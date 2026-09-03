Για την ανάπτυξη του συστήματος, η Dyson αναφέρει ότι αξιοποίησε περίπου 470.000 οδοντιατρικές εικόνες.

Μια νέα τεχνολογία στον χώρο της στοματικής υγιεινής παρουσιάζει η Dyson, η οποία κάνει το ντεμπούτο της στην κατηγορία των προϊόντων οδοντικής φροντίδας με μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα που ενσωματώνει κάμερα, τεχνητή νοημοσύνη και σύστημα ψεκασμού στοματικού διαλύματος.

Η Dyson CameraJet, επιχειρεί να συνδυάσει σε ένα προϊόν τρεις διαφορετικές διαδικασίες, αυτή του βουρτσίσματος, του καθαρισμου ανάμεσα στα δόντια και τη χρήση στοματικού διαλύματος.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βρίσκεται στην κάμερα που είναι τοποθετημένη κοντά στην κεφαλή της οδοντόβουρτσας. Πρόκειται για μια κάμερα μακροφακού 100.000 pixel, η οποία καταγράφει την περιοχή των δοντιών και εντοπίζει τα κενά ανάμεσά τους. Όταν αναγνωριστεί ένα σημείο που χρειάζεται καθαρισμό, ένας λεπτός πίδακας στοματικού διαλύματος κατευθύνεται προς το συγκεκριμένο σημείο.

Τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των κενών

Για την ανάπτυξη του συστήματος, η Dyson αναφέρει ότι αξιοποίησε περίπου 470.000 οδοντιατρικές εικόνες, προκειμένου να εκπαιδεύσει τον αλγόριθμο να αναγνωρίζει τα σημεία ανάμεσα στα δόντια.

Η κάμερα καταγράφει έως και 28 εικόνες το δευτερόλεπτο, ενώ ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να εντοπίζει τα κενά και να κατευθύνει με ακρίβεια τον ψεκασμό.

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Στόχος της Dyson είναι να αντιμετωπίσει ένα από τα συχνότερα προβλήματα της καθημερινής στοματικής φροντίδας: τον ανεπαρκή καθαρισμό των μεσοδόντιων διαστημάτων.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η έλλειψη συστηματικής χρήσης οδοντικού νήματος αποτέλεσε ένα από τα κίνητρα για την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, εννέα στους δέκα ανθρώπους δεν χρησιμοποιούν οδοντικό νήμα όσο συχνά θα έπρεπε.

Πώς λειτουργεί το σύστημα ψεκασμού

Το στοματικό διάλυμα βρίσκεται σε ειδική διαφανή δεξαμενή χωρητικότητας 12,5 ml, η οποία είναι ενσωματωμένη στο πάνω μέρος της συσκευής. Μέσω ενός συστήματος αντλίας, το υγρό διατηρείται υπό πίεση και διοχετεύεται σε κωνικό σπρέι με στόχο τα σημεία που έχει εντοπίσει η κάμερα.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος ακόμη και όταν η οδοντόβουρτσα κρατιέται ανάποδα. Η Dyson υποστηρίζει ότι η ειδική σχεδίαση της δεξαμενής επιτρέπει τη συνέχιση του ψεκασμού ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της συσκευής.

Η επαναπλήρωση της δεξαμενής γίνεται μέσω ειδικού σταθμού σύνδεσης και, σύμφωνα με την εταιρεία, ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου τρία δευτερόλεπτα.

Και ειδική οδοντόκρεμα

Η Dyson δεν περιορίστηκε στην ίδια την οδοντόβουρτσα, αλλά δημιούργησε παράλληλα τη δική της σειρά οδοντόκρεμας και στοματικού διαλύματος, σχεδιασμένα ειδικά για χρήση με το CameraJet.

Η οδοντόκρεμα διατίθεται σε δύο γεύσεις, Τζίντζερ Μέντα και Δυόσμος, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να παράγει ελάχιστο αφρό. Ο περιορισμός του αφρισμού θεωρείται σημαντικός για τη λειτουργία της ενσωματωμένης κάμερας, καθώς ο αφρός θα μπορούσε να επηρεάσει την ορατότητα και την καταγραφή των δοντιών.

Η νέα οδοντόβουρτσα αποτελεί το πρώτο προϊόν της Dyson στον χώρο της στοματικής υγιεινής και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της εταιρείας να μεταφέρει την τεχνογνωσία της από τις ηλεκτρικές συσκευές σε νέες κατηγορίες προϊόντων.

Η εταιρεία, που έγινε παγκοσμίως γνωστή κυρίως για τις τεχνολογικά προηγμένες ηλεκτρικές σκούπες της, έχει ήδη επεκταθεί και σε άλλους τομείς.