Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού η Alpine θα παρουσιάσει το PS1, το concept car με την κωδική ονομασία Projet Spécial 1.

Συνολικά τέσσερις πρεμιέρες θα συνθέσουν την παρουσία της Alpine στο Παρίσι: το PS1, το A110 Sculpture, η A290 Collection, καθώς και νέοι χρωματισμοί και επενδύσεις για την A390.

Για να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τη συνέντευξη τύπου της Alpine στις 12 Οκτωβρίου στις 10:20, ώρα Ελλάδας πατήστε εδώ: Alpine at Paris Motor Show 2026.

Στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού η Alpine θα αποκαλύψει το PS1, ένα νέο concept car που έρχεται να εμπλουτίσει την παρουσία της μάρκας. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά, από τους πρώτους παγκοσμίως, το γλυπτό Alpine A110 Sculpture που προαναγγέλλει την επόμενη γενιά της Alpine A110, καθώς και μοντέλα που σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο εξατομίκευσης για τις Alpine A290 και A390.

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Το PS1 αποτελεί την κωδική ονομασία του νέου concept car και προέρχεται από τις λέξεις “Projet Spécial 1”. Αυτό εντάσσεται στον πυλώνα των ειδικών projects της προϊοντικής στρατηγικής της Alpine, δίπλα στο “Extraordinary Everyday” — που περιλαμβάνει τα μοντέλα ευρύτερης απήχησης, που είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη της μάρκας — και στον πυλώνα “Icons”, με κορυφαίο εκπρόσωπο την Alpine A110.

Η πρώτη teaser εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει έναν από τους προβολείς του PS1, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχεδίαση του μοντέλου. Αυτό είναι και το μοναδικό στοιχείο που αποκαλύπτεται πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, την πρώτη ημέρα της έκθεσης, οπότε και η Alpine θα παρουσιάσει όλες τις λεπτομέρειες.

Στο Παρίσι θα πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του και το Alpine A110 Sculpture. Καλυμμένο με ένα μπλε πέπλο που παραπέμπει στην ελαφρότητα και την αεροδυναμική ροή, το γλυπτό προϊδεάζει για τη σχεδιαστική κατεύθυνση της τρίτης γενιάς της A110. Οι αναλογίες και η δυναμική στάση του original μοντέλου, αλλά και της σημερινής Alpine A110, αποδίδονται μέσα από μια απόλυτα σύγχρονη, ρευστή και καμπύλη μορφή. Αντλώντας έμπνευση, μεταξύ άλλων, από το εμβληματικό Concorde και τη στιγμή που αυτό περνούσε το φράγμα του ήχου, αυτή η καλλιτεχνική δημιουργία βασίζεται στα τεχνικά θεμέλια της ολοκαίνουργιας πλατφόρμας Alpine Performance Platform — APP.

Τις πρεμιέρες αυτές θα πλαισιώσουν μοντέλα που παρουσιάζουν, για πρώτη φορά, την επέκταση των εκδόσεων Atelier Alpine στις A290 και A390. Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά μια πλούσια γκάμα νέων χρωμάτων, επενδύσεων και φινιρισμάτων, από τη νέα έκδοση Collection της Alpine A290, έως την Alpine A390 GTS στο νέο ματ χρώμα Bleu Tempête Mat.

Η Alpine στο Παρίσι αποκαλύπτει την ισχυρή δυναμική της. Μετά την μεγάλη ανάπτυξη που κατέγραψε το 2025, η μάρκα συνεχίζει την ανοδική της πορεία το 2026, με αιχμή του δόρατος το best-seller μοντέλο της, το hot hatch Alpine A290. Παράλληλα, η Alpine A390 sport fastback μεταφέρει το DNA της μάρκας σε μια νέα κατηγορία, διευρύνοντας περαιτέρω την απήχησή της.

Με το δίκτυό της να εκτείνεται πλέον σε 25 χώρες —και με την Ελλάδα να προστίθεται σύντομα σε αυτό— η Alpine επιταχύνει την ανάπτυξή της, με στόχο να καθιερωθεί ως η γαλλική premium σπορ μάρκα αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.