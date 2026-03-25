Η Meta υποστήριξε ότι έχει καταβάλει προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια για την καταπολέμηση των προβληματικών χρηστών των πλατφορμών της και την προώθηση ασφαλών εμπειριών για τους ανηλίκους.

Δικαστήριο στο Νέο Μεξικό στις ΗΠΑ διέταξε τη Meta να καταβάλει πρόστιμο ύψους 375 εκατ. δολάρια (324 εκατ. ευρώ) για παραπλάνηση των χρηστών σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της για τα παιδιά.

Η επιτροπή ενόρκων έκρινε ότι η Meta, η οποία κατέχει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, ήταν υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της έθεταν σε κίνδυνο τα παιδιά και τα εξέθεταν σε υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο καθώς και σε επαφή με σεξουαλικούς παραβάτες.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες, δήλωσε ότι η ετυμηγορία είναι «ιστορική» και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια πολιτεία έχει κερδίσει αγωγή εναντίον της Meta για θέματα ασφάλειας των παιδιών. Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε σύμφωνα με το BBC ότι η εταιρεία διαφωνεί με την ετυμηγορία και σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρούμε την ασφάλεια των ανθρώπων στις πλατφόρμες μας και έχουμε σαφή εικόνα των προκλήσεων που συνεπάγεται ο εντοπισμός και η απομάκρυνση κακόβουλων χρηστών και επιβλαβούς περιεχομένου. Παραμένουμε σίγουροι για το ιστορικό μας όσον αφορά την προστασία των εφήβων στο διαδίκτυο», είπε.

Η επιτροπή ενόρκων έκρινε ότι η Meta ήταν υπεύθυνη για παραβίαση του Νόμου περί Αθέμιτων Πρακτικών του Νέου Μεξικού, επειδή παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της για τους νεαρούς χρήστες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης που διήρκεσε επτά εβδομάδες, στους ενόρκους παρουσιάστηκαν εσωτερικά έγγραφα της Meta και ακούστηκαν μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων σχετικά με το πώς η εταιρεία γνώριζε ότι παιδόφιλοι χρησιμοποιούσαν τις πλατφόρμες της.

Ο Αρτούρο Μπεχάρ, πρώην επικεφαλής του τμήματος μηχανικών της Meta, ο οποίος παραιτήθηκε από την εταιρεία το 2021 και έγινε πληροφοριοδότης, κατέθεσε σχετικά με διάφορα πειράματα που διεξήγαγε στο Instagram, τα οποία έδειξαν ότι σε ανήλικους χρήστες προβάλλονταν σε σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο.

Είπε ότι η μικρή κόρη του δέχτηκε σεξουαλική πρόταση από έναν άγνωστο στο Instagram.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν εσωτερική έρευνα της Meta, η οποία, σε κάποιο σημείο, διαπίστωσε ότι το 16% του συνόλου των χρηστών του Instagram είχε αναφέρει ότι του είχαν εμφανιστεί ανεπιθύμητες εικόνες γυμνού ή σεξουαλικής δραστηριότητας μέσα σε μία μόνο εβδομάδα.

