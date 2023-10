Επιστήμονες αποκάλυψαν τον βιολογικό λόγο που παθαίνουμε περισσότερες αναπνευστικές λοιμώξεις τον χειμώνα. Ο κρύος αέρας βλάπτει την ανοσολογική απόκριση της μύτης

Τα μικρόβια κυκλοφορούν στη φύση όλο το χρόνο, παρόλα αυτά οι άνθρωποι παθαίνουν περισσότερα κρυολογήματα, γρίπη και πλέον Covid-19 όταν ο καιρός κρυώνει. Γιατί;

Οι επιστήμονες φαίνεται πως βρήκαν γιατί παθαίνουμε περισσότερες αναπνευστικές λοιμώξεις τον χειμώνα: ο ίδιος ο παγωμένος αέρας είναι αυτός βλάπτει την ανοσολογική απόκριση της μύτης.

«Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια βιολογική, μοριακή εξήγηση σχετικά με έναν παράγοντα της έμφυτης ανοσολογικής μας απόκρισης που φαίνεται να περιορίζεται από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες», δήλωσε στο CNN η Δρ. Zara Patel, καθηγήτρια ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Στην πραγματικότητα, η μείωση της θερμοκρασίας μέσα στη μύτη κατά 5 βαθμούς Κελσίου σκοτώνει σχεδόν το 50% των δισεκατομμυρίων χρήσιμων κυττάρων και ιών που καταπολεμούν τα βακτήρια μέσα στα ρουθούνια, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

«Ο κρύος αέρας σχετίζεται με αυξημένη ιογενή λοίμωξη επειδή ουσιαστικά χάνεται το ήμισυ της ανοσίας ακόμη και με αυτή τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας», δήλωσε στο CNN και ο συγγραφέας της μελέτης Δρ. Benjamin Bleier, διευθυντής μεταφραστικής έρευνας ωτορινολαρυγγολογίας στο Massachusetts Eye and Ear και αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστώνη.

«Ωστόσο, πρόκειται για μελέτες in vitro, πράγμα που σημαίνει ότι αν και χρησιμοποιείται ανθρώπινος ιστός στο εργαστήριο για την παρατήρηση αυτής της ανοσολογικής απόκρισης, δεν είναι μια μελέτη που διεξάγεται μέσα στην πραγματική μύτη κάποιου», πρόσθεσε η Patel. «Συνήθως τα ευρήματα των in vitro μελετών επιβεβαιώνονται in vivo, αλλά όχι πάντα».

Όταν ένας ιός ή βακτήρια του αναπνευστικού εισβάλλουν στη μύτη που είναι το κύριο σημείο εισόδου στο σώμα, αμέσως το μπροστινό μέρος της μύτης ανιχνεύει το μικρόβιο, πολύ πριν το πίσω μέρος της αντιληφθεί τον εισβολέα, ανακάλυψε η ομάδα.

Σε εκείνο το σημείο, τα κύτταρα που επενδύουν εσωτερικά τη μύτη αρχίζουν αμέσως να δημιουργούν δισεκατομμύρια απλά αντίγραφα του εαυτού τους που ονομάζονται εξωκυτταρικά κυστίδια ή EV's.

«Τα EV δεν μπορούν να διαιρεθούν όπως τα κύτταρα, αλλά είναι σαν μικρές μίνι εκδόσεις κυττάρων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να σκοτώνουν αυτούς τους ιούς», είπε ο Bleier. «Τα EV λειτουργούν ως δόλωμα, έτσι τώρα όταν εισπνέουμε έναν ιό, αυτός κολλάει σε αυτά αντί να κολλάει στα κύτταρα και αποβάλλεται με τη ρινική βλέννα, μπλοκάροντας τα παθογόνα πριν προλάβουν να φτάσουν στον προορισμό τους και να πολλαπλασιαστούν. Αυτό είναι ένα από, αν όχι το μόνο μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος που αφήνει το σώμα να καταπολεμήσει τα βακτήρια και τους ιούς προτού εισέλθουν πραγματικά στο σώμα μας για τα καλά», συμπληρώνει ο Bleier. Μόλις δημιουργηθούν και διασκορπιστούν στη μύτη, τα δισεκατομμύρια EV's αρχίζουν να συσσωρεύουν τα μικρόβια-επιδρομείς.

«Είναι σαν να κλωτσάς μια σφηκοφωλιά. Αρχικά βλέπεις μερικές σφήκες να πετούν τριγύρω, αλλά όταν την κλωτσάς, όλες πετάγονται έξω από τη φωλιά για να επιτεθούν στον εισβολέα πριν αυτός προλάβει να μπει στη φωλιά», είπε ο Bleier. «Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα ‘σαρώνει’ αυτούς τους εισπνεόμενους ιούς, πριν προλάβουν να εισέλθουν για τα καλά στο κύτταρο».