iPhone 17: Από την ημερομηνία κυκλοφορίας μέχρι τα χρώματα, όλα όσα γνωρίζουμε

Όλα τα δεδομένα για το νέο iPhone 17.

Οι θαυμαστές της Apple περίμεναν μήνες αυτή τη στιγμή. Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο τεχνολογικός γίγαντας θα αποκαλύψει το iPhone 17. Οι λεπτομέρειες που παραμένουν κρυφές θα αποκαλυφθούν στην εκδήλωση κυκλοφορίας της Apple , με τις φήμες να κάνουν λόγο για ένα φρέσκο ​​σχεδιασμό, ένα νέο κουμπί κάμερας και πολλά άλλα.

Με τις φήμες να δείχνουν ένα πιο λεπτό iPhone 17 Air, σχεδιαστικές βελτιώσεις σε όλη τη σειρά και πιθανές αναβαθμίσεις όπως μια μπροστινή κάμερα 48MP και ProMotion που θα επεκταθεί και σε μοντέλα που δεν είναι Pro, το iPhone 17 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια από τις πιο συναρπαστικές ενημερώσεις των τελευταίων ετών - αν οι διαρροές επαληθευτούν.

Οι τιμές ενδέχεται να μην παραμείνουν σταθερές φέτος, με αναφορές να υποδηλώνουν αυξήσεις που συνδέονται με το νέο κόστος σχεδιασμού και πιθανούς δασμούς στις ΗΠΑ. Η φημολογούμενη επιστροφή στο αλουμίνιο στα μοντέλα Pro ίσως κατεβάσει τη τιμή του, ενώ μια νέα επιλογή χρώματος σε γαλάζιο θα μπορούσε να ανανεώσει τα πράγματα, η ενιαία κάμερα και το ηχείο του iPhone 17 Air μπορεί να μην είναι αρκετά για ορισμένους.

Ο Tim Cook έκανε νύξεις για μια «εκπληκτική» εκδήλωση της Apple, με το λογότυπο στην πρόσκληση να μοιάζει με εικόνα θερμικής κάμερας. Ενώ δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι θα έρθει μια θερμική κάμερα στο iPhone 17, οι θαυμαστές στο διαδίκτυο εικάζουν ότι θα μπορούσε να υπονοεί την φημολογούμενη αναβάθμιση ψύξης με θάλαμο ατμών που θα μπορούσε να βοηθήσει στη θερμική διαχείριση.

Πώς θα είναι το νέο iPhone17

Εδώ και μήνες, η Apple αναμενόταν να παρουσιάσει ένα εξαιρετικά λεπτό iPhone 17 Air, το οποίο πιθανότατα θα αντικαταστήσει το μοντέλο Plus στη σειρά. Προβλέπεται να έχει πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, το οποίο είναι ακόμη πιο λεπτό από το Samsung Galaxy S25 Edge . Επιπλέον εικάζεται ότι η Apple επανασχεδιάζει πλήρως το πίσω μέρος του iPhone 17 Pro, εξοπλίζοντάς το με μια οριζόντια μπάρα κάμερας που μοιάζει με το νέο Google Pixel 10 .

Αναμένονται επίσης κάποιες αναβαθμίσεις στο εσωτερικό. Οι φήμες κάνουν λόγο για σημαντικές βελτιώσεις στην κάμερα, συμπεριλαμβανομένου του οπτικού ζουμ 8x για τα μοντέλα Pro και μιας σημαντικά βελτιωμένης μπροστινής κάμερας 24MP σε όλη τη σειρά. Η ταυτόχρονη εγγραφή με μπροστινή και πίσω κάμερα είναι επίσης πιθανή.

{https://x.com/tim_cook/status/1960374776372887890}

Ημερομηνία κυκλοφορίας του Apple iPhone 17

Η Apple ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει μια «συναρπαστική» εκδήλωση την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Apple Park στο Cupertino, όπου η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει το iPhone 17 μαζί με άλλα νέα προϊόντα. Η κεντρική ομιλία θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στον ιστότοπο της Apple, στην εφαρμογή Apple TV και στο YouTube.

Με βάση τις προηγούμενες κυκλοφορίες, οι προπαραγγελίες του iPhone 17 πιθανότατα θα ξεκινήσουν την ίδια εβδομάδα, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, με τις συσκευές να αποστέλλονται και να φτάνουν στα καταστήματα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Προβλέπεται επίσης ότι αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά πριν η Apple αλλάξει εντελώς τη στρατηγική κυκλοφορίας των iPhone. Σύμφωνα με το The Information από την επόμενη χρονιά, η Apple δεν θα κυκλοφορεί πλέον όλα τα iPhone τον Σεπτέμβριο.

Ενώ ο τεχνολογικός γίγαντας αναμένεται να κυκλοφορήσει το οικονομικό iPhone 17e τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2026, όπως και το iPhone 16e που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με αναφορές δεν θα κυκλοφορήσει καθόλου το βασικό iPhone 18 το 2026.

Σύμφωνα με αναφορές, η Apple θα κυκλοφορήσει τα iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air και το ολοκαίνουργιο iPhone 18 Fold μόνο τον Σεπτέμβριο του 2026. Δεν θα υπάρξει καθόλου βασικό iPhone 18.

Αντίθετα, θα κυκλοφορήσει την άνοιξη και θα αποκαλυφθεί μαζί με το iPhone 18e το 2027.

Ο λόγος για την σταδιακή κυκλοφορία φέρεται να είναι για να μπορέσει η Apple να αναδείξει καλύτερα το πτυσσόμενο iPhone και να ανταγωνιστεί άλλους κατασκευαστές smartphone που συχνά κυκλοφορούν νέα μοντέλα την άνοιξη.

Τιμή Apple iPhone 17: Πόσο θα μπορούσαν να κοστίσουν οι νέες συσκευές;

Ενώ δεν θα γνωρίζουμε την τιμή του iPhone 17 μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, υπάρχουν ήδη πολλές φήμες. Ωστόσο, οι φήμες για την τιμή του νέου iPhone δεν είναι ποτέ τόσο αξιόπιστες. Κάθε χρόνο, διαρροές και αναλυτές προβλέπουν αύξηση της τιμής, και κάθε χρόνο, η Apple τείνει να επιμένει. Ωστόσο, αυτό μπορεί τελικά να αλλάξει το 2025.

Σε μια ανάρτηση του Μαΐου στο Truth Social, ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 25% σε όλα τα iPhone που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ. Η Apple είχε ήδη αρχίσει να μεταφέρει μέρος της παραγωγής της στην Ινδία το 2020, βοηθώντας την να αποφύγει προηγούμενους δασμούς, αλλά αυτή η τελευταία απειλή θα μπορούσε να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές μέχρι την κυκλοφορία του iPhone 17.

Σε δημοσίευμα στα μέσα Αυγούστου, το Bloomberg ισχυρίστηκε ότι η Apple σχεδίαζε να κατασκευάσει και τα τέσσερα μοντέλα iPhone 17 με προορισμό τις ΗΠΑ στην Ινδία, κάτι που είναι η πρώτη φορά που οι αποστολές μιας ολόκληρης νέας σειράς θα προέρχονται από την Ινδία κατά την κυκλοφορία τους. Η κίνηση αυτή φέρεται να έχει σχεδιαστεί για να μειώσει την εξάρτηση της Apple από την Κίνα και θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των επιπτώσεων πιθανών δασμών, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Σύμφωνα με το Bloomberg , τα εργοστάσια που διαχειρίζεται ο όμιλος Tata, ένας ινδικός πολυεθνικός όμιλος, αναμένεται να χειριστούν περίπου το ήμισυ της παραγωγής iPhone της Ινδίας εντός δύο ετών, μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Apple, Foxconn.

Τον Μάιο, η Wall Street Journal ισχυρίστηκε ότι η Apple σχεδίαζε να αυξήσει τις τιμές των iPhone αυτόν τον Σεπτέμβριο. Ο τεχνολογικός γίγαντας φέρεται να σκοπεύει να αποδώσει την αύξηση σε νέα χαρακτηριστικά και αλλαγές στο σχεδιασμό, αντί για δασμούς, σε μια προσπάθεια να αποφύγει πολιτικές αντιδράσεις.

Στις 13 Αυγούστου, η αξιόπιστη διαρροή πληροφοριών από το Weibo, Instant Digital, ισχυρίστηκε ότι το iPhone 17 Pro θα αυξηθεί σε τιμή κατά 50 δολάρια, φτάνοντας τα 1.050 δολάρια στις ΗΠΑ, αλλά ο βασικός αποθηκευτικός χώρος θα διπλασιαστεί επίσης από 128 GB σε 256 GB, ενώ η χαμηλότερη βαθμίδα θα καταργηθεί εντελώς. Την περασμένη εβδομάδα, ο αναλυτής Jeff Pu ισχυρίστηκε ότι τα μοντέλα iPhone 17 πιθανότατα θα είναι πιο ακριβά από τη σειρά iPhone 16 λόγω των δασμών των ΗΠΑ σε συσκευές που συναρμολογούνται στην Κίνα και την Ινδία.

Η Instant Digital δεν είναι η μόνη που αναφέρεται αύξηση 50 δολαρίων. Ο αναλυτής της Jefferies, Edison Lee, δήλωσε ότι η Apple αναμένεται να αυξήσει την τιμή κάθε μοντέλου iPhone 17 κατά 50 δολάρια ως τρόπο αντιστάθμισης των δασμών της Κίνας και του κόστους των εξαρτημάτων. Η φημολογούμενη αύξηση τιμών θα ισχύει για τα iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max.

Ωστόσο, ο Mark Gurman του Bloomberg ανέφερε τον Μάρτιο ότι το iPhone 17 Air, το οποίο αναμένεται να αντικαταστήσει το μοντέλο Plus, θα κοστίζει το ίδιο με το iPhone 16 Plus: 899 δολάρια στις ΗΠΑ και 899 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε θα πρέπει απλώς να περιμένουμε και να δούμε.

Κάμερα Apple iPhone 17

Λεπτομέρειες σχετικά με την κάμερα του iPhone 17 παραμένουν μυστικές και, ενώ το λογότυπο της Apple μοιάζει σαν να το βλέπετε μέσω θερμικής κάμερας, είναι ένα χαρακτηριστικό για το οποίο δεν έχουν υπάρξει φήμες.

Σε μια έκθεση του Αυγούστου 2024, ο Jeff Pu ισχυρίστηκε ότι και τα τέσσερα μοντέλα iPhone 17 θα διαθέτουν μπροστινή κάμερα 24MP – έναν καλύτερο φακό από την μπροστινή κάμερα 12MP του iPhone 16. Είναι μια φήμη που υποστήριξε ο αξιόπιστος διαρροέας Ming-Chi Kuo τον Ιανουάριο του 2024. Τον Οκτώβριο του 2024, ο Pu πρόσθεσε ότι το iPhone 17 Pro θα διαθέτει τηλεφακό 48MP με οπτικό ζουμ 3,5x και μια επανασχεδιασμένη τριπλή διάταξη καμερών που εκτείνεται οριζόντια στο πίσω μέρος.

Σύμφωνα με ένα βίντεο στο YouTube από την FrontPageTech που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, τα μοντέλα Pro ενδέχεται επίσης να αποκτήσουν μια νέα λειτουργία εγγραφής βίντεο, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν πλάνα τόσο από την μπροστινή όσο και από την πίσω κάμερα ταυτόχρονα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Majin Bu παρουσίασε περισσότερες renders της σειράς iPhone 17 , αυτή τη φορά της διάταξης των καμερών. Στις renders, τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max φαίνονται με ένα τριπλό σύστημα καμερών τοποθετημένο οριζόντια στην κορυφή. Το βασικό iPhone 17 θα παραμείνει στις δύο κάθετες κάμερές του, ενώ το iPhone 17 Air θα διαθέτει μόνο μία κάμερα. Ο Mark Gurman ισχυρίστηκε τον Μάρτιο του 2025 ότι αυτή θα είναι μια κάμερα 48MP στο iPhone 17 Air.

Σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg , η Apple σχεδιάζει να δώσει έμφαση στη βελτιωμένη εγγραφή βίντεο φέτος για να προσελκύσει περισσότερο δημιουργούς και vloggers, κάτι που πρότεινε σε ένα ενημερωτικό δελτίο της PowerOn τον Φεβρουάριο.

Τον Ιούλιο του 2025, ένας ανώνυμος tipster δήλωσε στο MacRumors ότι το iPhone 17 Pro θα λάμβανε αναβαθμισμένο τηλεφακό με οπτικό ζουμ έως και 8x, ένα αξιοσημείωτο άλμα από το 5x του iPhone 16 Pro. Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε ότι ο φακός θα υποστηρίζει συνεχές οπτικό ζουμ σε όλα τα εστιακά μήκη με φυσική αλλαγή θέσης. Η Apple φέρεται επίσης να εργάζεται πάνω σε μια νέα εφαρμογή επαγγελματικής κάμερας που έχει σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί εργαλεία τρίτων όπως το Halide και το Filmic Pro, αν και δεν είναι σαφές εάν θα είναι αποκλειστική για τα μοντέλα Pro.

Ο ανώνυμος tipster ισχυρίστηκε επίσης ότι ένα δεύτερο ειδικό κουμπί ελέγχου κάμερας θα προστεθεί στο πάνω άκρο του iPhone 17, συμπληρώνοντας το υπάρχον στο πλάι.

Σχεδιασμός και οθόνη Apple iPhone 17

Έχουν υπάρξει τόσες πολλές αξιόπιστες διαρροές σχεδιασμού του iPhone 17 τους τελευταίους μήνες που φαίνεται σαν να γνωρίζουμε ήδη πώς θα μοιάζει η επερχόμενη συσκευή.

Η μεγαλύτερη αναμόρφωση του σχεδιασμού φαίνεται ότι θα έρθει με το iPhone 17 Air. Τον Μάρτιο, η διαβόητη διαρροή πληροφοριών IceUniverse ισχυρίστηκε ότι το τηλέφωνο θα μπορούσε να έχει πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά - λεπτότερο από οποιοδήποτε iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Apple.

Ο αναλυτής της Apple, Ming-Chi Kuo, δήλωσε πέρυσι ότι θα διαθέτει μόνο μία οπίσθια κάμερα 48MP σε μια νέα οριζόντια μπάρα κάμερας σε σχήμα χαπιού, και ασυνήθιστα, το Apple Track ισχυρίστηκε στα τέλη Απριλίου 2025 ότι θα διαθέτει μια θύρα USB-C που είναι ελαφρώς εκτός κέντρου για να φιλοξενήσει το λεπτότερο πλαίσιο. Φημολογείται επίσης ότι η συσκευή θα διαθέτει οθόνη OLED 6,6 ιντσών με ProMotion, Dynamic Island και Face ID.

Στις 28 Ιουλίου, ένα πρωτότυπο του iPhone 17 Pro εντοπίστηκε στο διαδίκτυο και δημοσιεύτηκε στο X. Στις φωτογραφίες, μπορείτε να δείτε το φημολογούμενο iPhone 17 Pro σε μια ογκώδη θήκη, με μια ορατή οριζόντια μπάρα κάμερας. Ο Gurman αντέδρασε δημόσια στις εικόνες, προσθέτοντας λίγη επιπλέον αξιοπιστία στη διαρροή.

Ο Majin Bu ισχυρίστηκε επίσης τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι η Apple κατασκεύαζε ένα πρωτότυπο iPhone με τα κουμπιά έντασης ήχου και δράσης ενοποιημένα σε ένα μόνο κουμπί. Θα μπορούσε να λειτουργεί παρόμοια με το κουμπί ελέγχου κάμερας χωρητικής κάμερας που υπάρχει στο iPhone 16 Pro.

Όσο για την υπόλοιπη σειρά, μια πολύ πρώιμη φήμη από τον αναλυτή της Haitong International Securities, Jeff Pu, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους, ισχυριζόταν ότι τα iPhone 17, iPhone 17 Air και iPhone 17 Pro θα χρησιμοποιούν ένα πολύπλοκο σχέδιο αλουμινίου αντί για το πλαίσιο τιτανίου που υπάρχει στο 16 Pro. Τα 16 και 16 Plus χρησιμοποιούν ήδη αλουμίνιο, αλλά το 16 Pro όχι. Ο Pu πρότεινε, ωστόσο, ότι το iPhone 17 Pro Max θα μπορούσε να διατηρήσει το πλαίσιο τιτανίου.

Πρόκειται για μια υποβάθμιση των υλικών που ελπίζω ότι δεν θα υλοποιηθεί, αλλά μια άλλη αναφορά που δημοσιεύτηκε από το The Information τον Σεπτέμβριο προσθέτει αξιοπιστία στη διαρροή και υποδηλώνει ότι και οι τέσσερις συσκευές θα έχουν πλαίσιο αλουμινίου. Η αναφορά αναφέρει ότι τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max θα διαθέτουν επίσης ένα πάνω μέρος του πίσω μέρους από αλουμίνιο, ενώ το κάτω μισό θα είναι από γυαλί, φέρεται να επειδή η ασύρματη φόρτιση δεν λειτουργεί με μεταλλικό πίσω μέρος. Τον Φεβρουάριο, ο διαρροέας του Weibo, Instant Digital, ισχυρίστηκε ότι η Apple δοκιμάζει την αντίστροφη ασύρματη φόρτιση, η οποία θα σας επιτρέψει να φορτίζετε ασύρματα τα AirPods και άλλα αξεσουάρ σας.

Και πάλι, θα ήταν ένα βήμα πίσω από το γυάλινο πίσω μέρος της σειράς iPhone 16 Pro αυτή τη στιγμή, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής του. Θα υπάρχει επίσης ένα μεγαλύτερο ορθογώνιο εξόγκωμα κάμερας, κάνοντας το 17 Pro να μοιάζει περισσότερο με Google Pixel. Τον Δεκέμβριο, ένας ειδικός σε ημιαγωγούς μοιράστηκε μια απεικόνιση του πώς θα μπορούσε να μοιάζει το νέο πλαίσιο στο X.

Ο Jeff Pu ισχυρίστηκε στην αναφορά του τον Μάιο του 2024 ότι, με εξαίρεση το iPhone 17 Air, η σειρά iPhone 17 θα διαθέτει τις ίδιες διαστάσεις οθόνης με το iPhone 16. Εάν αληθεύει, αυτό σημαίνει ότι η οθόνη του iPhone 17 θα έχει μέγεθος 6,1 ιντσών, του iPhone 17 Pro θα έχει την ίδια οθόνη 6,3 ιντσών και του iPhone 17 Pro Max θα εξακολουθεί να έχει μέγεθος 6,9 ιντσών. Ο Pu ισχυρίζεται ότι οι οθόνες του iPhone 17 θα είναι πιο ανθεκτικές στις γρατσουνιές και θα διαθέτουν μια πιο αντιανακλαστική επίστρωση, αλλά αυτή η φήμη έχει έκτοτε απορριφθεί λόγω αναφερόμενων προβλημάτων παραγωγής.

Μια πρώιμη φήμη του 2024 από το The Elec, ένα μέσο ενημέρωσης που ειδικεύεται στα κορεατικά ηλεκτρονικά, ισχυρίζεται ότι τα μοντέλα που δεν είναι Pro θα λάβουν για πρώτη φορά την οθόνη always-on του Pro και ότι θα διαθέτουν επίσης την τεχνολογία ProMotion LPTO, η οποία τους δίνει δυναμικό ρυθμό ανανέωσης.

Η Apple φέρεται επίσης να αλλάζει τη θέση του λογότυπου της Apple ώστε να βρίσκεται χαμηλότερα στο πίσω μέρος του iPhone 17 Pro για να φιλοξενήσει μια νέα μπάρα κάμερας πλήρους πλάτους. Αυτή θα είναι η πρώτη σημαντική αλλαγή θέσης από το iPhone 11. Διαρροές renders, που κοινοποιήθηκαν από τον Bu στα τέλη Ιουνίου, υποδηλώνουν ότι ο επανασχεδιασμός μπορεί να κεντράρει το λογότυπο μέσα σε μια γυάλινη εγκοπή κάτω από το εξόγκωμα της κάμερας από αλουμίνιο, διατηρώντας την ασύρματη φόρτιση, αλλάζοντας παράλληλα τον τρόπο ευθυγράμμισης των αξεσουάρ MagSafe. Οι κατασκευαστές αξεσουάρ φέρεται να προσαρμόζουν ήδη τον εξοπλισμό τους για αυτόν τον επανασχεδιασμό, αν και δεν είναι σαφές εάν θα αλλάξει και η τοποθέτηση του εσωτερικού μαγνήτη.

Χρώματα Apple iPhone 17

Τον Απρίλιο του 2025, ο Majin Bu ανέφερε ότι η Apple δοκίμαζε μια νέα χρωματική παλέτα σε γαλάζιο χρώμα για τα iPhone 17 Pro και Pro Max. Ωστόσο, αυτό το φινίρισμα φαίνεται τώρα να έχει αλλάξει.

Σύμφωνα με μια αναφορά του Ιουλίου από το Macworld , το ίδιο γαλάζιο του ουρανού αναμένεται να εμφανιστεί και στο iPhone 17 Air, αντανακλώντας μια πιο απαλή παλέτα. Ο Majin Bu δήλωσε επίσης στις 17 Ιουλίου ότι ο προηγούμενος χρωματικός συνδυασμός γαλάζιου έχει πλέον καταργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο iPhone 17 Air.

Στις 20 Ιουνίου, ο Bu κοινοποίησε μια άλλη διαρροή που υποδήλωνε ότι η Apple δοκίμαζε επίσης δύο παστέλ μοβ και πράσινο χρώματα για τα βασικά μοντέλα iPhone 17. Και τα δύο φέρεται να ήταν ακόμη σε διεκδίκηση εκείνη την εποχή, αλλά μόνο ένα μπορεί να περάσει στην τελική επιλογή. Αυτά θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν ορισμένα από τα πιο φωτεινά χρώματα του iPhone 16, όπως το ροζ ή το ουλτραμαρίν.

{https://x.com/MajinBuOfficial/status/1945839684287914409}

Περισσότερες φήμες για τα χρώματα συνεχίζουν να κυκλοφορούν. Σε μια αναφορά του Ιουλίου , το Macworld ισχυρίζεται ότι το βασικό iPhone 17 θα κυκλοφορήσει σε μαύρο και άσπρο, όπως μεταφέρθηκε από το iPhone 16, καθώς και σε γκρι ατσάλι, ανοιχτό μπλε, πράσινο και μοβ, επαναλαμβάνοντας την αναφορά του Bu.

Η δημοσίευση αναφέρει επίσης ότι το iPhone 17 Air θα κυκλοφορήσει σε μαύρο και άσπρο, μαζί με ένα πολύ πιο ανοιχτό μπλε του ουρανού και ένα απαλό χρυσό φινίρισμα. Το μπλε φέρεται να είναι ακόμη πιο ανοιχτό από το τυπικό μοντέλο, ενώ το χρυσό περιγράφεται ως μια πιο κρεμώδης εκδοχή του περσινού τιτανίου της ερήμου.

Τα iPhone 17 Pro και Pro Max φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσουν σε μαύρο, λευκό, γκρι (παρόμοιο με το φυσικό τιτάνιο), σκούρο μπλε σκούρο και έντονο πορτοκαλί, εμπνευσμένα από το κουμπί δράσης του Apple Watch Ultra. Το Macworld υποστήριξε αυτά τα χρώματα στην έκθεσή του στις 16 Ιουλίου, προσθέτοντας ότι η Apple αναμένεται να αλλάξει από σκελετό τιτανίου σε σκελετό αλουμινίου για τα νέα μοντέλα Pro, μια αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει ανεπαίσθητα την εμφάνιση ορισμένων χρωμάτων στο φυσικό περιβάλλον.

Προδιαγραφές Apple iPhone 17

Οι διαρροές σχετικά με την απόδοση του iPhone 17 κυκλοφορούν εδώ και μήνες. Σύμφωνα με τον Gurman, όλα τα μοντέλα (συμπεριλαμβανομένου του iPhone 17 Air) θα διαθέτουν τσιπ A19 , ενώ τα Pro και Pro Max θα διαθέτουν αναβαθμισμένο chipset A19 Pro. Και τα τέσσερα τηλέφωνα φημολογείται ότι θα διαθέτουν 12GB μνήμης RAM – ένα βήμα παραπάνω από τα 8GB που υπάρχουν στο iPhone 16 Pro για την υποστήριξη μελλοντικών λειτουργιών της Apple Intelligence.

Το iPhone 17 Air φέρεται επίσης να περιλαμβάνει το δικό της μόντεμ C1 της Apple (που βρίσκεται επίσης στο iPhone 16e) και δεν θα έχει υποδοχή κάρτας SIM – ακόμη και εκτός ΗΠΑ. Αναμένεται υποστήριξη Wi-Fi 7 σε ολόκληρη τη σειρά. Τα μοντέλα Pro θα μπορούσαν επίσης να διαθέτουν ένα νέο σύστημα ψύξης θαλάμου ατμών για να βοηθήσει στην απαγωγή της θερμότητας, κάτι που ίσως υπονοήθηκε (με αφηρημένο τρόπο) στην πρόσκληση για την εκδήλωση της Apple.

Στις 11 Αυγούστου, ο Majin Bu ισχυρίστηκε ότι η σειρά iPhone 17 Pro θα αποκτήσει μια κεραία τύπου Apple Watch Ultra που θα τυλίγεται γύρω από την πίσω κάμερα, κάτι που θα βελτιώσει την ισχύ του σήματος 5G και τη σταθερότητα του mmWave.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας Apple iPhone 17

Ενώ μπορεί να πιστεύετε ότι ένα λεπτότερο iPhone 17 Air θα σήμαινε χειρότερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ο Mark Gurman ισχυρίζεται ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας στο iPhone 17 Air θα είναι «στο ίδιο επίπεδο με τα τρέχοντα iPhone», πιθανώς του εισαγωγικού επιπέδου iPhone 16.

Αυτό θα επιτευχθεί, λέει, χάρη σε ορισμένες βελτιστοποιήσεις υλικού και λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του μόντεμ C1 της Apple - που βρίσκεται στο iPhone 16e - μιας μπαταρίας υψηλότερης πυκνότητας και της αφαίρεσης μιας υπερευρυγώνιας κάμερας, παρέχοντας περισσότερο χώρο μέσα στο τηλέφωνο για κάτι μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο The Information , ο εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός του iPhone 17 Air θα έχει κόστος για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, καθώς μόνο το 60 έως 70% των χρηστών αναμένεται να τα βγάλουν πέρα ​​μια ολόκληρη μέρα χωρίς επαναφόρτιση. Αυτή είναι μια απότομη πτώση σε σύγκριση με τον μέσο όρο 80 έως 90% που παρατηρείται σε άλλα μοντέλα. Με μια μικρότερη μπαταρία τοποθετημένη στο λεπτό της πλαίσιο, η Apple φέρεται να ετοιμάζεται να προσφέρει μια ειδική θήκη μπαταρίας, ενδεχομένως μια επιπλέον (και ανεπιθύμητη) αγορά.

Ωστόσο, τον Μάιο, το Bloomberg ανέφερε ότι το iPhone 17 Air θα μπορούσε να υιοθετήσει μια νέα μπαταρία πυριτίου-ανόδου που αναπτύχθηκε από τον προμηθευτή της Apple, TDK. Η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει την αποστολή των αναβαθμισμένων στοιχείων μέχρι τα τέλη Ιουνίου, νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, δίνοντας ενδεχομένως στην Apple αρκετό χρόνο για να τα συμπεριλάβει στο πιο λεπτό τηλέφωνο. Η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας παρά το μικρότερο φυσικό αποτύπωμα.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η αξιόπιστη διαρροή πληροφοριών από το Weibo, Instant Digital, ισχυρίστηκε ότι η Apple δοκιμάζει αντίστροφη ασύρματη φόρτιση για τη σειρά iPhone 17. Εάν ισχύει αυτό, θα μπορείτε να φορτίζετε τα AirPods και άλλα αξεσουάρ σας τοποθετώντας τα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου - μια εξαιρετική λειτουργία, αν και αυτή που διαθέτουν τα τηλέφωνα Android εδώ και χρόνια.