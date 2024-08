Αυτός είναι ο κίνδυνος από το μακροχρόνιο κάπνισμα μαριχουάνας σε καθημερινή βάση

Η καθημερινή χρήση μαριχουάνας για χρόνια μπορεί να αυξήσει τον συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κεφαλής και λαιμού κατά 3 έως 5 φορές, σύμφωνα με μια από τις πρώτες (και τη μεγαλύτερη) μελέτες συσχέτισης μέχρι σήμερα.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι τα άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης, ιδιαίτερα εκείνα με Διαταραχή Χρήσης Κάνναβης (CUD – Cannabis Use Disorder) έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνους κεφαλής και λαιμού συγκριτικά με τους μη χρήστες», δήλωσε σε σχετικό δελτίο τύπου ο ανώτερος συγγραφέας της μελέτης Dr. Niels Kokot, καθηγητής ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργικής κεφαλής και λαιμού στο Keck School of Medicine στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες.

Η διαταραχή χρήσης κάνναβης σύμφωνα με το εγχειρίδιο Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Edition /DSM-5 της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης διαγιγνώσκεται βάσει μιας σειράς κριτηρίων που καθορίζουν τα πρότυπα συμπεριφοράς του χρήστη. Τέτοια κριτήρια είναι για παράδειγμα, η λήψη κάνναβης συχνά σε μεγαλύτερες ποσότητες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που ο χρήστης της θα επιθυμούσε ή η έντονη επιθυμία για χρήση, η διαρκής χρήση κάνναβης παρά τα συνεχή ή επαναλαμβανόμενα κοινωνικά ή διαπροσωπικά προβλήματα που προκαλούνται ή που επιδεινώνονται από τις επιδράσεις της, αλλά και η επαναλαμβανόμενη χρήση κάνναβης σε καταστάσεις στις οποίες αυτή αποδεικνύεται σωματικά επικίνδυνη, κ.ά

«Ενώ στη μελέτη μας δεν διαχωρίσαμε τις μεθόδους χρήσης κάνναβης, η κάνναβη λαμβάνεται πιο συχνά μέσω του καπνίσματος και αυτό πιθανότατα αφορά η συσχέτιση που βρήκαμε», είπε ο Kokot στο CNN.

Ο καρκίνος κεφαλής και λαιμού είναι ο έκτος πιο συχνός καρκίνος στον κόσμο και περιλαμβάνει τον καρκίνο του στόματος, του φάρυγγα, του λάρυγγα, του στοματοφάρυγγα (γλώσσα και αμυγδαλές και πίσω τοίχωμα του λαιμού) και των

παρακείμενων σιελογόνων αδένων. Στις ΗΠΑ οι καρκίνοι κεφαλής και λαιμού αποτελούν το 4% όλων των καρκίνων, με περισσότερες από 71.000 νέες περιπτώσεις και περισσότερους από 16.000 θανάτους να αναμένονται μέσα στο 2024, σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο.

Περίπου το 69% των ατόμων με διάγνωση καρκίνου του στόματος ή λαιμού έχουν προσδόκιμο ζωής περίπου 5 χρόνια ή και περισσότερο μετά τη διάγνωσή τους, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου. Εάν όμως ο καρκίνος κάνει μεταστάσεις, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 14%.

Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα τεράστιο σύνολο ιατρικών δεδομένων για να μελετήσει τη συσχέτιση της διαταραχής χρήσης κάνναβης με καρκίνους κεφαλής και λαιμού, δήλωσε ο Δρ Joseph Califano, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο. «Κατά μέσο όρο, τα άτομα με διαταραχή χρήσης κάνναβης κάνουν ένα τσιγάρο τη μέρα για τουλάχιστον δύο χρόνια, αν όχι για περισσότερο», είπε ο Califano, ο οποίος συνέγραψε το άρθρο που δημοσιεύτηκε την περασμένη βδομάδα στο JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι η μελέτη δεν βρίσκει συσχέτιση μεταξύ «της περιστασιακής ψυχαγωγικής χρήσης μαριχουάνας και του καρκίνου κεφαλής και λαιμού».

Η πρώτη μελέτη σε τέτοιο τεράστιο δείγμα

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα 20ετίας από 64 οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης που αντιπροσώπευαν περισσότερα από 90 εκατομμύρια άτομα και παρακολούθησαν περιπτώσεις καρκίνου με χρήση κάνναβης από 1 έως 5 χρόνια. Η μελέτη εντόπισε περισσότερες από 116.000 διαγνώσεις διαταραχής χρήσης κάνναβης σε άτομα με καρκίνο κεφαλής και λαιμού. Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες (που ήταν το 44,5%) των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 46 έτη, αντιστοιχίστηκαν στη συνέχεια με άτομα που είχαν επίσης καρκίνο στο κεφάλι και τον λαιμό, αλλά δεν είχαν διαγνωστεί με διαταραχή χρήσης κάνναβης.

Η ανάλυση έδειξε ότι τα άτομα με διαταραχή χρήσης κάνναβης είχαν σχεδόν 5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο στον στοματοφάρυγγα (μαλακή υπερώα, αμυγδαλές και πίσω μέρους του λαιμού), και πάνω από 8 φορές καρκίνο στον λάρυγγα. Τα ευρήματα ισχύουν για όλες τις ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης, ότι ο επιπολασμός του καρκίνου της κεφαλής και του λαιμού μεταξύ των ατόμων με διαταραχή χρήσης κάνναβης ήταν ανεξάρτητος από άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο και η εθνικότητα. Η χρήση αλκοόλ και καπνού, που έχουν συσχετιστεί με τον καρκίνο της κεφαλής και του λαιμού, επίσης δεν έπαιξε ρόλο στα ευρήματα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κάπνισμα διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, το οποίο αποτελεί το 90% όλων των καρκίνων κεφαλής και λαιμού. Η βαρύτερη χρήση καπνού οδηγεί σε ακόμη υψηλότερο κίνδυνο και όταν προστίθεται αλκοόλ, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Λόγω του τρόπου με τον οποίο καπνίζεται η μαριχουάνα, δηλαδή χωρίς φίλτρο, που εισπνέεται βαθιά και κρατείται στους πνεύμονες και στο λαιμό για λίγα δευτερόλεπτα, ο κίνδυνος από τον καπνό κάνναβης θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος, λένε οι επιστήμονες. «Επιπλέον, η κάνναβη καίγεται σε υψηλότερη θερμοκρασία από τον καπνό, αυξάνοντας τον κίνδυνο φλεγμονής που προκαλεί καρκίνο», λέει ο Kokot.

Η έρευνα βρήκε μια σχέση μεταξύ των διαφόρων κανναβινοειδών και της ανάπτυξης όγκου. Υπάρχουν περισσότερα από 100 κανναβινοειδή — βιολογικές ενώσεις (περίπου 540) στο φυτό της κάνναβης που συνδέονται με τους υποδοχείς κανναβινοειδών στο ανθρώπινο σώμα, σύμφωνα με το National Center for Complementary and Integrative Health. Η τετραϋδροκανναβινόλη ή THC, είναι η ουσία που προκαλεί ευφορία, ενώ η κανναβιδιόλη ή CBD, έχει αποδειχθεί ότι έχει ιατρική χρήση σε παιδικές κρίσεις και επιληψία.

«Μέρος της έρευνας που έχουμε ήδη δημοσιεύσει δείχνει ότι η THC ή οι ενώσεις που μοιάζουν με THC μπορούν σίγουρα να επιταχύνουν την ανάπτυξη του όγκου», λέει ο Califano. «Έχουμε επίσης ορισμένα δεδομένα που δείχνουν ότι τα κανναβινοειδή ενισχύουν την ανάπτυξη των καρκίνων του λαιμού που σχετίζονται με τον HPV».

Καθώς η χρήση μαριχουάνας αυξάνεται, υπάρχει ανησυχία ότι οι διαγνώσεις καρκίνου της κεφαλής και του λαιμού θα μπορούσαν να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, είπε ο Kokot: «Ειδικά καθώς η μαριχουάνα νομιμοποιείται ευρύτερα και γίνεται κοινωνικά αποδεκτή, μπορεί να δούμε μια αντίστοιχη αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου κεφαλής και λαιμού εάν επιβεβαιωθεί η συσχέτιση».