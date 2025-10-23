Οι περισσότεροι μεγάλοι πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκουν να αναπτύξουν τη γενική τεχνητή νοημοσύνη.

Περισσότεροι από 700 επιστήμονες, πολιτικές προσωπικότητες, επιχειρηματίες, διασημότητες, αλλά και ο Στιβ Μπάνον και Γκλεν Μπεκ, προσωπικότητες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που ανήκουν στη δεξιά, ζήτησαν σήμερα να σταματήσουν οι εργασίες με στόχο την ανάπτυξη μιας τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ, AI) ικανής να υπερβεί τις ανθρώπινες δυνατότητες, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που θα δημιουργούσε κάτι τέτοιο για την ανθρωπότητα.

«Ζητούμε να σταματήσει η ανάπτυξη μιας υπερνοημοσύνης όσο δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση ότι αυτή θα μπορούσε να κατασκευασθεί με τρόπο ελεγχόμενο και ασφαλή και όσο δεν υπάρχει υποστήριξη για κάτι τέτοιο εκ μέρους του πληθυσμού», αναφέρεται στη σελίδα της πρωτοβουλίας που ανελήφθη από το Future of Life Institute (Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ζωής), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες που προειδοποιεί τακτικά για τις επιβλαβείς συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ αυτών που υπογράφουν είναι «πατέρες» της σύγχρονης TN, όπως ο Τζέφρι Χίντον, νομπελίστας της Φυσικής το 2024, ο Στιούαρτ Ράσελ, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ ή ο Γιόσουα Μπέντζιο, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης προσωπικότητες των εταιρειών τεχνολογίας όπως ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ιδρυτής του ομίλου Virgin, και ο Στιβ Βόζνιακ, συνιδρυτής της Apple· πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και η Σούζαν Ράις, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας επί Μπαράκ Ομπάμα· θρησκευτικούς αξιωματούχους όπως ο Πάολο Μπενάντι, σύμβουλος του πάπα και κύριος εμπειρογνώμονας του Βατικανού για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά επίσης διασημότητες όπως ο αμερικανός τραγουδιστής will.i.am ή ακόμα ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ.

Η υποστήριξη από προσωπικότητες όπως ο Μπάνον αντανακλά την εν δυνάμει αυξανόμενη ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη που επικρατεί μεταξύ της λαϊκιστικής δεξιάς, επισημαίνει το Ρόιτερς, σε μια περίοδο που πολλοί με σχέσεις με τη Σίλικον Βάλεϊ έχουν αναλάβει σημαντικούς ρόλους στη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Στιβ Μπάνον και Γκλεν Μπεκ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.

Οι περισσότεροι μεγάλοι πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκουν να αναπτύξουν τη γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI), στάδιο κατά το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα εξισωθεί με όλες τις διανοητικές ικανότητες των ανθρώπων, αλλά και την υπερνοημοσύνη, που θα προχωρήσει πέραν των ικανοτήτων αυτών.

Για τον Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI που δημιούργησε το ChatGPT, η υπερνοημοσύνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε πέντε χρόνια, όπως είχε ο ίδιος εξηγήσει το Σεπτέμβριο σε εκδήλωση του ομίλου μέσων ενημέρωσης Axel Springer.

«Λίγο ενδιαφέρει αν θα είναι σε δύο ή σε δεκαπέντε χρόνια, το να κατασκευασθεί ένα τέτοιο πράγμα είναι απαράδεκτο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαξ Τέγκμαρκ, πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Μέλλον της Ζωής, για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προχωρούν σε εργασίες τέτοιου είδους «χωρίς να υφίσταται κάποιο κανονιστικό πλαίσιο».

«Μπορούμε να είμαστε υπέρ της δημιουργίας πιο ισχυρών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα για να ιαθεί ο καρκίνος, όντας παράλληλα εναντίον της υπερνοημοσύνης», πρόσθεσε.

Η δράση αυτή απηχεί επιστολή ερευνητών και στελεχών του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η οποία δημοσιοποιήθηκε πριν από ένα μήνα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ζητούσε τη σύναψη «διεθνών συμφωνιών πάνω στις κόκκινες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη» ώστε να προληφθούν συνέπειες καταστροφικές για την ανθρωπότητα.