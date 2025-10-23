Η αντιπαράθεση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίζοντας την τεχνολογική κοινότητα σε δύο στρατόπεδα: εκείνους που βλέπουν την AI ως κινητήριο δύναμη προόδου και καινοτομίας, και όσους θεωρούν ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της απειλεί την ανθρωπότητα.

Μια ευρεία συμμαχία προσωπικοτήτων από τον χώρο της τεχνολογίας, της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών ζητά την άμεση αναστολή κάθε προσπάθειας ανάπτυξης «υπερνοημοσύνης» - μιας μορφής τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες σε όλους τους τομείς.

Περισσότερα από 850 άτομα, ανάμεσά τους ο συνιδρυτής της Apple Στιβ Βοζνιάκ και ο ιδρυτής της Virgin Group Ρίτσαρντ Μπράνσον, υπέγραψαν δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, καλώντας σε απαγόρευση της ανάπτυξης υπερνοημοσύνης έως ότου διασφαλιστεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί και να ελεγχθεί με ασφάλεια.

Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει ορισμένους από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, όπως τους Γιοσούα Μπεντζιό και Τζέφρι Χίντον – γνωστούς ως «νονούς» της σύγχρονης AI – καθώς και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϊ, Στιούαρτ Ράσελ.

Η έννοια της υπερνοημοσύνης έχει γίνει κεντρικό σημείο της τεχνολογικής κούρσας ανάμεσα σε εταιρείες όπως η OpenAI, η xAI του Ίλον Μασκ και η Meta, η οποία έχει ιδρύσει ακόμη και τμήμα με την ονομασία «Meta Superintelligence Labs». Ωστόσο, οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι η επιδίωξη τέτοιας τεχνολογίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους – από την απώλεια εργασιών και την υποβάθμιση της ανθρώπινης αυτονομίας, έως ζητήματα εθνικής ασφάλειας και ακόμη και την πιθανότητα εξαφάνισης του ανθρώπινου είδους.

Η δήλωση ζητά την επιβολή μορατόριουμ στην ανάπτυξη υπερνοημοσύνης μέχρι να υπάρξει ευρεία δημόσια αποδοχή και επιστημονική συναίνεση για την ασφαλή και ελεγχόμενη εφαρμογή της.

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται ακαδημαϊκοί, θρησκευτικοί ηγέτες, δημοσιογράφοι και πρώην πολιτικοί από διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Μάικ Μάλεν, η πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Σούζαν Ράις, αλλά και οι συντηρητικοί σχολιαστές Στιβ Μπάνον και Γκλεν Μπεκ.

Ανάμεσα στα γνωστά ονόματα που υπέγραψαν είναι και ο πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, καθώς και η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον. Ο αριθμός των υπογραφών, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αυξάνεται συνεχώς.

Ακόμη και κορυφαίοι επιχειρηματίες του κλάδου, όπως ο Ίλον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν, έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν για τους κινδύνους της υπερνοημοσύνης.

Έρευνα του Future of Life Institute, που επικαλείται η δήλωση, δείχνει ότι μόλις το 5% των Αμερικανών υποστηρίζει την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη υπερνοημοσύνης, ενώ η πλειονότητα ζητά αυστηρή ρύθμιση και επιστημονική διασφάλιση πριν προχωρήσει οποιαδήποτε σχετική τεχνολογία.