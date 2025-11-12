Παρά την αυξανόμενη συρροή, τα μουσικά κομμάτια που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης αντιστοιχούν σε αυτό το στάδιο σε πολύ μικρό μέρος των ακροάσεων.

Η διάκριση μιας μουσικής που δημιουργήθηκε κατά 100% από την Τεχνητή Νοημοσύνη από μια μουσική παρόμοιου είδους που δημιουργήθηκε από ανθρώπους καθίσταται σχεδόν αδύνατη για έναν ακροατή - έδειξε έρευνα της Ipsos για την πλατφόρμα streaming (ροής δεδομένων) Deezer.

Στους 9.000 ανθρώπους που ρωτήθηκαν, «το 97% δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει μια μουσική που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από την ΤΝ από μια μουσική που δημιουργήθηκε από ανθρώπους σε τεστ που έγινε στα τυφλά και περιελάμβανε δύο μουσικά κομμάτια ΤΝ και ένα πραγματικό», αποκάλυψε η γαλλική πλατφόρμα στρίμινγκ.

Η έρευνα αυτή έγινε διαδικτυακά από τις 6 ως τις 10 Οκτωβρίου σε οκτώ χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και Ιαπωνία.

Σχεδόν οι μισοί από τους μετέχοντες έκριναν επίσης ότι η ΤΝ μπορεί να τους καθοδηγήσει για να ανακαλύψουν νέα τραγούδια, αλλά εμφανίστηκαν πιο απαισιόδοξοι για τις συνέπειες της δημιουργίας μουσικής από την ΤΝ.

Συνεπώς το 51% από αυτούς έκρινε ότι η ΤΝ θα οδηγήσει στην εμφάνιση «κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπων» τραγουδιών και σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) δήλωσαν πως πιστεύουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους να προκληθεί «απώλεια της δημιουργικότητας στη μουσική παραγωγή», σύμφωνα με την έρευνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αποτελέσματα αυτά «δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κόσμος νοιάζεται για τη μουσική και ότι θέλει να ξέρει αν ακούει ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο ή από ΤΝ», σημείωσε σε ανακοίνωση ο γενικός διευθυντής της Deezer Αλέξις Λαντερνιέ.

Συγκρότημα ΤΝ «πιάνει» 3 εκατ. ακροάσεις στο Spotify

Η γαλλική επιχείρηση είναι μέχρι σήμερα η μοναδική πλατφόρμα μουσικής που επισημαίνει συστηματικά τους τίτλους που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από την ΤΝ, με επισήμανση που τίθεται υπόψη των χρηστών.

Τον Ιανουάριο, η πλατφόρμα είχε ανακοινώσει ότι ένας τίτλος στους δέκα που παραδίδονταν στον ιστότοπό της σε μια μέρα ήταν στην πραγματικότητα αποκλειστικά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δέκα μήνες αργότερα, το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε στο «34% του συνόλου των τίτλων», δηλαδή σε σχεδόν 40.000 την ημέρα, επισήμανε η εταιρεία.

Ωστόσο παρά την αυξανόμενη αυτή συρροή, τα μουσικά κομμάτια που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης αντιστοιχούν σε αυτό το στάδιο σε πολύ μικρό μέρος των ακροάσεων.

Η ξαφνική δημοτικότητα που απέκτησε τον Ιούνιο ένα συγκρότημα ΤΝ στην πλατφόρμα Spotify, το The Velvet Sundown, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, καθώς το δημοφιλέστερο τραγούδι του ξεπερνούσε τα τρία εκατομμύρια ακροάσεις.

Η κορυφαία στον τομέα σουηδική πλατφόρμα, στην οποία είχαν προσάψει επανειλημμένως έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την ΤΝ, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο μέτρα για να ενθαρρύνει καλλιτέχνες και εκδότες μουσικής να δείχνουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.