, να φέρουν αριθμό κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και οι επισημάνσεις και οι οδηγίες χρήσης τους να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα. Τις προδιαγραφές αυτές πληρούν για την ώρα MONO τα εξής 8 σκευάσματα:

1) Fecal Occult Blood Rapid Test (Ref 9001C) της κατασκευάστριας εταιρείας SHANGHAI CHEMTRON BIOTECH. CO., LTD (China)

Κωδικός Καταχώρισης στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ 2830000771093

2) EZ DETECT (Ref 1000-1) της κατασκευάστριας εταιρείας BIOMERICA INC (USA). Κωδικός Καταχώρισης στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ 2830000855816

3) ONE STEP FECAL OCCULT BLOOD (FOB) (Ref W030-C(50ng/ml) της κατασκευάστριας εταιρείας GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD (China). Κωδικός Καταχώρισης στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ ΕΟΦ 2830000972315

4) FOB (Fecal Occult Blood) Rapid Test (Feces) (Ref TFO-602H) της κατασκευάστριας εταιρείας HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO. LTD (China). Κωδικός Καταχώρισης στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ 2830000972339 (καταχώριση εμπορικών ονομασιών α) DR CARE FOB Rapid Test Cassette (Feces) (Ref TFO-602H, Κωδικός Καταχώρισης στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ 2830000972131 και β) JUSCHEK FOB Rapid Test Cassette (Feces) (Ref TFO -602H). Κωδικός Καταχώρισης στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ 2830000972155

5) Fecal Occult Blood (FOB) Test Cassette (Ref FOB1FEST-1) της κατασκευάστριας εταιρείας ANHUI DEEP BLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD (China). Κωδικός Καταχώρισης στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ 2830000973398

6) FOB Rapid Test (OFOB-C61H) της κατασκευάστριας εταιρείας HANGZHOU BIOTESST BIOTECH CO, LTD, (China). Κωδικός Καταχώρισης στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ 2830000988118».

Όπως λοιπόν φαίνεται και από την παραπάνω λίστα 5 στα 6 self test είναι κινέζικα με την Ματίνα Παγώνη να... τρέχει να συστήσει ψυχραιμία καθώς ήδη από τα 130.000 τα 1000 έχουν βγεί θετικά. Ειδικότερα, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ τόνισε ότι «πολλά βγαίνουν θετικά. Όταν ένα βγει θετικό δεν σημαίνει ότι έχεις καρκίνο. Το διευκρινίζω γιατί αμέσως τρελαίνεται ο κόσμος» και συμπλήρωσε: «Στο 80% και παραπάνω αυτή η θετικότητα μπορεί να οφείλεται σε μία φλεγμονή, σε αιμορροΐδες, σε διάφορες αιτίες, χωρίς να υπάρχει κακοήθεια. Δηλαδή είναι κάτι καλοήθες που βγήκε θετικό».

Αλήθεια όμως ρωτήθηκε ο ΠΙΣ ή ο ΦΣΑ;

Όχι είναι η απάντηση, με τον Αθανάσιο Εξαδάκτυλο που μίλησε στο Dnews να σημειώνει: «Δεν ζητήθηκε πουθενά η συνεργασία μας... Χωρίς την συμμετοχή των γιατρών αυτά παθαίνεις», ενώ και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής ήταν επίσης ξεκάθαρος μιλώντας στο Dnews: «Δεν θα συμμετάσχω σε ένα πείραμα που θα πανικοβάλει τον κόσμο». Κατά τον Κωνσταντίνο Λουράντο «μόνο κάποια φαρμακεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το υπουργείο βιάστηκε και η προχειρότητα είναι αυτή που στήθηκε το πρόγραμμα. Εμείς ποτέ δεν θα συμμετέχουμε σε τέτοια προγράμματα. Ξέρετε» κατέληξε «τι είναι να βάλεις τον κόσμο να τρέχει ένα μήνα για να δει αν έχει ή όχι καρκίνο;».

Το παράδειγμα της Βρετανίας

Όπως αναλύσαμε παραπάνω στην Ελλάδα ήρθαν κατά κύριο λόγο self test kit από την Κίνα είτε κατηγορίας iFOB ή FIT. Τα iFOB είναι παλαιάς γενιάς, ενώ τα FIT είναι νέας τεχνολογίας. Στην Βρετανία, λοιπόν, ακόμη και τα FIT δεν γίνονται στο σπίτι αλλά είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε σε έναν εξειδικευμένο φαρμακοποιό.

Και τα ερωτήματα είναι δεκάδες. Μεταξύ άλλων:

1)Με ποια κριτήρια έδωσε το πράσινο φως ο ΕΟΦ;

3)Στην πλειοψηφία τους είναι καινούριας ή παλαιάς τεχνολογίας τα self test που ήρθαν στην χώρα μας;

4)Και εάν το 80% των θετικών τεστ είναι ψευδώς θετικά,πόσα είναι τα ψευδώς αρνητικά;

5)Γιατί μετά τον ντόρο δεν υπάρχουν νέες διευκρινίσεις και «τρέχει» η Ματίνα Παγώνη να καθησυχάσει τον κόσμο;

5)Τελικά όπως είπε ο πρωθυπουργός «καταπολεμούμε τον φόβο» ή δημιουργούμε νέο;

6)Γιατί δεν προηγήθηκε μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης; Να ξέρουν οι πολίτες όλες τις λεπτομέρειες;

Εν κατακλείδι μια τόσο σημαντική κίνηση γίνεται φιάσκο γιατί είναι στημένη στο πόδι, παίζοντας με την υγεία του κόσμου.

Ας ξεκαθαρίσουμε όμως, όπως λένε οι ειδικοί:

Το θετικό τεστ δεν σημαίνει πως έχει ανιχνευθεί κάποια κακοήθεια καρκίνου.

Το τεστ ανιχνεύει την ύπαρξη αίματος στα κόπρανα και τίποτα παραπάνω.

Η κολονοσκόπηση είναι το μοναδικό εργαλείο που δίνει 100% αξιόπιστη διάγνωση.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη